Lộ diện người anh trai đặc biệt ít được nhắc tới của Quang Hải: Đang làm thợ xăm ở Hà Nội

Nếu em trai thường xuyên xuất hiện trên mặt báo thì anh trai Quang Hải lại có cuộc sống bình thường, hiện đang làm thợ xăm ở Hà Nội.
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Quang Hải hiện đang là một trong những chân sút nổi bật nhất trong đội hình thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Chủ nhân của giải Quả bóng vàng 2018 tuy không có chiều cao nổi bật nhưng lại rất điển trai và luôn tạo được ấn tượng khó quên với những pha đi bóng xuất thần trên sân cỏ.
Với những thành tích tuyệt vời mà Quang Hải đạt được suốt hơn một năm qua, cư dân mạng vô cùng quan tâm đến đời tư của anh và gia đình. Bên cạnh những thông tin về bố mẹ, người yêu thì anh trai của Quang Hải cũng bắt đầu nhận được sự yêu mến.
Ít ai biết, tiền vệ sinh năm 1997 có một người anh trai tên Nguyễn Quang Phong, 25 tuổi và hiện đang là một thợ xăm có tiếng ở Hà Nội. Trên mạng xã hội, Quang Phong cũng thường xuyên chia sẻ ảnh chụp cùng em trai sau mỗi trận đấu.
Quang Phong và Quang Hải lớn lên cùng nhau, thậm chí từng là cầu thủ nhí trong một câu lạc bộ. Tuy nhiên, chỉ có Quang Hải theo sự nghiệp bóng đá, còn Quang Phong lại theo đuổi đam mê vẽ hình xăm. Tuy vậy, anh trai Quang Hải vẫn luôn theo sát người em của mình và thường xuyên đi cổ vũ trong mỗi trận đấu. Tối 24/1, Quang Phong cũng có mặt Dubai xem trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản.