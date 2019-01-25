Lộ diện người anh trai đặc biệt ít được nhắc tới của Quang Hải: Đang làm thợ xăm ở Hà Nội

Hậu trường 25/01/2019 11:00

Nếu em trai thường xuyên xuất hiện trên mặt báo thì anh trai Quang Hải lại có cuộc sống bình thường, hiện đang làm thợ xăm ở Hà Nội.

Quang Hải hiện đang là một trong những chân sút nổi bật nhất trong đội hình thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Chủ nhân của giải Quả bóng vàng 2018 tuy không có chiều cao nổi bật nhưng lại rất điển trai và luôn tạo được ấn tượng khó quên với những pha đi bóng xuất thần trên sân cỏ. 

Với những thành tích tuyệt vời mà Quang Hải đạt được suốt hơn một năm qua, cư dân mạng vô cùng quan tâm đến đời tư của anh và gia đình. Bên cạnh những thông tin về bố mẹ, người yêu thì anh trai của Quang Hải cũng bắt đầu nhận được sự yêu mến.

Lộ diện người anh trai đặc biệt ít được nhắc tới của Quang Hải: Đang làm thợ xăm ở Hà Nội - Ảnh 1
Anh trai Quang Hải rất yêu thương và còn thần tượng chính em trai mình - Ảnh: Internet

Ít ai biết, tiền vệ sinh năm 1997 có một người anh trai tên Nguyễn Quang Phong, 25 tuổi và hiện đang là một thợ xăm có tiếng ở Hà Nội. Trên mạng xã hội, Quang Phong cũng thường xuyên chia sẻ ảnh chụp cùng em trai sau mỗi trận đấu.

Lộ diện người anh trai đặc biệt ít được nhắc tới của Quang Hải: Đang làm thợ xăm ở Hà Nội - Ảnh 2
Quang Phong sở hữu vẻ ngoài điển trai, nhìn hao hao gương mặt của Quang Hải - Ảnh: Internet
Lộ diện người anh trai đặc biệt ít được nhắc tới của Quang Hải: Đang làm thợ xăm ở Hà Nội - Ảnh 3
Lộ diện người anh trai đặc biệt ít được nhắc tới của Quang Hải: Đang làm thợ xăm ở Hà Nội - Ảnh 4
Quang Hải cũng thường xuyên chia sẻ ảnh bên anh trai và gia đình - Ảnh: Internet
Lộ diện người anh trai đặc biệt ít được nhắc tới của Quang Hải: Đang làm thợ xăm ở Hà Nội - Ảnh 5
Quang Phong cũng đã có bạn gái vô cùng xinh xắn - Ảnh: Internet
Lộ diện người anh trai đặc biệt ít được nhắc tới của Quang Hải: Đang làm thợ xăm ở Hà Nội - Ảnh 6
Anh trai Quang Hải hiện đang làm thợ xăm hình ở Hà Nội - Ảnh: Internet
Lộ diện người anh trai đặc biệt ít được nhắc tới của Quang Hải: Đang làm thợ xăm ở Hà Nội - Ảnh 7
Lộ diện người anh trai đặc biệt ít được nhắc tới của Quang Hải: Đang làm thợ xăm ở Hà Nội - Ảnh 8
Trong trận đấu với Nhật Bản tối qua, Quang Phong cũng sang Dubai cổ vũ em trai - Ảnh: Internet

Quang Phong và Quang Hải lớn lên cùng nhau, thậm chí từng là cầu thủ nhí trong một câu lạc bộ. Tuy nhiên, chỉ có Quang Hải theo sự nghiệp bóng đá, còn Quang Phong lại theo đuổi đam mê vẽ hình xăm. Tuy vậy, anh trai Quang Hải vẫn luôn theo sát người em của mình và thường xuyên đi cổ vũ trong mỗi trận đấu. Tối 24/1, Quang Phong cũng có mặt Dubai xem trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Quang Hải bất ngờ bị tung ảnh ngực trần trước thềm trận đấu với Nhật Bản

Quang Hải bất ngờ bị tung ảnh ngực trần trước thềm trận đấu với Nhật Bản

Hình ảnh Quang Hải để ngực trần khi trò chuyện với Nhật Lê qua facetime đã bị cô nàng tung lên mạng xã hội.

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