Lộ diện người anh trai đặc biệt ít được nhắc tới của Quang Hải: Đang làm thợ xăm ở Hà Nội

Quang Hải hiện đang là một trong những chân sút nổi bật nhất trong đội hình thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Chủ nhân của giải Quả bóng vàng 2018 tuy không có chiều cao nổi bật nhưng lại rất điển trai và luôn tạo được ấn tượng khó quên với những pha đi bóng xuất thần trên sân cỏ.

Với những thành tích tuyệt vời mà Quang Hải đạt được suốt hơn một năm qua, cư dân mạng vô cùng quan tâm đến đời tư của anh và gia đình. Bên cạnh những thông tin về bố mẹ, người yêu thì anh trai của Quang Hải cũng bắt đầu nhận được sự yêu mến.