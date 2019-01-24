Quang Hải bất ngờ bị tung ảnh ngực trần trước thềm trận đấu với Nhật Bản

Hậu trường 24/01/2019 11:09

Hình ảnh Quang Hải để ngực trần khi trò chuyện với Nhật Lê qua facetime đã bị cô nàng tung lên mạng xã hội.

Mới đây, Nhật Lê - bạn gái Quang Hải đã đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh chụp màn hình khi đang  trò chuyện facetime với nam cầu thủ. Trong ảnh, Quang Hải để ngực trần và làm mặt xấu trêu đùa người yêu. Nhật Lê hóm hỉnh cho biết, vì Quang Hải hay tự tin là mình đẹp trai nên cô mới dìm hàng để "dằn mặt".

"Cho chừa cái tội hay làm xấu, vì nghĩ mình quá đẹp trai", Nhật Lê viết. Bức ảnh ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Có thể thấy, tình cảm giữa Quang Hải và bạn gái vẫn rất tốt đẹp. Thời gian này, anh chàng đang ở Dubai chờ thi đấu với Nhật Bản nhưng vẫn liên lạc với Nhật Lê thường xuyên qua facetime. Sự đáng yêu của cả hai khiến nhiều fan "rụng tim".

Quang Hải bất ngờ bị tung ảnh ngực trần trước thềm trận đấu với Nhật Bản - Ảnh 1
Quang Hải bị bạn gái tung ảnh 'dìm hàng' trước thềm trận đấu với Nhật Bản - Ảnh: Internet
Quang Hải bất ngờ bị tung ảnh ngực trần trước thềm trận đấu với Nhật Bản - Ảnh 2
Quang Hải và Nhật Lê được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất làng bóng - Ảnh: Internet
Quang Hải bất ngờ bị tung ảnh ngực trần trước thềm trận đấu với Nhật Bản - Ảnh 3
Thời gian qua, Quang Hải và Nhật Lê ít tương tác trên mạng xã hội để tránh ồn ào - Ảnh: Internet
Quang Hải bất ngờ bị tung ảnh ngực trần trước thềm trận đấu với Nhật Bản - Ảnh 4
Nhật Lê nhiều lần tung ảnh 'dìm hàng' bạn trai trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trước đó, Nhật Lê và Quang Hải dính tin đồn chia tay trong âm thầm. Nguyên nhân xuất phát từ việc hot girl Quảng Nam không đến sân vận động Mỹ Đình cổ vũ người yêu trong trận chung kết giải AFF Cup 2018.

Thời gian qua, cặp đôi cũng hiếm khi tương tác qua lại trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, có thể họ muốn bảo vệ tình cảm riêng tư nên hạn chế quan tâm nhau ở chốn đông người.

Tuấn Hưng bất ngờ nhắc đến Quang Hải và Công Phượng trước trận Việt Nam - Iraq

Tuấn Hưng bất ngờ nhắc đến Quang Hải và Công Phượng trước trận Việt Nam - Iraq

Trước giờ bóng lăn, Tuấn Hưng đưa ra lời nhận xét về các học trò của HLV Park Hang Seo và hai chân sút "vàng" của đội nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   Asian Cup 2019 Quang Hải tứ kết Asian Cup 2019

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 44 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 19 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 44 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 57 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 49 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42