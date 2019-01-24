Quang Hải bất ngờ bị tung ảnh ngực trần trước thềm trận đấu với Nhật Bản

Hình ảnh Quang Hải để ngực trần khi trò chuyện với Nhật Lê qua facetime đã bị cô nàng tung lên mạng xã hội.

Mới đây, Nhật Lê - bạn gái Quang Hải đã đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh chụp màn hình khi đang trò chuyện facetime với nam cầu thủ. Trong ảnh, Quang Hải để ngực trần và làm mặt xấu trêu đùa người yêu. Nhật Lê hóm hỉnh cho biết, vì Quang Hải hay tự tin là mình đẹp trai nên cô mới dìm hàng để "dằn mặt".

"Cho chừa cái tội hay làm xấu, vì nghĩ mình quá đẹp trai", Nhật Lê viết. Bức ảnh ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Có thể thấy, tình cảm giữa Quang Hải và bạn gái vẫn rất tốt đẹp. Thời gian này, anh chàng đang ở Dubai chờ thi đấu với Nhật Bản nhưng vẫn liên lạc với Nhật Lê thường xuyên qua facetime. Sự đáng yêu của cả hai khiến nhiều fan "rụng tim".

Quang Hải bị bạn gái tung ảnh 'dìm hàng' trước thềm trận đấu với Nhật Bản - Ảnh: Internet

Quang Hải và Nhật Lê được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất làng bóng - Ảnh: Internet

Thời gian qua, Quang Hải và Nhật Lê ít tương tác trên mạng xã hội để tránh ồn ào - Ảnh: Internet

Nhật Lê nhiều lần tung ảnh 'dìm hàng' bạn trai trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trước đó, Nhật Lê và Quang Hải dính tin đồn chia tay trong âm thầm. Nguyên nhân xuất phát từ việc hot girl Quảng Nam không đến sân vận động Mỹ Đình cổ vũ người yêu trong trận chung kết giải AFF Cup 2018.

Thời gian qua, cặp đôi cũng hiếm khi tương tác qua lại trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, có thể họ muốn bảo vệ tình cảm riêng tư nên hạn chế quan tâm nhau ở chốn đông người.

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