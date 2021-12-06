Lộ diện 10 bóng hồng nóng bỏng nhất Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2021

Hậu trường 06/12/2021 14:29

Sau thời gian tạm hoãn vì dịch bệnh, Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2021 trở lại đầy mạnh mẽ và thuyết phục khi lộ diện những nhan sắc rực rỡ. Những nhân tố hội tụ đủ sắc hương từ những doanh nhân thành đạt hứa hẹn mang đến một mùa nhan sắc đáng nhớ.

Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam là cuộc thi nhan sắc chính thống cấp quốc gia và lần đầu tiên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép dành riêng cho các nữ Doanh nhân. Ban Tổ Chức cuộc thi cho biết với tâm huyết mang đến một sân chơi quy mô, uy tín, chuyên nghiệp và là nơi thể hiện các giá trị gắn kết cộng đồng, tôn vinh nét đẹp văn hoá, và là nơi để các Nữ doanh nhân thể hiện tài năng.

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Cuộc thi được đầu tư, tổ chức với quy mô hoành tráng và chuyên nghiệp. Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam là đấu trường nhan sắc uy tín nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cơ quan ban ngành, cũng như những người nổi tiếng và uy tín, trong đó có Trưởng Ban giám khảo là Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Diệu Hoa, Hoa hậu Hà Kiều Anh,…

Lộ diện 10 bóng hồng nóng bỏng nhất Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2021 - Ảnh 2Lộ diện 10 bóng hồng nóng bỏng nhất Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2021 - Ảnh 3

Ngay từ khi công bố, cuộc khi mang đến sức hút lan tỏa dành riêng cho các nữa doanh nhân với hơn 300 hồ sơ đăng ký dự thi. Chương trình chính thức bắt đầu sau vòng dự tuyển Online để chọn ra 36 gương mặt Doanh nhân tiêu biểu xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng Beauty Camp của Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam. Theo đó những nhan sắc rực rỡ nhất cũng dần lộ diện.

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Các thí sinh của Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam được đánh giá có chất lượng, khá đồng đều và nổi trội. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào và quyến rũ, nhiều thí sinh còn gây ấn tượng mạnh với profile “khủng”, với nhiều dấu ấn đáng tự hào trong lĩnh vực kinh doanh. Tất cả đều toát lên phong thái của người phụ nữ hiện đại, xinh đẹp và quyền năng.

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Như những đóa hồng đa sắc và biến hóa, những thí sinh năm nay hứa hẹn sẽ cùng viết nên một hành trình đặc biệt tại Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2021 vô cùng rực rỡ. Đây cũng là cuộc thi được khán giả trông đợi trong thời gian qua, bởi các thí sinh không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà còn là những người phụ nữ thành công, bản lĩnh và đang mang tiếng nói của mình lan tỏa đến cộng đồng.

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Với sự đầu tư nghiêm túc với cuộc thi, những hình ảnh đầu tiên của các nữ doanh nhân nhanh chóng thu hút, khẳng định chất lượng của một cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia. Sắc vóc cùng phong cách thời trang ấn tượng của dàn thí sinh Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam hứa hẹn mang đến sự bùng nổ trong thời gian tới trước công chúng.

Lộ diện 10 bóng hồng nóng bỏng nhất Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2021 - Ảnh 8Lộ diện 10 bóng hồng nóng bỏng nhất Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2021 - Ảnh 9Lộ diện 10 bóng hồng nóng bỏng nhất Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2021 - Ảnh 10

Theo thông tin từ Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam, đêm Bán kết và Chung kết dự kiến diễn ra vào giữa tháng 12 năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Ảnh: BTC

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