Lộ ảnh Ngọc Trinh hôn trai lạ ngọt lịm, danh tính chàng trai bí ẩn gây bất ngờ

Hình ảnh "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh thân thiết bên một người đàn ông lạ mặt gây xôn xao. Cư dân mạng không khỏi tò mò về mối quan hệ của cả hai.

Ngọc Trinh là một trong những chân dài được mến mộ hiện nay. Mỹ nhân "Vòng eo 56" gây sốt bởi những hình ảnh nóng bỏng, gu thời trang gợi cảm. Bên cạnh đó, những phát ngôn chuyện "tình - tiền" của cô nàng không ít lần khiến công chúng dậy sóng.

Đặc biệt, chuyện tình cảm của Ngọc Trinh luôn là tâm điểm chú ý. Nhiều người cho rằng để có thể sánh đôi cùng "gà cưng" Vũ Khắc tiệp, người đàn ông này phải có địa vị và tài sản "khủng".

Ngọc Trinh là chân dài nóng bỏng bậc nhất hiện nay - Ảnh: FB

Mới đây, người mẫu Ngọc Trinh bất ngờ công khai hình ảnh tình tứ bên một người đàn ông lạ mặt. Mỹ nhân "Vòng eo 56" trao nụ hôn ngọt lịm vào má và để anh chàng đút ăn vô cùng tình tứ.

Cô vô tư đăng ảnh hôn má trai lạ - Ảnh: Instagram

Anh chàng này cũng đáp lại bằng khoảnh khắc ngọt ngào - Ảnh: Instagram

Hình ảnh này lập tức thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Nhiều người đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ của cả hai. Ngay lập tức, các "thánh soi" đã nhanh chóng tìm ra danh tính và quan hệ thật sự của cặp đôi.

Ngọc Trinh rất thân thiết với chàng trai này và thường xuyên gặp mặt - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, người đàn ông này chia sẻ rất nhiều hình ảnh thân thiết với "Nữ hoàng nội y". Tuy nhiên, cả hai chỉ là bạn bè thân thiết nhiều năm. Được biết, Ngọc Trinh và người đàn ông này đã chơi chung được hơn 10 năm. Họ quen nhau từ lúc Ngọc Trinh chưa nổi tiếng. Hiện tại, anh chàng này xuất hiện bên cạnh "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp với vai trò trợ lý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-anh-ngoc-trinh-hon-trai-la-ngot-lim-danh-tinh-chang-trai-bi-an-gay-bat-ngo-376636.html