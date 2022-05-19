Liên tục bị réo tên sau khi Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn tan vỡ, phản ứng của An Nguy khiến netizen bất ngờ: Hóa ra tất cả là vì người này

Tối ngày 15/5 mới đây, người hâm mộ showbiz đã có một phen đứng ngồi không yên trước thông tin Cát Phượng xác nhận chia tay với Kiều Minh Tuấn sau 13 năm yêu nhau. Đáng chú ý trong khi thừa nhận với báo chí về việc ''đường ai nấy đi'' với tình trẻ, Cát Phượng có nhắc đến một chuyện người yêu cũ của mình từng có mối quan hệ tình cảm với vlogger nổi tiếng - An Nguy.

Cát Phượng thừa nhận chuyện tình yêu giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy là có thật - Ảnh: Internet

Kiều Minh Tuấn và An Nguy - Ảnh: Internet

Trước thông tin từ phía nữ diễn viên 52 tuổi, An Nguy vô tình bị một số netizen cho rằng là tiểu tam năm xưa phá hoại hạnh phúc của người khác nên liên tục nhận về những sự chỉ trích trong thời gian gần đây. Tuy nhiên về phía An Nguy, cô nàng thực sự không quá để tâm tới chuyện cũ trước đây và cho biết hiện tại cô chỉ dành sự quan tâm của mình cho duy nhất 2 người là bé Bay và người tình Alex.