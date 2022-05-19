Liên tục bị réo tên sau khi Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn tan vỡ, phản ứng của An Nguy khiến netizen bất ngờ: Hóa ra tất cả là vì người này

Mặc dù là người được nhắc đến nhiều nhất sau khi Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn nói lời chia tay nhưng An Nguy vẫn không hề quan tâm mà chỉ dành sự chú ý của mình cho duy nhất một người.
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Tối ngày 15/5 mới đây, người hâm mộ showbiz đã có một phen đứng ngồi không yên trước thông tin Cát Phượng xác nhận chia tay với Kiều Minh Tuấn sau 13 năm yêu nhau. Đáng chú ý trong khi thừa nhận với báo chí về việc ''đường ai nấy đi'' với tình trẻ, Cát Phượng có nhắc đến một chuyện người yêu cũ của mình từng có mối quan hệ tình cảm với vlogger nổi tiếng - An Nguy.
Trước thông tin từ phía nữ diễn viên 52 tuổi, An Nguy vô tình bị một số netizen cho rằng là tiểu tam năm xưa phá hoại hạnh phúc của người khác nên liên tục nhận về những sự chỉ trích trong thời gian gần đây. Tuy nhiên về phía An Nguy, cô nàng thực sự không quá để tâm tới chuyện cũ trước đây và cho biết hiện tại cô chỉ dành sự quan tâm của mình cho duy nhất 2 người là bé Bay và người tình Alex.
Được biết trước đó vào năm 2018, khi lùm xùm của An Nguy và Kiều Minh Tuấn nổ ra, mối quan hệ của nữ vlogger cùng Alex cũng xảy ra xung đột khi nhiều người nhận ra Alex đã âm thầm hủy theo dõi An Nguy. Một thời gian sau vụ việc, cả hai lại bắt đầu follow lại và còn có tin cả hai đã đính hôn với nhau.
Sau khi An Nguy quay lại Mỹ, mọi việc được lắng xuống nhưng cả hai cũng ít đăng hình bên nhau. Tuy nhiên, đúng vào dịp Noel năm nay (25/12), An Nguy thông báo tin vui trên Instagram rằng cả hai đã chính thức có con chung và giờ đây cả 2 đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên cạnh nhau, bất chấp những tin đồn không hay về mình ngoài kia từ phía CĐM.