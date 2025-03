“Tôn trọng đi nguyện của Quý Bình nên mọi công tác trong tang lễ được siết chặt, đảm bảo mọi thứ trật tự, yên tĩnh. Gia đình không muốn xảy ra sơ suất trong quá trình tổ chức hậu sự cho anh”, người thân Quý Bình chia sẻ.

Nhiều YouTuber, TikToker tiếp cận quay chụp ảnh đều bị yêu cầu rời đi. Nhiều nhóm đông tụ tập cũng bị giải tán để tránh gây mất trật tự.

Theo di nguyện của Quý Bình, tang lễ sẽ được tổ chức tĩnh lặng, không trống kèn, chỉ có những bản nhạc nhẹ nhàng do chính anh thể hiện. Hiện tại, khu vực Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam đã bắt đầu tăng cường thắt chặt an ninh để đảm bảo sự nghiêm trang khi thực hiện các nghi lễ cũng như an toàn cho khách viếng.

Trước đó, gia đình Quý Bình cũng thông báo không nhận phúng điếu, vòng hoa, nhang đèn hay lễ vật. Đồng thời, một đơn vị phụ trách điều phối và tổ chức tang lễ cho Quý Bình cũng yêu cầu khách viếng không livestream, chụp ảnh.

Khán giả, nghệ sĩ và người quen Quý Bình vào trong viếng không được quay phim, chụp ảnh, livestream, nếu không tuân thủ sẽ bị mời ngay ra ngoài

Vòng hoa tiễn biệt cố nghệ sĩ Quý Bình được mang vào tang lễ

Lễ viếng của diễn viên Quý Bình sẽ bắt đầu từ 14h00 ngày 8/3 đến 12h00 ngày 9/3. Lễ truy điệu được tổ chức vào 13h00 ngày 9/3 và lễ động quan diễn ra vào 13h30 cùng ngày. Linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng tại Tháp Long Thọ, huyện Củ Chi, TP.HCM, sau đó tro cốt mang về Cần Giờ để rải xuống biển.