Lệ Quyên khoe ảnh diện bikini nóng bỏng nhưng quý tử mới chiếm trọn spotlight vì vẻ ngoài chuẩn soái ca

Loạt ảnh mới nhất của nữ ca sĩ Lệ Quyên và con trai trong chuyến du lịch Phú Quốc đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Mặc tin đồn hôn nhân rạn nứt, nữ ca sĩ Lệ Quyên vẫn vui vẻ cùng con trai đi du lịch Phú Quốc. Qua hình ảnh đăng tải trên trang Facebook cá nhân, hai mẹ con Lệ Quyên nghỉ dưỡng tại một khách sạn sang trọng có view nhìn thẳng ra biển. Căn phòng cực sang chảnh của hai mẹ con Lệ Quyên - Ảnh: FB Nhân chuyến đi này, giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” cũng tranh thủ khoe dáng với bikini sang chảnh. Ở tuổi 39, Lệ Quyên vẫn giữ được vóc dáng thon gọn nuột nà khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Body săn chắc đáng ghen tỵ của 'nữ hoàng phòng trà' - Ảnh: FB Tuy nhiên, con trai Lệ Quyên mới là nhân vật chiếm trọn spotlight trong loạt ảnh này. Theo đó, dù chỉ mới 9 tuổi nhưng cậu bé đã cao gần bằng mẹ và sở hữu vẻ ngoài cực điển trai.

Con trai Lệ Quyên – bé Kỳ Anh cao lớn phổng phao dù chỉ mới 9 tuổi – Ảnh: FB Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho hai mẹ con Lệ Quyên: “Em đi chết đây chị ơi, đẹp quá vậy”, “Ngày càng đẹp”, “Hai mẹ con đều xuất sắc”, “Quá đẹp luôn chị ơi”, “Nay Bo lớn quá”, “Dáng chuẩn quá nàng ơi”, “Đẹp chết người luôn đó nàng ơi”, “Tuyệt vời. Chúc 2 mẹ con tận hưởng trọn vẹn”, “Yêu mẹ con Bo”… Kỳ Anh thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ - Ảnh: FB Con trai nữ ca sĩ Lệ Quyên tên thật là Lê Kỳ Anh sinh năm 2011. Cậu bé có tên thân mật ở nhà là Bo và gây ấn tượng với vẻ ngoài chuẩn soái ca tương lai. "Nữ hoàng phòng trà” từng chia sẻ trên truyền thông rằng con trai học được tính kỷ luật từ nhỏ nên rất ngoan ngoãn, không nghịch ngợm hay quậy phá.

Siêu mẫu Hà Anh diện bikini khoe body căng đét, mách chị em bí kíp có vòng eo bé xíu quyến rũ Nhận được câu hỏi của nhiều chị em về cách có eo thon, siêu mẫu Hà Anh đăng bài viết bật mí bí quyết "đơn giản nhưng khó thực hiện".

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