Lễ đưa tang nghệ sĩ Chánh Tín sáng nay: Vợ khóc ngất khi đưa chồng đi hỏa táng, con trai không về kịp

Hậu trường 08/01/2020 11:01

Sau 4 ngày diễn ra lễ viếng, sáng 8/1, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đã đến tiễn biệt nghệ sĩ Chánh Tín về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ đưa tang NSƯT Nguyễn Chánh Tín đã diễn ra vào sáng nay (8/1). Từ sớm, rất đông người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng người hâm mộ đã có mặt để tiễn biệt cố nghệ sĩ. Trong giây phút đưa chồng đến nơi hỏa táng, ca sĩ Bích Trâm - vợ nghệ sĩ Chánh Tín khóc ngất vì đau buồn. Con trai nam tài tử cũng không thể về kịp để ôm di ảnh cha.

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Vợ cố nghệ sĩ nhìn mặt chồng lần cuối trước khi di quan - Ảnh: Internet
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Bà Bích Trâm không thể đứng vững trong giây phút tiễn biệt - Ảnh: Internet

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Gương mặt đau buồn, hốc hác của vợ cố nghệ sĩ sau nhiều ngày chịu tang chồng - Ảnh: FB

Sau khi linh cữu được đưa đến nghĩa trang Đa Phước, gia đình sẽ tiếp tục chờ con trai cả của nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín về nhìn mặt cha lần cuối. Theo chia sẻ trước đó, con trai cố nghệ sĩ đang trên đường từ Canada bay về Việt Nam, dự kiến 10 giờ sáng nay sẽ đến nơi.

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Lễ đưa tang diễn ra trong không khí trang nghiêm, u buồn - Ảnh: Internet
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Con trai cố nghệ sĩ chưa về kịp nên di ảnh được một người cháu ôm - Ảnh: Internet
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Ca sĩ Long Nhật có mặt từ sớm...
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... NSƯT Thanh Thúy thắp nén hương cuối cùng tại lễ đưa tang - Ảnh: Internet
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MC Quyền Linh thẫn thờ khi đến tiễn đưa người đàn anh đáng kính về nơi an nghỉ - Ảnh: Internet

NSƯT Nguyễn Chánh Tín trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào sáng 4/1 ở tuổi 68. Sự ra đi đột ngột của ông khiến người thân, đồng nghiệp vô cùng bàng hoàng, đau xót.

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Từ khóa:   Nguyễn Chánh Tín NSƯT Nguyễn Chánh Tín Chánh Tín qua đời

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