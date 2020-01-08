Sau 4 ngày diễn ra lễ viếng, sáng 8/1, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đã đến tiễn biệt nghệ sĩ Chánh Tín về nơi an nghỉ cuối cùng.
- Nghẹn lòng khi đọc chia sẻ cuối cùng nghệ sĩ Chánh Tín viết cho người vợ tào khang
- Vợ nghệ sĩ Chánh Tín đau buồn, lo con trai không kịp về nhìn mặt cha lần cuối
Lễ đưa tang NSƯT Nguyễn Chánh Tín đã diễn ra vào sáng nay (8/1). Từ sớm, rất đông người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng người hâm mộ đã có mặt để tiễn biệt cố nghệ sĩ. Trong giây phút đưa chồng đến nơi hỏa táng, ca sĩ Bích Trâm - vợ nghệ sĩ Chánh Tín khóc ngất vì đau buồn. Con trai nam tài tử cũng không thể về kịp để ôm di ảnh cha.
Sau khi linh cữu được đưa đến nghĩa trang Đa Phước, gia đình sẽ tiếp tục chờ con trai cả của nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín về nhìn mặt cha lần cuối. Theo chia sẻ trước đó, con trai cố nghệ sĩ đang trên đường từ Canada bay về Việt Nam, dự kiến 10 giờ sáng nay sẽ đến nơi.
NSƯT Nguyễn Chánh Tín trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào sáng 4/1 ở tuổi 68. Sự ra đi đột ngột của ông khiến người thân, đồng nghiệp vô cùng bàng hoàng, đau xót.