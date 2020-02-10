Lâu lắm mới xuất hiện, Lê Âu Ngân Anh mạnh dạn cởi áo khoe thân nóng bỏng với bikini

Đầu năm, Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh không ngần ngại khoe thân hình "đồng hồ cát" gợi cảm với bộ bikini được thiết kế táo bạo.
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Sau thời gian gần như "mất tích" khỏi làng giải trí Việt, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi khoe thân hình gợi cảm tại bể bơi. Diện thiết kế bikini bé xíu, mỏng tang, chân dài 9x khiến mọi người xuýt xoa trước vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh".
Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017. Giành được ngôi vị cao nhất nhưng chân dài gốc Tiền Giang lại nhận về nhiều "gạch đá" từ dư luận vì nhan sắc kém nổi bật và nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Tiếp đó, chân dài này lại một lần nữa gây bão mạng khi giành vị trí Á hậu 4 cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2018. Ngân Anh trở thành người đẹp Việt đạt kết quả cao nhất khi tranh tài tại đấu trường nhan sắc này.
Sau hàng loạt thị phi, chân dài sinh năm 1995 dần vắng bóng khỏi showbiz Việt. Cô dành phần lớn thời gian cho việc học, nâng cao kiến thức và tập luyện để cải thiện sắc vóc. Cuối năm 2019, Ngân Anh bất ngờ khoe đã nhận bằng thạc sĩ tại một trường đại học danh giá của Anh.