Lâu lắm mới xuất hiện, Lê Âu Ngân Anh mạnh dạn cởi áo khoe thân nóng bỏng với bikini

Sau thời gian gần như "mất tích" khỏi làng giải trí Việt, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi khoe thân hình gợi cảm tại bể bơi. Diện thiết kế bikini bé xíu, mỏng tang, chân dài 9x khiến mọi người xuýt xoa trước vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh".

Bộ ảnh bikini nóng bỏng vừa được Lê Âu Ngân Anh đăng tải trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Cô nàng khoe đôi chân thon dài thẳng tắp, vòng eo con kiến trước ống kính - Ảnh: FB

Sau thời gian bị chê nhan sắc kém tự nhiên, người đẹp 9x đã nỗ lực thay đổi sắc vóc - Ảnh: FB

Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017. Giành được ngôi vị cao nhất nhưng chân dài gốc Tiền Giang lại nhận về nhiều "gạch đá" từ dư luận vì nhan sắc kém nổi bật và nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Tiếp đó, chân dài này lại một lần nữa gây bão mạng khi giành vị trí Á hậu 4 cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2018. Ngân Anh trở thành người đẹp Việt đạt kết quả cao nhất khi tranh tài tại đấu trường nhan sắc này.