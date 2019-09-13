Lâu lắm mới tái xuất, nghệ sĩ cải lương Vũ Linh gây bất ngờ với diện mạo khó tin ở tuổi 61

Hậu trường 13/09/2019 11:22

Sau thời gian dài vắng bóng, mới đây nghệ sĩ Vũ Linh đã xuất hiện cùng cháu gái trong ngày giỗ Tổ nghề sân khấu. Tuy hơi gầy nhưng ông vẫn rất khỏe khoắn.

Được mệnh danh là "Ông hoàng cải lương Hồ Quảng", nghệ sĩ Vũ Linh là cái tên vô cùng quen thuộc với những ai yêu thích môn nghệ thuật này. Dù không còn tham gia nhiều vào các hoạt động trong showbiz Việt vì lý do sức khỏe nhưng mỗi khi xuất hiện, ông vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ.

nghe si vu linh 1
Hình ảnh nghệ sĩ cải lương Vũ Linh thời vàng son khiến bao trái tim thổn thức - Ảnh: FB

Sau thời gian vắng bóng, mới đây NSƯT Vũ Linh nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng khi có mặt trong ngày giỗ Tổ nghề sân khấu. Diện quần tây áo sơ mi xanh lịch sự kèm họa tiết, ông được khen trẻ trung và phong độ khi bước sang tuổi 61. Dù vóc dáng hơi gầy và dung nhan cũng không còn nét thư sinh của thời hoàng kim nhưng "Ông hoàng cải lương Hồ Quảng" vẫn giữ được thần thái của một người nghệ sĩ tài danh một thời.

nghe si vu linh 2
Ngoài lục tuổi, nghệ sĩ Vũ Linh vẫn rất phong độ - Ảnh: FB
nghe si vu linh 3
Ông chụp ảnh lưu niệm cùng cháu gái Hồng Phượng khi đến giỗ Tổ - Ảnh: FB
nghe si vu linh 4
Dù gương mặt đã in hằn nhiều dấu vết của thời gian nhưng ông vẫn rất khỏe khoắn - Ảnh: FB 

Sau khi thành kính thắp hương, nghệ sĩ cải lương Vũ Linh đã góp vui một tiết mục văn nghệ đặc sắc.

nghe si vu linh 5

nghe si vu linh 6
Ông biểu diễn văn nghệ góp vui với đồng nghiệp - Ảnh: FB
nghe si vu linh 7
Fan dành lời khen cho 'Ông hoàng cải lương Hồ Quảng' - Ảnh: FB

Vũ Linh từng là cái tên bán vé của nhiều sân khấu cải lương những năm 90. Tên tuổi của ông in sâu trong tâm trí người hâm mộ bởi chất giọng ngọt ngào, dài hơi. Tuy nhiên, khi nghệ thuật cải lương thoái trào so với các loại hình khác, nam nghệ sĩ ít đi hát và một phần cũng vì sức khỏe suy yếu.

Nhật Kim Anh công khai hôn nghệ sĩ Vũ Linh, tiết lộ từng ao ước cưới đàn anh làm chồng

Nhật Kim Anh công khai hôn nghệ sĩ Vũ Linh, tiết lộ từng ao ước cưới đàn anh làm chồng

Ca sĩ Nhật Kim Anh gây bất ngờ khi tiết lộ rất thần tượng nghệ sĩ cải lương Vũ Linh. Thậm chí, cô từng ước được kết hôn với đàn anh.

Xem thêm
Từ khóa:   Vũ Linh nghệ sĩ cải lương Vũ Linh giỗ Tổ nghề

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 57 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026