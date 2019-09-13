Lâu lắm mới tái xuất, nghệ sĩ cải lương Vũ Linh gây bất ngờ với diện mạo khó tin ở tuổi 61

Sau thời gian dài vắng bóng, mới đây nghệ sĩ Vũ Linh đã xuất hiện cùng cháu gái trong ngày giỗ Tổ nghề sân khấu. Tuy hơi gầy nhưng ông vẫn rất khỏe khoắn.
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Được mệnh danh là "Ông hoàng cải lương Hồ Quảng", nghệ sĩ Vũ Linh là cái tên vô cùng quen thuộc với những ai yêu thích môn nghệ thuật này. Dù không còn tham gia nhiều vào các hoạt động trong showbiz Việt vì lý do sức khỏe nhưng mỗi khi xuất hiện, ông vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ.
Sau thời gian vắng bóng, mới đây NSƯT Vũ Linh nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng khi có mặt trong ngày giỗ Tổ nghề sân khấu. Diện quần tây áo sơ mi xanh lịch sự kèm họa tiết, ông được khen trẻ trung và phong độ khi bước sang tuổi 61. Dù vóc dáng hơi gầy và dung nhan cũng không còn nét thư sinh của thời hoàng kim nhưng "Ông hoàng cải lương Hồ Quảng" vẫn giữ được thần thái của một người nghệ sĩ tài danh một thời.
Sau khi thành kính thắp hương, nghệ sĩ cải lương Vũ Linh đã góp vui một tiết mục văn nghệ đặc sắc.
Vũ Linh từng là cái tên bán vé của nhiều sân khấu cải lương những năm 90. Tên tuổi của ông in sâu trong tâm trí người hâm mộ bởi chất giọng ngọt ngào, dài hơi. Tuy nhiên, khi nghệ thuật cải lương thoái trào so với các loại hình khác, nam nghệ sĩ ít đi hát và một phần cũng vì sức khỏe suy yếu.