Lâu không xuất hiện, con trai Hiền Mai đã cao hơn cả mẹ, vừa điển trai còn học cực giỏi

Ở tuổi 16, con trai Hiền Mai gây bất ngờ bởi chiều cao vượt trội. Không chỉ vậy, cậu bé còn làm ba mẹ tự hào vì thành tích học tập của mình.

Hiền Mai là người mẫu ảnh, diễn viên nổi tiếng thập niên 90. Dù hiện tại không còn hoạt động nhiều trong showbiz Việt, nhưng cuộc sống của cô vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Diễn viên Hiền Mai được biết đến là người kín tiếng, hiếm khi chia sẻ cuộc sống cá nhân với mọi người. Thế nhưng qua một vài thông tin ít ỏi cùng những hình ảnh được chia sẻ, mọi người biết rằng cô có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn. "Nữ hoàng ảnh lịch" một thời kết hôn khi đã 36 tuổi, ông xã là doanh nhân thành đạt. Hiện cả hai có một cậu con trai lớn tên Tony.

Hiền Mai sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân tên Nguyễn Hoàng Minh - Ảnh: Internet

Mới đây, Hiền Mai bất ngờ chia sẻ về buổi tiệc ấm cúng, sang trọng tại một nhà hàng mừng con trai cưng đạt thành tích tốt trong học tập. Cô khoe ảnh bên quý tử và nhắn nhủ: "Cảm ơn con đã cố gắng học tập mang lại niềm vui cho mẹ".

Hiền Mai làm tiệc mừng thành tích học tập của con trai trong năm qua - Ảnh: FB

Cậu bé sở hữu gương mặt sáng, phong cách ăn mặc cá tính - Ảnh: FB

Con trai Hiền Mai năm nay 16 tuổi, ra dáng thanh niên chững chạc. Tony cao gần 1m8 và vẫn đang trong độ tuổi tiếp tục phát triển chiều cao. "Nữ hoàng ảnh lịch" tiết lộ, quý tử sống tình cảm, hướng nội. Cậu bé có đam mê và muốn thử sức với nghề người mẫu.

Hình ảnh chụp đầu năm 2020 của mẹ con nữ diễn viên - Ảnh: FB

Dưới bài viết, nhiều đồng nghiệp và khán giả dành lời khen cho diện mạo điển trai của cậu ấm nhà Hiền Mai. Không ít người cho rằng trong tương lai, Tony sẽ là một mỹ nam của màn ảnh Việt. Ngoài ra, nhan sắc của nữ diễn viên sinh năm 1967 cũng khiến nhiều chị em phải xuýt xoa ghen tỵ. Ở tuổi ngoài 50, cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và xinh đẹp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lau-khong-xuat-hien-con-trai-hien-mai-da-cao-hon-ca-me-vua-dien-trai-con-hoc-cuc-gioi-375178.html