Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã sinh đôi con trai cho chồng đại gia, hé lộ diện mạo cặp song sinh

Hậu trường 08/08/2020 14:22

Thông tin Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã hạ sinh thành công cặp song sinh thu hút sự quan tâm của mọi người. Hình ảnh đầu tiên của hai bé cũng được hé lộ.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã hạ sinh cặp song sinh đầu lòng với chồng đại gia. Trên trang cá nhân, một người quen của cô đã chia sẻ loạt ảnh hai nhóc tỳ vừa chào đời. Hai cậu nhóc nhà Đặng Thu Thảo khá giống nhau, vô cùng đáng yêu và kháu khỉnh. Trước đó, vợ chồng nàng hậu đã tiết lộ tên hai thiên thần nhỏ là Andy và Tony.

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Hình ảnh em bé vừa ra đời, gương mặt còn ửng đỏ - Ảnh: Internet
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Các bác sĩ còn đánh dấu bé nào ra trước, ra sau để dễ phân biệt - Ảnh: Internet
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Con trai Đặng Thu Thảo giống nhau như 2 giọt nước - Ảnh: Internet

Anh trai Hoa hậu Đại dương chúc mừng em gái: "Hai cháu ngoại của má như hai giọt nước thế này rồi làm sao phân biệt. Chúc mừng 2 hoàng tử của em gái Thu Thảo".

Dưới bài viết, mọi người gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Đặng Thu Thảo, đồng thời khen ngợi sự kháu khỉnh của cặp song sinh.

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Mọi người chúc mừng nàng hậu - Ảnh: Internet
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Thời gian mang thai, Đặng Thu Thảo hiếm khi đăng ảnh lên mạng xã hội - Ảnh: FB

Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Đại dương 2014 và hoạt động trong showbiz Việt với vai trò người mẫu, diễn viên. Cuối năm 2018, cô kết hôn với doanh nhân Phúc Thành sau 3 năm hẹn hò.

Sau khi công khai chuyện bầu bí vào cuối năm 2019, nàng hậu họ Đặng không xuất hiện trước công chúng. Cô tập trung nghỉ ngơi, dưỡng thai. Thời gian thai nghén, Đặng Thu Thảo cũng gặp phải tình trạng mệt mỏi, tăng cân, mặt mụn... Tuy nhiên, nàng hậu không buồn vì điều đó. Cô hạnh phúc vì hai con phát triển khỏe mạnh và an toàn.

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