Lan Phương kể lại nhật ký 1 tháng bên con, chị em chia sẻ 'rần rần' vì quá xúc động

Tròn 1 tháng ngày con gái chào đời, Lan Phương bồi hồi chia sẻ với mọi người về những cảm xúc của mình sau nhiều ngày chăm sóc em bé.

Nữ diễn viên Tháng năm rực rỡ đã khiến nhiều chị em tan chảy với những cảm xúc thiêng liêng khi lần đầu làm mẹ. Lan Phương tâm sự về cảm xúc của cô sau 1 tháng gần gũi với con gái - Ảnh: FBNV Lan Phương viết đầy cảm xúc: “Mẹ hay ôm và vỗ về em ngay khi em chớm khóc. Em sẽ không bị nhõng nhẽo, hay quấn hơi mẹ rồi quấy đâu. Em mới sinh ra đời, phải tập làm quen với cả một thế giới lạ lùng và rộng lớn, em dễ bị giật mình và bị sợ hãi lắm. Nên mấy tháng đầu này, nếu mẹ đến bên vỗ về và ôm em ngay khi em khóc sẽ giúp em bình tâm, cảm thấy an toàn và tin cha mẹ sẽ bảo vệ mình bất cứ lúc nào. Điều này sẽ giúp em phát triển tốt, ít quấy khóc hơn sau này.

Nữ diễn viên được chồng Tây yêu thương và cưng chiều sau khi sinh em bé - Ảnh: FBNV Lina ngủ ngon nhất là trên ngực mẹ, nghe tim mẹ đập và các tiếng động trong bụng mẹ làm em cảm giác mình còn trong bụng mẹ. Điều đó khiến em thấy an toàn và dễ chịu lắm. Lina tròn 1 tháng rồi, em đã lớn hơn một chút. Em bắt đầu biết nhìn mẹ, biết lắng nghe và biết háo hức nhìn ngó xung quanh khi được mẹ bế lên và biết ô, a để tìm và chơi với tiếng nói của mình.

Mẹ yêu em lắm lắm. Nhiều khi có mỗi 2 mẹ con ở nhà, em khóc, mẹ không có thời gian mà ăn hay làm bất cứ việc riêng nào, mẹ mệt. Nhưng chỉ cần sau đó em ngoan ngoãn trong tay mẹ ngủ say, nhếch miệng cười rồi khi tỉnh dậy lại oe oe ầm lên cho mọi người biết mình đã tỉnh dậy thì lại làm mẹ bật cười, tim mẹ chảy ra ngay lập tức. Gia đình mình bên nhau 1 tháng rồi đấy”. Bà mẹ một con chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi được chồng phụ chăm con - Ảnh: FBNV Những cảm xúc sâu lắng của Lan Phương làm bao trái tim phải bồi hồi. Hiện tại, dòng trạng thái của nữ diễn viên nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Nhiều mẹ bỉm sữa còn để lại bình luận thể hiện sự đồng cảm. Lan Phương nhận được nhiều lời hỏi thăm của người thân và công chúng - Ảnh: FBNV

Vội làm việc sau 2 tuần sinh con, Lan Phương lộ mặt mộc phờ phạc, mắt sưng húp Hình ảnh mới nhất của Lan Phương sau 2 tuần sinh con khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Có lẽ việc làm mẹ và phải thức đêm chăm con đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhan sắc của nữ diễn viên.

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