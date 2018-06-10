Lan Phương hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc cùng chồng Tây tắm cho con gái mới sinh

Đây là lần đầu tiên diễn viên Lan Phương chia sẻ khoảnh khắc cùng ông xã ngoại quốc tắm cho con gái.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, diễn viên Lan Phương vừa đăng tải hình ảnh vui vẻ khi được ông xã phụ tắm cho con gái. Kèm theo đó, nữ diễn viên Tháng năm rực rỡ còn tâm sự, dù chuẩn bị sẵn tâm lí con gái sẽ khóc như những lần trước nhưng cuối cùng cô bé lại nằm ngoan ngoãn trong vòng tay ba mẹ mà không khóc.

Lan Phương và ông xã ân cần chăm sóc con gái - Ảnh: FBNV

"Mẹ tắm cho em từ lúc em 2 ngày tuổi. 2 tuần đầu, mỗi lần tắm, em khóc mẹ và daddy thấy nhói tim. Mấy hôm trước cô bác, anh chị đến thăm em, ai cũng tò mò xem mẹ tự tắm em thế nào. Mẹ chuẩn bị nước tắm và chuẩn bị tâm lý em khóc ầm ĩ trước mặt mọi người. Thế mà cuối cùng em không khóc tí nào. Nằm ngoan ngoãn cho mẹ và daddy tắm. Daddy bảo Lina giống mẹ lắm, có khán giả là biểu diễn ngay, không khóc tí nào", Lan Phương tâm sự.

Dòng trạng thái của Lan Phương khiến nhiều chị em vô cùng ngưỡng mộ. Không chỉ được ông xã yêu thương, chiều chuộng khi mang thai mà hiện tại, cô vẫn được chồng hết mực chăm sóc.

Khoảnh khắc chồng Tây ôm con được diễn viên Lan Phương chia sẻ - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên công khai nét biểu cảm đáng yêu của con gái - Ảnh: FBNV

Sau sinh, Lan Phương đang cùng ông xã tập trung chăm sóc em bé và chưa quay lại với công việc diễn xuất - Ảnh: FBNV

Lan Phương gây hoang mang khi tiết lộ mình bị trầm cảm sau sinh “Sao mọi người không thể tâm lý một chút, bớt lo lắng thay mẹ đi để đừng làm mẹ căng thẳng, trầm cảm thêm”, dòng chia sẻ của Lan Phương khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng cho tình trạng của cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-phuong-hanh-phuc-chia-se-khoanh-khac-cung-chong-tay-tam-cho-con-gai-moi-sinh-286070.html