24 ngày sau sinh, Lan Phương thấy giống siêu nhân vì phải một tay bế con, tay kia làm đủ mọi thứ

Mối tình chớp nhoáng giữa Lan Phương và và bạn trai Tây cao hơn 2m có một cái kết đẹp như mơ khi nữ diễn viên hạ sinh con gái đầu lòng vào ngày 15/5 vừa qua. Tuy bận rộn chăm sóc con gái nhỏ nhưng Lan Phương vẫn thường xuyên cập nhật thông tin và hình ảnh của bé lên trang cá nhân.

Vì muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất, người đẹp Cả một đời ân oán đã dành mọi thời gian rảnh rỗi để viết nhật ký làm mẹ. Mới đây, Lan Phương tiếp tục kể về những kỷ niệm khó quên trong những ngày đầu đưa con gái rong ruổi khắp nơi. Tuy mới 4 tuần tuổi nhưng bé Linablog đã phải theo mẹ ngồi máy bay, đi taxi thường xuyên vì mọi người đều bận không thể giúp đỡ. Sau 24 ngày sinh con, Lan Phương tự nhận mình là siêu nhân vì phải vừa trông con vừa cân hết mọi việc từ lớn đến bé.