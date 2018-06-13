24 ngày sau sinh, Lan Phương thấy giống siêu nhân vì phải một tay bế con, tay kia làm đủ mọi thứ

Hậu trường 13/06/2018 16:33

Chia sẻ ảnh chụp cận mặt con gái, Lan Phương tự nhận mình là suppermom khi một tay cân hết mọi việc dù chưa hết thời gian ở cữ.

Mối tình chớp nhoáng giữa Lan Phương và và bạn trai Tây cao hơn 2m có một cái kết đẹp như mơ khi nữ diễn viên hạ sinh con gái đầu lòng vào ngày 15/5 vừa qua. Tuy bận rộn chăm sóc con gái nhỏ nhưng Lan Phương vẫn thường xuyên cập nhật thông tin và hình ảnh của bé lên trang cá nhân.

Vì muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất, người đẹp Cả một đời ân oán đã dành mọi thời gian rảnh rỗi để viết nhật ký làm mẹ. Mới đây, Lan Phương tiếp tục kể về những kỷ niệm khó quên trong những ngày đầu đưa con gái rong ruổi khắp nơi. Tuy mới 4 tuần tuổi nhưng bé Linablog đã phải theo mẹ ngồi máy bay, đi taxi thường xuyên vì mọi người đều bận không thể giúp đỡ. Sau 24 ngày sinh con, Lan Phương tự nhận mình là siêu nhân vì phải vừa trông con vừa cân hết mọi việc từ lớn đến bé. 

"Hôm qua, em được 4 tuần tuổi rồi. Hai mẹ con em chăm sóc lẫn nhau vì bà ngoại, bà nội đều về nhà hết rồi. Mẹ đi đâu em đi theo đấy, đi ăn, đi vào Sài Gòn, đi ra lại Hà Nội, đi làm giấy tờ, đi khám...

Mẹ em là siêu nhân, mẹ có thể vừa bế em một tay, vừa làm mọi việc bằng tay kia. Mẹ tự đưa em đi làm giấy tờ, mẹ thương em vì cứ phải theo mẹ ngồi trong đủ thể loại taxi, vào đủ thể loại phòng làm giấy tờ, có phòng đông đến nỗi làm em mếu máo. Nhưng bất cứ lúc em cười mẹ lại chộp được ngay tức khắc. Hôm qua tròn 4 tuần, lần đầu tiên em cười ra tiếng trong lúc nửa thức nửa ngủ. Em lớn lên và cười tươi hơn theo thời gian đấy. Đố cô chú nào nhận ra tấm nào là tấm em tròn 4 tuần chụp hôm qua lúc ngồi taxi với mẹ nào! Mẹ giỏi ghê, mẹ là supermom", cô viết.

24 ngày sau sinh, Lan Phương thấy giống siêu nhân vì phải một tay bế con, tay kia làm đủ mọi thứ - Ảnh 1
Con gái Lan Phương thừa hưởng đôi mắt đẹp hút hồn của bà mẹ nổi tiếng - Ảnh: FBNV
24 ngày sau sinh, Lan Phương thấy giống siêu nhân vì phải một tay bế con, tay kia làm đủ mọi thứ - Ảnh 2
Lan Phương và chồng Tây tắm cho con gái sau sinh - Ảnh: FBNV
24 ngày sau sinh, Lan Phương thấy giống siêu nhân vì phải một tay bế con, tay kia làm đủ mọi thứ - Ảnh 3
24 ngày sau sinh, Lan Phương thấy giống siêu nhân vì phải một tay bế con, tay kia làm đủ mọi thứ - Ảnh 4
Mới 4 tuần tuổi nhưng em bé đã được ba mẹ cho đi máy bay - Ảnh: FBNV
24 ngày sau sinh, Lan Phương thấy giống siêu nhân vì phải một tay bế con, tay kia làm đủ mọi thứ - Ảnh 5
Cận cảnh gương mặt đáng yêu như thiên thần của con gái Lan Phương - Ảnh: FBNV

 

Clip Lan Phương quay trước ngày lâm bồn

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