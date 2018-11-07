Lan Khuê hé lộ sự thật cuộc sống hôn nhân sau một tháng cưới chồng thiếu gia cổ đeo đầy vàng

Hậu trường 07/11/2018 15:58

Lan Khuê tự hào đăng ảnh chồng mới cưới và còn hài hước gọi đây là 'bạn trai mới quen' như ngầm thông báo về tình trạng cuộc sống hôn nhân của mình.

Một tháng sau đám cưới cổ tích với cháu nội bà Tư Hường, Lan Khuê lần đầu tiên chia sẻ ảnh chụp chung cùng ông xã lên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì xưng hô vợ chồng như bình thường thì nữ siêu mẫu lại hài hước gọi bạn đời là "bạn trai mới quen". Cô còn tiết lộ thêm rằng cả hai vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu và hẹn hò mặc dù đã kết hôn cách đây một tháng.

Có thể thấy, vợ chồng Lan Khuê rất hạnh phúc kể từ ngày về chung nhà. Tuy cựu HLV The Face không nói gì nhiều về cuộc sống hôn nhân nhưng ai cũng hiểu cặp đôi này đã có những khoảnh khắc tuyệt vời đúng nghĩa vợ chồng son. Nhiều người đoán Lan Khuê muốn ám chỉ rằng dù đã đám cưới nhưng vẫn được chồng thiếu gia cưng chiều và chăm chút như khi còn là con gái. Thời gian qua, người đẹp cũng thường xuyên gây sốt khi hé lộ những bức ảnh chụp bữa ăn ấm cúng của gia đình nhỏ. Dù làm dâu trong "Danh gia vọng tộc" nhưng chân dài sinh năm 1992 vẫn chăm chỉ vào bếp khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Lan Khuê hé lộ sự thật cuộc sống hôn nhân sau một tháng cưới chồng thiếu gia cổ đeo đầy vàng - Ảnh 1
Lan Khuê khoe cuộc sống hôn nhân đầy màu hồng sau một tháng kết hôn - Ảnh: Internet
Lan Khuê hé lộ sự thật cuộc sống hôn nhân sau một tháng cưới chồng thiếu gia cổ đeo đầy vàng - Ảnh 2
Lan Khuê hé lộ sự thật cuộc sống hôn nhân sau một tháng cưới chồng thiếu gia cổ đeo đầy vàng - Ảnh 3
Lan Khuê hé lộ sự thật cuộc sống hôn nhân sau một tháng cưới chồng thiếu gia cổ đeo đầy vàng - Ảnh 4
Tuy giàu có nhưng vợ chồng Lan Khuê thường xuyên tự nấu ăn ở nhà với những món dân dã - Ảnh: Internet
Lan Khuê hé lộ sự thật cuộc sống hôn nhân sau một tháng cưới chồng thiếu gia cổ đeo đầy vàng - Ảnh 5
Lan Khuê hé lộ sự thật cuộc sống hôn nhân sau một tháng cưới chồng thiếu gia cổ đeo đầy vàng - Ảnh 6
Cách đây một tháng, đám cưới của Lan Khuê là sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và truyền thông - Ảnh: Internet
Hình ảnh Lan Khuê mộc mạc thời cấp 3, được lên báo trường vì thành tích đáng nể

Hình ảnh Lan Khuê mộc mạc thời cấp 3, được lên báo trường vì thành tích đáng nể

Những hình ảnh mộc mạc giản dị của Lan Khuê thời còn cắp sách đến trường khiến cư dân mạng rất thích thú.

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