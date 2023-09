Lần đầu gặp mẹ chồng tương lai, H'Hen Niê nhận ngay câu: 'Con rất may mắn khi gặp con của cô'

Sau khi công khai thông tin có bạn trai, Hoa hậu H'Hen Niê lần đầu bộc bạch về chuyện tình cảm với người đàn ông bí ẩn hơn cô 3 tuổi.

Cách đây không lâu, Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ công khai thông tin đã có bạn trai trên trang cá nhân. Mỹ nhân gốc Ê Đê nói về cuộc sống sau đăng quang và niềm hạnh phúc khi tìm được tình yêu sau 2 năm giành được vương miện: "Bự nhất là Hen đã có người yêu. Cảm ơn anh đã đến bên đời em hihi. I love you so much babe".

Nói về chuyện chân dài phải quen đại gia, nàng hậu thẳng thắn: 'Tôi quan niệm quen nhau thì cảm xúc của mình là quan trọng nhất, những cái khác, chẳng hạn tiền bạc đều là phù du' - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 lần đầu mở lòng, tiết lộ nhiều hơn về chuyện tình cảm. Được biết, bạn trai hơn H'Hen Niê 3 tuổi, làm trong lĩnh vực truyền thông. Đây cũng là mối tình đầu của cô. Chia sẻ về người đàn ông đặc biệt của mình, chân dài Tây Nguyên cho biết, đó là người dễ thương, hài hước và có tấm lòng vì cộng đồng: "Tôi rất thích một câu mà anh ấy nói, rằng anh ấy nằm trong team 'không xả rác'. Tôi thấy anh rất giống mình, tức là đi đâu cũng nhét rác vào túi".

Sự quan tâm, chăm sóc của bạn trai làm Hoa hậu H'Hen Niê cảm động. Anh chàng này khiến cô nhớ đến ông ngoại của mình - Ảnh: FBNV

Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 cũng tiết lộ đã gặp mặt gia đình người yêu. Cô ấn tượng với lời nhắn của mẹ bạn trai: “Con rất may mắn khi gặp con của cô vì nó rất tình cảm”. Dù không phải là đại gia nhưng chàng trai được nàng hậu lựa chọn rất biết quan tâm đến cô và gia đình.

Tình yêu giúp H'Hen Niê bớt mạnh mẽ và khám phá được nhiều điều thú vị hơn về bản thân - Ảnh: FBNV

Khi được hỏi chuyện hôn nhân, chân dài này thẳng thắn: "Bản thân tôi phải ưu tiên công việc. Tôi hay nói với anh ấy rằng tôi phải ưu tiên công việc, bởi tôi còn chăm lo cho gia đình của mình".

