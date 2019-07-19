Hoa hậu H'Hen Niê rơi nước mắt kể về gia đình, vì nghèo khó không biết chữ

Hậu trường 19/07/2019 14:22

Câu chuyện vừa được Hoa hậu H'Hen Niê đăng tải nói về những người thân yêu khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

H'Hen Niê là một trong những Hoa hậu có lượng fan hâm mộ lớn nhất hiện nay. Ngoài tài năng và nhan sắc, năng lượng sống tích cực cùng ý chí vươn lên mãnh liệt của cô gái Ê Đê là điều khiến mọi người nể phục nhất.

Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê vừa đăng tải dòng trạng thái dài đầy tâm trạng. Cô khiến cộng đồng mạng xúc động khi kể lại câu chuyện xảy ra với dì ruột cách đây không lâu.

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Bài viết tâm trạng của Hoa hậu H'Hen Niê kể chuyện người thân - Ảnh: Instagram

Theo đó, Hoa hậu H'Hen Niê dự định đưa dì ruột lên TP. Hồ Chí Minh chơi và đã mua vé máy bay để rút ngắn thời gian di chuyển, đỡ vất vả. Tuy nhiên, khi đến làm thủ tục thì dì của H'hen Niê không được phép lên máy bay vì giấy tờ tùy thân có vấn đề, CMND cấp từ năm 1992 đã hết hạn. Dù rất háo hức đợi được đi máy bay nhưng cuối cùng bà đành ngậm ngùi ra đón xe lên thành phố thăm cháu.

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Sự bình dị, chân chất của nàng hậu Tây Nguyên được mọi người yêu mến - Ảnh: FBNV

Từ chuyện này, Hoa hậu H'Hen Niê nhớ lại chuyện của một người chị: "Ngồi viết mà rớt nước mắt luôn nè, làm nhớ lại lúc trước dắt bà chị gái đi ra ngân hàng làm thẻ nhưng người ta không làm vì chị gái không biết chữ, không ký được".

Từ hai câu chuyện của người thân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhắn nhủ: "Mặc dù không liên quan nhưng thấy buồn. Dì thì chỉ biết đi làm rẫy, đây là lần đầu ra ngoài nên chẳng kiểm tra giấy tờ... Nên cố gắng học để biết chữ và để tự chăm sóc bản thân mình, một bài học quý giá từ gia đình Hen quý vị ạ".

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Hoa hậu H'Hen Niê đã thực hiện rất nhiều hoạt động như: phát thuốc miễn phí, làm đường... giúp cải thiện đời sống người Ê Đê - Ảnh: FBNV

Qua đây có thể hiểu được lý do vì sao từ khi đăng quang, Hoa hậu H'Hen Niê dành rất nhiều tâm huyết và tiền bạc để phát triển buôn làng. Cô hi vọng người dân quê mình sẽ ngày càng cải thiện cuộc sống và trình độ văn hóa.

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