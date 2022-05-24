Lâm Vỹ Dạ hé lộ mối quan hệ với mẹ chồng sau bao năm, nhắn gửi 'lời ruột gan' trong ngày trọng đại

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Vỹ Dạ đã chia sẻ bài viết liên quan đến mẹ chồng khiến dân tình chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Vỹ Dạ đã đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật mẹ chồng. Nữ nghệ sĩ cho biết rất hạnh phúc khi được mẹ chồng và gia đình chồng yêu thương, xem như con gái ruột trong nhà. Nhân ngày trọng đại, Lâm Vỹ Dạ hy vọng mẹ chồng có thể luôn khỏe mạnh và vui vẻ. "Thương gửi mẹ của con, con luôn hạnh phúc khi được làm con dâu của mẹ, được gia đình chồng yêu thương con như ruột thịt. Con thật tâm trân quý và muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho mẹ, nhất là vào một ngày đặc biệt như hôm nay.

Nhân ngày sinh thần của mẹ, con chúc mẹ luôn vui vẻ, trẻ khỏe, cười tươi mỗi ngày chứ không chỉ hôm nay, mẹ nhé! Người phụ nữ tuyệt vời của đại gia đình ta!" - Lâm Vỹ Dạ cho hay. Bài viết của Lâm Vỹ Dạ - Ảnh: Chụp màn hình Bài viết nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Bên dưới phần bình luận, netizen cũng gửi nhiều lời chúc tốt lành đến mẹ chồng Lâm Vỹ Dạ. Ngoài ra, cư dân mạng cũng để lại ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ cho mối quan hệ tốt đẹp giữa nữ nghệ sĩ và gia đình chồng.

Lâm Vỹ Dạ và mẹ chồng - Ảnh: FBNV Trước đó, trong một tập của chương trình "Tết nay ăn gì", Lâm Vỹ Dạ đã cùng mẹ chồng vào bếp chuẩn bị mâm cơm cổ truyền. Tại đây, nữ nghệ sĩ cũng dành nhiều lời cảm ơn đặc biệt đến mẹ ruột ông xã Hứa Minh Đạt vì đã luôn bên cạnh động viên và truyền cho cô nhiều kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống. "Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Lúc nào mẹ cũng ở bên cạnh các con, chăm lo con cháu. Đối với tôi, mẹ luôn bên cạnh động viên, an ủi và truyền cho tôi kinh nghiệm trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình". Đáp lại tấm lòng của con dâu, mẹ Hứa Minh Đạt chia sẻ: "Mẹ cũng mong khỏe mạnh hoài để năm nào cũng tham gia với tụi con". Các thành viên trong gia đình nữ nghệ sĩ - Ảnh: FBNV Được biết, Lâm Vỹ Dạ từng "yêu thầm" Hứa Minh Đạt. Cả hai kết hôn vào cuối tháng 7/2010 sau hai năm yêu nhau. Họ đã có với nhau hai người con trai là Hứa Lê Khôi Vỹ (Bánh Mì) và Hứa Lê Khôi Nguyên (Xá Xị). Hiện tại, sự nghiệp thành công cùng cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ.

Lâm Vỹ Dạ và dàn sao dự đám cưới Mạc Văn Khoa ở Hải Dương Ngày 18/5, Mạc Văn Khoa và bà xã Thảo Vy đã tổ chức hôn lễ ở quê nhà Hải Dương.

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