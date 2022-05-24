Lâm Vỹ Dạ hé lộ mối quan hệ với mẹ chồng sau bao năm, nhắn gửi 'lời ruột gan' trong ngày trọng đại

Hậu trường 24/05/2022 10:45

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Vỹ Dạ đã chia sẻ bài viết liên quan đến mẹ chồng khiến dân tình chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Vỹ Dạ đã đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật mẹ chồng. Nữ nghệ sĩ cho biết rất hạnh phúc khi được mẹ chồng và gia đình chồng yêu thương, xem như con gái ruột trong nhà. Nhân ngày trọng đại, Lâm Vỹ Dạ hy vọng mẹ chồng có thể luôn khỏe mạnh và vui vẻ.

"Thương gửi mẹ của con, con luôn hạnh phúc khi được làm con dâu của mẹ, được gia đình chồng yêu thương con như ruột thịt. Con thật tâm trân quý và muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho mẹ, nhất là vào một ngày đặc biệt như hôm nay.

Nhân ngày sinh thần của mẹ, con chúc mẹ luôn vui vẻ, trẻ khỏe, cười tươi mỗi ngày chứ không chỉ hôm nay, mẹ nhé! Người phụ nữ tuyệt vời của đại gia đình ta!" - Lâm Vỹ Dạ cho hay.

Lâm Vỹ Dạ hé lộ mối quan hệ với mẹ chồng sau bao năm, nhắn gửi 'lời ruột gan' trong ngày trọng đại - Ảnh 1
Bài viết của Lâm Vỹ Dạ - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Bên dưới phần bình luận, netizen cũng gửi nhiều lời chúc tốt lành đến mẹ chồng Lâm Vỹ Dạ. Ngoài ra, cư dân mạng cũng để lại ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ cho mối quan hệ tốt đẹp giữa nữ nghệ sĩ và gia đình chồng.

Lâm Vỹ Dạ hé lộ mối quan hệ với mẹ chồng sau bao năm, nhắn gửi 'lời ruột gan' trong ngày trọng đại - Ảnh 2
Lâm Vỹ Dạ và mẹ chồng - Ảnh: FBNV

Trước đó, trong một tập của chương trình "Tết nay ăn gì", Lâm Vỹ Dạ đã cùng mẹ chồng vào bếp chuẩn bị mâm cơm cổ truyền. Tại đây, nữ nghệ sĩ cũng dành nhiều lời cảm ơn đặc biệt đến mẹ ruột ông xã Hứa Minh Đạt vì đã luôn bên cạnh động viên và truyền cho cô nhiều kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống.

"Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Lúc nào mẹ cũng ở bên cạnh các con, chăm lo con cháu. Đối với tôi, mẹ luôn bên cạnh động viên, an ủi và truyền cho tôi kinh nghiệm trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình". Đáp lại tấm lòng của con dâu, mẹ Hứa Minh Đạt chia sẻ: "Mẹ cũng mong khỏe mạnh hoài để năm nào cũng tham gia với tụi con".

Lâm Vỹ Dạ hé lộ mối quan hệ với mẹ chồng sau bao năm, nhắn gửi 'lời ruột gan' trong ngày trọng đại - Ảnh 3
Các thành viên trong gia đình nữ nghệ sĩ -  Ảnh: FBNV

Được biết, Lâm Vỹ Dạ từng "yêu thầm" Hứa Minh Đạt. Cả hai kết hôn vào cuối tháng 7/2010 sau hai năm yêu nhau. Họ đã có với nhau hai người con trai là Hứa Lê Khôi Vỹ (Bánh Mì) và Hứa Lê Khôi Nguyên (Xá Xị). Hiện tại, sự nghiệp thành công cùng cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ.

 

Lâm Vỹ Dạ và dàn sao dự đám cưới Mạc Văn Khoa ở Hải Dương

Lâm Vỹ Dạ và dàn sao dự đám cưới Mạc Văn Khoa ở Hải Dương

Ngày 18/5, Mạc Văn Khoa và bà xã Thảo Vy đã tổ chức hôn lễ ở quê nhà Hải Dương.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ chồng Lâm Vỹ Dạ Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ Lâm Vỹ Dạ chia sẻ về mẹ

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 3 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 4 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 8 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?