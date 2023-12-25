Kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Hari Won - Trấn Thành tung bộ ảnh cưới thập niên 90 cực chất, nhắn nhủ ngọt ngào tới nửa kia!

Hậu trường 25/12/2023 16:46

Dù liên tiếp vướng tin đồn rạn nứt, Hari Won và Trấn Thành vẫn chứng minh tình cảm gắn bó bền chặt bên nhau.

Mới đây, Hari Won đã xả kho loạt ảnh nhân kỉ niệm 7 năm ngày cưới bên Trấn Thành. Kèm theo đó, nữ ca sĩ dí dóm nói rằng: "Nhìn mặt ông kia là thấy yêu tui dữ quá". Đáng chú ý, trong bộ ảnh này, đôi nghệ sĩ hóa thân thành cô dâu chú rể thập niên 90.

Kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Hari Won - Trấn Thành tung bộ ảnh cưới thập niên 90 cực chất, nhắn nhủ ngọt ngào tới nửa kia! - Ảnh 1
Hari Won đã xả kho loạt ảnh nhân kỉ niệm 7 năm ngày cưới bên Trấn Thành

Trong khi Hari Won nhẹ nhàng trong chiếc váy trắng suông dài và đôi khăn voan cô dâu thì Trấn Thành tuấn tú trong bộ vest đen. Cặp đôi thể hiện 7749 biểu cảm nhắng nhít hài hước nhưng không kém những khoảnh khắc tình bể bình làm dân tình vừa thích thú vừa ghen tị.

Kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Hari Won - Trấn Thành tung bộ ảnh cưới thập niên 90 cực chất, nhắn nhủ ngọt ngào tới nửa kia! - Ảnh 2
Trong khi Hari Won nhẹ nhàng trong chiếc váy trắng suông dài và đôi khăn voan cô dâu thì Trấn Thành tuấn tú trong bộ vest đen

Đi kèm bộ ảnh, phía Trấn Thành cũng tiết lộ cuộc sống hôn nhân hài hước của mình rằng: "8 năm yêu em! 7 năm làm chồng em! 6 làm osin của em! Nhưng anh biết sẽ còn rất rất nhiều năm nữa ở bên em!!! Cảm ơn bà xã vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh!!!!".

Kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Hari Won - Trấn Thành tung bộ ảnh cưới thập niên 90 cực chất, nhắn nhủ ngọt ngào tới nửa kia! - Ảnh 3
Đi kèm bộ ảnh, phía Trấn Thành cũng tiết lộ cuộc sống hôn nhân hài hước của mình

Trước đó, trên sóng truyền hình, Hariwon cũng không quên “khoe” về tình cảm nồng thắm dành cho chồng vào đúng ngày cưới: "Ngày giáng sinh là ngày kỉ niệm cưới của vợ chồng em, kỉ niệm lần này là năm thứ 7 rồi, tụi em cảm thấy rất hạnh phúc, rất ấm áp. Hari và chồng em cũng mong quý vị khán giả cũng ấm áp giống như tụi em".

Kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Hari Won - Trấn Thành tung bộ ảnh cưới thập niên 90 cực chất, nhắn nhủ ngọt ngào tới nửa kia! - Ảnh 4
Suốt nhiều năm qua, cặp đôi liên tiếp vướng tin đồn rạn nứt hay hợp đồng hôn nhân

Suốt nhiều năm qua, cặp đôi liên tiếp vướng tin đồn rạn nứt hay hợp đồng hôn nhân. Tuy nhiên, qua loạt khoảnh khắc ngọt ngào này như một lần nữa chứng minh tình yêu bền chặt giữa 2 người.

Kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Hari Won - Trấn Thành tung bộ ảnh cưới thập niên 90 cực chất, nhắn nhủ ngọt ngào tới nửa kia! - Ảnh 5
Tuy nhiên, qua loạt khoảnh khắc ngọt ngào này như một lần nữa chứng minh tình yêu bền chặt giữa 2 người

Trấn Thành từng lên tiếng về nghi vấn hợp đồng hôn nhân với Hari Won: "Có nhiều người nói chúng tôi có hợp đồng hôn nhân, hết hợp đồng này nọ. Thời gian là câu trả lời cho mọi thứ mà, các bạn đợi xem hợp đồng này khi nào hết. Và tôi nói thật luôn, mọi người nghĩ giùm tôi, trên thế giới này có ai ký hợp đồng hôn nhân tới 7 năm không? Tôi không nghĩ vậy đâu, ai mà đủ kiên nhẫn ký lâu như vậy?".

Kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Hari Won - Trấn Thành tung bộ ảnh cưới thập niên 90 cực chất, nhắn nhủ ngọt ngào tới nửa kia! - Ảnh 6
Trấn Thành từng lên tiếng về nghi vấn hợp đồng hôn nhân với Hari Won: "Trên thế giới này có ai ký hợp đồng hôn nhân tới 7 năm không? Tôi không nghĩ vậy đâu, ai mà đủ kiên nhẫn ký lâu như vậy?".

Về chuyện có con, Trấn Thành từng chia sẻ: "Cái gì tôi thấy mình làm được thì mới làm, còn thấy mình dở quá thì khoan làm. Nếu tôi thấy mình sung túc, hết ham chơi rồi, cuộc sống ổn định rồi và muốn sinh con để có thêm niềm vui, lúc đó tôi rất sẵn sàng".

Hé lộ thêm video làm rõ hành động hất tay của Trấn Thành đối với khán giả hâm mộ, thực hư ra sao?

Hé lộ thêm video làm rõ hành động hất tay của Trấn Thành đối với khán giả hâm mộ, thực hư ra sao?

Đoạn video được netizen chia sẻ khắp MXH và nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra.

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Từ khóa:   Trấn Thành - Hari Won Trấn Thành Trấn Thành kỉ niệm ngày cưới

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