Đúng ngày đặc biệt, vợ có hành động lạ khiến MC Phan Anh đứng ngồi không yên. Dù vậy, nam MC vẫn gửi những lời yêu thương ngọt ngào đến bà xã và mong chờ đến cuộc hẹn riêng của hai người.

Nhân ngày kỷ niệm 12 năm đồng hành trên một chặng đường và có với nhau 3 nhóc tì đáng yêu, MC Phan Anh hạnh phúc mong chờ giây phút hai vợ chồng hẹn hò lãng mạn. Tuy nhiên, nam MC sửng sốt không hiểu vì sao vợ lại có hành động khó hiểu là thẳng tay hủy kết bạn với chồng trên Facebook đúng vào ngày này.

Tuy không rõ bà xã Dương Tuấn Ngọc có ý đồ gì nhưng giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vẫn dành tặng người phụ nữ của đời mình những lời tâm sự siêu ngọt ngào trên mạng xã hội. Cuối bài chia sẻ, MC Phan Anh cũng không quên nhắn nhủ vợ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì vẫn luôn yêu cô.

“Kỷ niệm 12 năm ngày cưới, nàng đánh dấu bằng một sự kiện đặc biệt: Hủy kết bạn trên Facebook . Chẳng hiểu vì sao, và cũng chẳng biết nói gì với đằng ấy, nhưng thôi, hẹn hai tiếng nữa mình gặp nhau.

Gần 20 năm biết, rồi yêu và lấy nhau, thăng trầm cũng đủ cả để hiểu có nhau trong đời vốn đã là may mắn, duyên nợ và hạnh phúc lắm! Tồ yêu Tẹt! Suối nguồn bình yên” - MC Phan Anh công khai nói lời yêu vợ nhân dịp kỷ niệm 12 năm ngày cưới.

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