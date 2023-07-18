Kim Tuyến buồn tủi khi bị đồn mua giải Cánh diều vàng nhờ được ưu ái, có đại gia hỗ trợ

Mới đây, là khách mời trong chương trình Tay phải tay trái, Kim Tuyến có những chia sẻ về chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình. Bên cạnh đó, cô cũng trải lòng về tin đồn mua giải thưởng Cánh diều vàng năm 2010.

Diễn viên Kim Tuyến bén duyên nghệ thuật từ năm 16 tuổi với vai trò người mẫu quảng cáo. Thời điểm đó, cô từng tham gia một dự án với mức cát sê 2.000 USD. Sau đó, cơ duyên đưa Kim Tuyến đến với phim ảnh là khi diễn hỗ trợ Lã Thanh Huyền trong cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21. Từ đó, cô được nhiều đạo diễn nhắm trúng và tin tưởng giao vai.

Đến những phân cảnh khó hơn, một cô gái 20 tuổi như mình chưa có trải nghiệm. Nhưng khi nhìn lại quãng thời gian đó, tôi mới thấy mình may mắn. Người ta nói con đường khởi đầu lúc nào cũng chông gai, mà con đường tôi đi chỉ toàn lót hoa hồng. Mới vào nghề tôi đã được đóng những vai chính, làm việc với những diễn viên, đạo diễn nổi tiếng".

Nhớ lại những ngày đầu làm nghề, nữ diễn viên kể cô gặp nhiều khó khăn vì là diễn viên tay ngang, không được đào tạo qua trường lớp. Chính vì thế, những khi tập thoại, cô đều lắp bắp lúc nhớ lúc quên. Kim Tuyến kể: "Mọi người lúc tập với tôi đều hoang mang không biết mình có đóng được không. Nhưng vào cảnh quay thì tôi lại làm được, diễn mượt mà. Ban đầu tôi thấy sao khó khăn quá, vì mình là diễn viên tay ngang nên chỉ diễn bằng bản năng thôi.

"Tôi nhớ mình đi nhận giải ngoài Hà Nội, khi về khách sạn mình buồn tủi và cô độc lắm. Tại sao mọi người lại suy nghĩ như vậy, không ai công nhận mình" - nữ diễn viên tâm sự

Dù khó khăn là vậy, Kim Tuyến vẫn quyết định theo nghề, cô luôn cố gắng nỗ lực chứ không chỉ dựa vào may mắn. Năm 2010, Kim Tuyến nhận được giải thưởng Cánh diều vàng nhờ bộ phim Chuyện tình đảo ngọc. Thời điểm đó, nhiều người đồn đoán cho rằng cô mua giải.

"Mọi người trong giới đều nói rằng tôi mua giải vì tôi là gương mặt quá mới. Lúc đó lại còn có những bài báo là Kim Tuyến lấy chồng đại gia các thứ, có kinh tế này kia nên việc mua giải là hợp lý. Khi mình cầm giải thưởng còn nóng hổi, chưa kịp có cảm xúc vui mình đã bị phỏng vấn rằng: "Em có thấy mình xứng đáng với giải thưởng này không?". Khi đó tôi trả lời rằng: "Em tin tưởng vào quyết định của ban giám khảo". Tôi nhớ mình đi nhận giải ngoài Hà Nội, khi về khách sạn mình buồn tủi và cô độc lắm. Tại sao mọi người lại suy nghĩ như vậy, không ai công nhận mình" - nữ diễn viên tâm sự

Dù khó khăn là vậy, Kim Tuyến vẫn quyết định theo nghề, cô luôn cố gắng nỗ lực chứ không chỉ dựa vào may mắn

Thời gian qua, Kim Tuyến cũng hạn chế hoạt động nghệ thuật vì dành thời gian cho gia đình. Nữ diễn viên bộc bạch vì trước đó tình hình sức khỏe của mẹ ruột có vấn đề nên cô muốn chính tay chăm sóc và ở bên mẹ. Thay vì miệt mài đi đóng phim như trước, Kim Tuyến lựa chọn phát triển công việc kinh doanh quán cà phê, thực phẩm chức năng. May mắn, hiện tại sức khỏe của mẹ đã tốt hơn nên Kim Tuyến tiết lộ sẽ trở lại phim trường trong thời gian tới.



Kim Tuyến nhận giải tại Cánh diều vàng 2018

Về đời sống cá nhân, Kim Tuyến hiện đang làm mẹ đơn thân sau một lần hôn nhân dang dở. Tại một chương trình talkshow, cô bày tỏ mong muốn con phát triển nhiều kỹ năng để có thể vững vàng hơn khi ra đời. “Tôi rất quan trọng việc mình phải hạnh phúc. Con tôi sẽ là người biết con đường nào tốt nhất cho bé. Tôi luôn lắng nghe xem bé thích gì và ủng hộ" - cô nói.

Về đời sống cá nhân, Kim Tuyến hiện đang làm mẹ đơn thân sau một lần hôn nhân dang dở

Về việc đi “thêm bước nữa” sau đổ vỡ, Kim Tuyến nói ở hiện tại cô không phù hợp chuyện yêu đương mà muốn dành thời gian cho công việc. “Nếu yêu một người nhưng để họ nhìn mình làm việc thì rất thiệt thòi cho người ta. Tôi không đặt kế hoạch mình phải có người yêu. Những gì đang đến thì mình làm tốt, để nó dẫn mình đến một cái tốt khác. Có thể bây giờ tôi không dành cho tình yêu nhưng biết đâu vài tháng sau tôi kết hôn. Chuyện đó không phải tôi chưa chín chắn mà cuộc sống luôn là món quà bất ngờ mỗi ngày" - cô trải lòng.