Kim Lý lần đầu khoe ảnh con gái Lisa, Hà Hồ hé lộ cuộc sống sau khi làm mẹ bỉm sữa

Hậu trường 20/11/2020 15:42

Nhất cử nhất động của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà ngày càng được công chúng quan tâm, đặc biệt là sau khi cô sinh con cho Kim Lý.

Sau khi sinh con và được Kim Lý cầu hôn, cuộc sống của Hồ Ngọc Hà trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Những hình ảnh đời thường được “nữ hoàng giải trí” chia sẻ trên mạng xã hội luôn khiến người hâm mộ thích thú.

Mới đây, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” vừa đăng tải khoảnh khắc cùng gia đình đón bình minh lên trang Instagram cá nhân. Qua động thái này có thể thấy, Hà Hồ đang có một cuộc sống rất đỗi bình yên bên Kim Lý và các con. Gạt bỏ phần lớn công việc kinh doanh và các hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ dường như chỉ muốn dành thời gian cho những người thân yêu.

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Nữ ca sĩ tiết lộ về giây phút bình yên của gia đình: ‘Cả nhà cùng ngắm bình minh' - Ảnh: IG

Trong khi đó, trên trang Facebook cá nhân của mình, Kim Lý cũng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh cận góc nghiêng của cô con gái nhỏ Lisa kèm theo biểu tượng trái tim vô cùng ngọt ngào. Trước đó, Hà Hồ cũng từng tỏ thái độ ghen tỵ khi Kim Lý chỉ mải ôm con gái ngủ mà quên mất cả vợ. Có vẻ như nam diễn viên “Hương Ga” rất cưng chiều bé Lisa.

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Kim Lý khoe ảnh con gái cưng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng bày tỏ sự phấn khích trước hình ảnh của Kim Lý và con gái: “Ôi dễ thương quá. Nhìn bàn tay bé xíu nắm tay ba kìa”, “Đáng yêu muốn xỉu”, “Trộm vía tai em bé to. Có thể là chị Hà đẻ thuê rồi. Cưng ghê”, “Biết nắm tay bố rồi, yêu quá”, “Tóc của bé giống tóc bà nội”…

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Khoảnh khắc mới nhất của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và nam diễn viên Kim Lý trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Kim Lý con gái Hồ Ngọc Hà

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