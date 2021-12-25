Kiều Minh Tuấn có động thái gì giữa ồn ào đồn đoán 'rạn nứt' mối tình thập kỉ với Cát Phượng?

Hậu trường 25/12/2021 08:55

Kiều Minh Tuấn lộ diện giữa những ồn ào đồn đoán "đường ai nấy đi" với Cát Phượng sau hơn 10 năm bên nhau.

Cặp đôi "tình chị em" của Cát Phượng và bạn trai kém 18 tuổi Kiều Minh Tuấn đã có hơn 10 năm hạnh phúc bên nhau khiến người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, cả 2 liên tục vướng nhiều tin đồn trục trặc tình cảm. Mới đây nhất, vào ngày 23/12, cộng đồng mạng còn bất ngờ hơn khi chính Cát Phượng xác nhận đã chia tay hơn 1 năm với Kiều Minh Tuấn. 

Kiều Minh Tuấn có động thái gì giữa ồn ào đồn đoán 'rạn nứt' mối tình thập kỉ với Cát Phượng? - Ảnh 1
Cát Phương và Kiều Minh Tuấn trải qua mối tình bền chặt hơn một thập kỷ - Ảnh: Internet

Lời đồn đoán bắt nguồn từ dòng bình luận của một anti-fan để lại dưới bài viết của Cát Phượng. Cụ thể, người này mỉa mai nữ diễn viên lái "phi công" trẻ nên sớm buông tay: "Lái lắm cũng mỏi tay thôi, tha cho em nó, đừng chia tay xong rồi chơi bầy đàn làm em không ngóc đầu lên được".

Trước lời mỉa mai của antifan, Cát Phượng bất ngờ đáp trả: "Chúng tôi đã chia tay 1 năm rồi sao bạn không biết điều này ạ. Bạn nhảy vào được rồi đấy. Bạn đừng nóng nha".  

Kiều Minh Tuấn có động thái gì giữa ồn ào đồn đoán 'rạn nứt' mối tình thập kỉ với Cát Phượng? - Ảnh 2
Cát Phượng bất ngờ tiết lộ cặp đôi đã chia tay được một năm - Ảnh: Chụp màn hình

Hé lộ của Cát Phượng lập tức gây chú ý dư luận. Nhiều người không khỏi hoang mang và tiếc nuối cho chuyện tình đẹp của cặp đôi. Tuy nhiên, sau đó, chia sẻ với Trí Thức Trẻ, Cát Phượng lại phủ nhận thông tin trên: "Tôi với Kiều Minh Tuấn vẫn đang rất bình thường, khi nào có chuyện gì đích thân tôi sẽ thông báo trên Facebook cá nhân khi đó mọi người hãy tin. Tôi trả lời bình luận như thế là vì thấy dân mạng kia đưa ra lý lẽ buồn cười quá. Chứ chúng tôi không có chia tay". 

Trước những drama công kích liên tiếp về chuyện tình cảm, Kiều Minh Tuấn đều chọn giữ im lặng, không lên tiếng thanh minh, giải thích hay nhắc đến. Mới đây, ngày 24/12, nam diễn viên "Em chưa 18" chỉ xuất hiện thông qua một bức ảnh được Thu Trang chia sẻ.

Kiều Minh Tuấn có động thái gì giữa ồn ào đồn đoán 'rạn nứt' mối tình thập kỉ với Cát Phượng? - Ảnh 3
Kiều Minh Tuấn xuất hiện trong hình ảnh kỷ niệm với diễn viên Thu Trang và các bạn bè khác - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, trên trang cá nhân, Thu Trang đã đăng tải hình ảnh cô cùng bạn bè, trong đó có Kiều Minh Tuấn tụ họp vui vẻ trong dịp Giáng sinh để ôn lại kỷ niệm tình bạn. Hiện tại, giữa những đồn đoán rạn nứt tình cảm, mọi động thái của Kiều Minh Tuấn vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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Mối tình hơn một thập kỷ của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn thu hút rất nhiều sự chú ý và quan tâm của người hâm mộ.

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