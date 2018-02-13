Không thể tin nổi: Tình cũ Kim Lý bỗng dưng nhận xét thế này khi thấy Hà Hồ hạnh phúc

Á hậu Kiko Chan gây bất ngờ khi đăng tải hai bức ảnh Hà Hồ - Kim Lý tình tứ bên nhau và gửi lời chúc phúc đến người cũ.

Mới đây, Á hậu KiKo Chan - người được xem là bạn gái cũ của Kim Lý đã đăng tải hai bức ảnh Kim Lý và Hà Hồ đang tựa đầu bên nhau. Tuy nhiên, người đẹp Nam Định không hề xỉa xói hay ghen tỵ trước hạnh phúc của tình cũ mà chỉ bày tỏ sự ngưỡng mộ ngút trời dành cho cặp đôi nổi tiếng này.

“Thấy đẹp mà, chỉ có con gái ngốc mới đi ghen tỵ với nhau. Cô ấy hoàn hảo, xứng đáng tìm và giữ tình yêu của mình”, Kiko Chan viết.

Á hậu Kiko Chan chân thành chúc phúc cho Hà Hồ và Kim Lý - Ảnh: FBNV

Gần cuối năm 2017, Kiko Chan bỗng nhiên trở thành cái tên được chú ý khi hé lộ chuyện tình yêu bí mật với Kim Lý. Cô khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng có rất nhiều kỷ niệm khó quên với bạn trai Hà Hồ.

Tuy nhiên, phía nam diễn viên Hương Ga đã bác bỏ thông tin trên. Trước những áp lực từ dư luận, Kiko Chan đã lên tiếng đính chính rằng mối quan hệ của họ chỉ đang ở giai đoạn tìm hiểu, chưa có gì sâu đậm như lời đồn. Chân dài này cũng không hằn học với Hồ Ngọc Hà mà còn tiết lộ rằng mình là fan lớn của "Nữ hoàng giải trí".

Kiko Chan trước đây là tiếp viên hàng không, bây giờ là người mẫu khá đắt show ở TPHCM - Ảnh: FBNV

Mặc kệ Kiko Chan, Hồ Ngọc Hà công khai nép vào lòng Kim Lý đầy tình tứ Sau vụ ồn ào với Kiko Chan, Kim Lý - Hồ Ngọc Hà công khai tình tứ bên nhau trong một sự kiện lớn vừa diễn ra tại TP.HCM.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-the-tin-noi-tinh-cu-kim-ly-bong-dung-nhan-xet-the-nay-khi-thay-ha-ho-hanh-phuc-271468.html