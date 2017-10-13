Không thể tin được trong làng giải trí Việt lại có những cặp sao giống nhau như chị em ruột thế này

Nếu thoạt nhìn qua hình ảnh, chắc chắn nhiều người sẽ cho rằng họ là người nhà, giống từ thần thái đến từng đường nét gương mặt. Hãy cùng chúng tôi xem những cặp sao này giống nhau như thế nào nhé.

Cũng chính bởi có nhan sắc tương đồng nên từ khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012, Hoàng Oanh đã được biết đến nhiều với danh xưng "bản sao" của Thùy Lâm.

Diệp Lâm Anh - Đan Lê

Hồ Ngọc Hà - Phạm Hương

Khi trở lại tham gia Hoa hậu hoàn vũ 2015, Phạm Hương đã gây 'bão' với vẻ đẹp được cho là giống Hồ Ngọc Hà.

Tú Vi - Ái Phương

Bảo Anh - Hương Giang Idol

Đặng Thu Thảo - Khả Ngân