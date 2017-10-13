Không thể tin được trong làng giải trí Việt lại có những cặp sao giống nhau như chị em ruột thế này

Hậu trường 13/10/2017 17:27

Dù không cùng huyết thống nhưng những mỹ nhân Vbiz này lại giống nhau đến ngỡ ngàng, thậm chí còn bị hiểu lầm là chị em ruột.

Nếu thoạt nhìn qua hình ảnh, chắc chắn nhiều người sẽ cho rằng họ là người nhà, giống từ thần thái đến từng đường nét gương mặt. Hãy cùng chúng tôi xem những cặp sao này giống nhau như thế nào nhé.

Thùy Lâm - Hoàng Oanh

Không thể tin được trong làng giải trí Việt lại có những cặp sao giống nhau như chị em ruột thế này - Ảnh 1
Cả 2 mỹ nhân Vbiz này đều sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, rạng rỡ - Ảnh: Internet

Không thể tin được trong làng giải trí Việt lại có những cặp sao giống nhau như chị em ruột thế này - Ảnh 2
Từng đường nét trên khuôn mặt cho đến nụ cười đều giống nhau đến ngỡ ngàng - Ảnh: Internet

Không thể tin được trong làng giải trí Việt lại có những cặp sao giống nhau như chị em ruột thế này - Ảnh 3
Liệu Thùy Lâm có bất ngờ khi "đàn em" lại giống mình đến như vậy? - Ảnh: Internet

Không thể tin được trong làng giải trí Việt lại có những cặp sao giống nhau như chị em ruột thế này - Ảnh 4
Nhìn hình ảnh này chắc chắn sẽ khiến nhiều người giật mình vì họ quá giống nhau - Ảnh: Internet

Cũng chính bởi có nhan sắc tương đồng nên từ khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012, Hoàng Oanh đã được biết đến nhiều với danh xưng "bản sao" của Thùy Lâm.

Diệp Lâm Anh - Đan Lê

Không thể tin được trong làng giải trí Việt lại có những cặp sao giống nhau như chị em ruột thế này - Ảnh 5
Nhan sắc quyến rũ và nụ cười thánh thiện là điểm chung dễ thấy ở cả Diệp Lâm Anh - Đan Lê - Ảnh: Internet

Không thể tin được trong làng giải trí Việt lại có những cặp sao giống nhau như chị em ruột thế này - Ảnh 6
Tuy phong cách khá khác nhau nhưng chắc hẳn nhiều người dễ nhận thấy hai người đẹp này khá giống nhau - Ảnh: Internet

Không thể tin được trong làng giải trí Việt lại có những cặp sao giống nhau như chị em ruột thế này - Ảnh 7
Dù Diệp Lâm Anh theo đuổi nghề ca hát, Đan Lê theo đuổi diễn xuất nhưng cả hai cũng đều là MC của nhiều chương trình - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà - Phạm Hương

Không thể tin được trong làng giải trí Việt lại có những cặp sao giống nhau như chị em ruột thế này - Ảnh 8
Hồ Ngọc Hà - Phạm Hương giống nhau đến lạ kỳ - Ảnh: Internet

Khi trở lại tham gia Hoa hậu hoàn vũ 2015, Phạm Hương đã gây 'bão' với vẻ đẹp được cho là giống Hồ Ngọc Hà.

Không thể tin được trong làng giải trí Việt lại có những cặp sao giống nhau như chị em ruột thế này - Ảnh 9
Từ thần thái đến đường nét khuôn mặt cả hai đều rất Tây - Ảnh: Internet

Không thể tin được trong làng giải trí Việt lại có những cặp sao giống nhau như chị em ruột thế này - Ảnh 10
Những bộ cánh lộng lẫy lại càng khiến hai người đẹp giống nhau hơn - Ảnh: Internet

Không thể tin được trong làng giải trí Việt lại có những cặp sao giống nhau như chị em ruột thế này - Ảnh 11
Tuy xuất thân từ miền quê khác nhau nhưng họ lại giống nhau như 2 giọt nước, điều này khiến fan thích thú vô cùng - Ảnh: Internet

Tú Vi - Ái Phương

Không thể tin được trong làng giải trí Việt lại có những cặp sao giống nhau như chị em ruột thế này - Ảnh 12
Những đường nét trên khuôn mặt diễn viên Tú Vi và ca sĩ Ái Phương khiến nhiều người nhầm lẫn họ với nhau - Ảnh: Internet

Không thể tin được trong làng giải trí Việt lại có những cặp sao giống nhau như chị em ruột thế này - Ảnh 13
Có những khoảnh khắc họ giống nhau đến không ngờ, từ nụ cười đến ánh mắt, cả hai như chị em ruột vậy - Ảnh: Internet

Không thể tin được trong làng giải trí Việt lại có những cặp sao giống nhau như chị em ruột thế này - Ảnh 14
Nhìn những loạt ảnh này, bạn có phân biệt đâu là Ái Phương, đâu là Tú Vi không? - Ảnh: Internet

Bảo Anh - Hương Giang Idol

Không thể tin được trong làng giải trí Việt lại có những cặp sao giống nhau như chị em ruột thế này - Ảnh 15
Dù phát triển những dòng nhạc riêng nhưng cả Bảo Anh và Hương Giang Idol đều mang vẻ đẹp gợi cảm, nóng bóng - Ảnh: Internet

Không thể tin được trong làng giải trí Việt lại có những cặp sao giống nhau như chị em ruột thế này - Ảnh 16
Gương mặt của hai nữ ca sĩ giống nhau như chị em một nhà - Ảnh: Internet

Không thể tin được trong làng giải trí Việt lại có những cặp sao giống nhau như chị em ruột thế này - Ảnh 17
Nhiều người cho rằng họ giống nhau ở khuôn mặt tròn đầy đặn và đôi mắt to - Ảnh: Internet

Đặng Thu Thảo - Khả Ngân

Không thể tin được trong làng giải trí Việt lại có những cặp sao giống nhau như chị em ruột thế này - Ảnh 18
Gương mặt trái xoan của Khả Ngân gần như giống hệt Hoa hậu Đặng Thu Thảo - Ảnh: Internet

Không thể tin được trong làng giải trí Việt lại có những cặp sao giống nhau như chị em ruột thế này - Ảnh 19
Cả hai đều sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào hiếm thấy - Ảnh: Internet

Không thể tin được trong làng giải trí Việt lại có những cặp sao giống nhau như chị em ruột thế này - Ảnh 20
Nụ cười giống đến từng milimet khiến nhiều người bán nghi liệu họ có phải chị em? - Ảnh: Internet

Không thể tin được trong làng giải trí Việt lại có những cặp sao giống nhau như chị em ruột thế này - Ảnh 21
Thật không thể tin được, đây lại là hai con người khác nhau! - Ảnh: Internet

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