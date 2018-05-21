Khoe dáng ngồi 'thả cửa' vô duyên, Hà Hồ vẫn được fan nhảy vào bênh chằm chặp

Hậu trường 21/05/2018 15:38

Cách tạo dáng quá thoải mái của Hồ Ngọc Hà khiến nhiều cư dân mạng hơi sốc. Tuy nhiên, riêng các fan của người đẹp thì vẫn vô tư dành tặng những lời khen có cánh.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh khoe tướng ngồi bá đạo. Theo đó, nữ ca sĩ ngồi trên chiếc ghế bên cây đàn piano, một chân để xuống thấp còn một chân gác lên cao trong tư thế vô cùng thoải mái. "Mình thích thì mình làm là thích nhất", Hồ Ngọc Hà viết.

Vốn là người nổi tiếng, sở hữu hàng triệu fan khắp cả nước nên việc Hà Hồ không mấy ý tứ trong dáng ngồi khiến nhiều không ít cư dân mạng ngán ngẫm. Nhiều khán giả cho rằng, dáng ngồi "thả cửa" này chỉ phù hợp khi đang ở nhà chứ không nên chụp ảnh chia sẻ với công chúng. Tuy nhiên, cũng khá đông fan bênh vực "Nữ hoàng giải trí", vô tư ngợi khen rằng đây là một khoảnh khắc độc và đẹp.

Khoe dáng ngồi 'thả cửa' vô duyên, Hà Hồ vẫn được fan nhảy vào bênh chằm chặp - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà thoải mái làm việc mình thích - Ảnh: FBNV
Khoe dáng ngồi 'thả cửa' vô duyên, Hà Hồ vẫn được fan nhảy vào bênh chằm chặp - Ảnh 2
Khoảnh khắc thoải mái hết cỡ của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: FBNV
Khoe dáng ngồi 'thả cửa' vô duyên, Hà Hồ vẫn được fan nhảy vào bênh chằm chặp - Ảnh 3
Khoe dáng ngồi 'thả cửa' vô duyên, Hà Hồ vẫn được fan nhảy vào bênh chằm chặp - Ảnh 4
Dù Hồ Ngọc Hà khoe tướng ngồi bá đạo nhưng các fan vẫn dành tặng nhiều lời khen - Ảnh: FBNV

 

Diện trang phục ôm sát người, Hồ Ngọc Hà khiến dân tình ngao ngán vì lộ nguyên vùng nhạy cảm

Diện trang phục ôm sát người, Hồ Ngọc Hà khiến dân tình ngao ngán vì lộ nguyên vùng nhạy cảm

Gu thời trang đẳng cấp và tinh tế là thế, không ngờ Hà Hồ lại phạm sai lầm lộ nguyên vùng nhạy cảm khi diện trang phục nóng bỏng này.

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