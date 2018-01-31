Diện trang phục ôm sát người, Hồ Ngọc Hà khiến dân tình ngao ngán vì lộ nguyên vùng nhạy cảm

Gu thời trang đẳng cấp và tinh tế là thế, không ngờ Hà Hồ lại phạm sai lầm lộ nguyên vùng nhạy cảm khi diện trang phục nóng bỏng này.

Với gương mặt xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng, Hồ Ngọc Hà luôn trở thành tâm điểm chú ý của ống kính truyền thông. Với gu thời trang đẳng cấp và sang chảnh, ngay cả những trang phục được cắt xẻ táo bạo, xuyên thấu, ngắn cũn cỡn cũng không thể làm khó được “Nữ hoàng giải trí”.

Hồ Ngọc Hà khiến đấng mày râu 'tan chảy' với vóc dáng chuẩn cùng gu thời trang cá tính của mình - Ảnh: Internet

Mới đây khi tham gia một sự kiện tại TP. HCM, Hà Hồ lại khiến công chúng chú ý khi tiếp tục diện trang phục bó sát khoe vóc đường cong cơ thể nuột nà khó cưỡng. Thiết kế mới này không chỉ được đánh giá cao nhờ sự tinh tế mà những chi tiết bèo nhún to ở đường viền cổ, tay và ngực còn khiến giọng ca Cả một trời thương nhớ thêm ấn tượng và nổi bật.

Với thiết kế màu nude ôm bó sát, Hà Hồ tôn được đường cong của cơ thể - Ảnh: Internet

Ở những góc chụp nghiêng, “Nữ hoàng giải trí” khiến mọi người xuýt xoa khen ngợi với thân hình hoàn hảo không góc chết. Tuy nhiên, một chi tiết mà người đẹp này không thể ngờ chính là khi nhìn chính diện, thiết kế này lại khiến chủ nhân trông kém duyên, phản cảm.

Nhìn chính diện, không ít khán giả phải đỏ mặt - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà có vẻ chưa biết điều này... - Ảnh: Internet

... nên cô vẫn tự tin thể hiện tiết mục của mình - Ảnh: Internet

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