Diện trang phục ôm sát người, Hồ Ngọc Hà khiến dân tình ngao ngán vì lộ nguyên vùng nhạy cảm

Hậu trường 31/01/2018 11:12

Gu thời trang đẳng cấp và tinh tế là thế, không ngờ Hà Hồ lại phạm sai lầm lộ nguyên vùng nhạy cảm khi diện trang phục nóng bỏng này.

Với gương mặt xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng, Hồ Ngọc Hà luôn trở thành tâm điểm chú ý của ống kính truyền thông. Với gu thời trang đẳng cấp và sang chảnh, ngay cả những trang phục được cắt xẻ táo bạo, xuyên thấu, ngắn cũn cỡn cũng không thể làm khó được “Nữ hoàng giải trí”.

Diện trang phục ôm sát người, Hồ Ngọc Hà khiến dân tình ngao ngán vì lộ nguyên vùng nhạy cảm - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà khiến đấng mày râu 'tan chảy' với vóc dáng chuẩn cùng gu thời trang cá tính của mình - Ảnh: Internet

Mới đây khi tham gia một sự kiện tại TP. HCM, Hà Hồ lại khiến công chúng chú ý khi tiếp tục diện trang phục bó sát khoe vóc đường cong cơ thể nuột nà khó cưỡng. Thiết kế mới này không chỉ được đánh giá cao nhờ sự tinh tế mà những chi tiết bèo nhún to ở đường viền cổ, tay và ngực còn khiến giọng ca Cả một trời thương nhớ thêm ấn tượng và nổi bật.

Diện trang phục ôm sát người, Hồ Ngọc Hà khiến dân tình ngao ngán vì lộ nguyên vùng nhạy cảm - Ảnh 2
Với thiết kế màu nude ôm bó sát, Hà Hồ tôn được đường cong của cơ thể - Ảnh: Internet

Ở những góc chụp nghiêng, “Nữ hoàng giải trí” khiến mọi người xuýt xoa khen ngợi với thân hình hoàn hảo không góc chết. Tuy nhiên, một chi tiết mà người đẹp này không thể ngờ chính là khi nhìn chính diện, thiết kế này lại khiến chủ nhân trông kém duyên, phản cảm.

Diện trang phục ôm sát người, Hồ Ngọc Hà khiến dân tình ngao ngán vì lộ nguyên vùng nhạy cảm - Ảnh 3
Nhìn chính diện, không ít khán giả phải đỏ mặt - Ảnh: Internet
Diện trang phục ôm sát người, Hồ Ngọc Hà khiến dân tình ngao ngán vì lộ nguyên vùng nhạy cảm - Ảnh 4
Hồ Ngọc Hà có vẻ chưa biết điều này... - Ảnh: Internet
Diện trang phục ôm sát người, Hồ Ngọc Hà khiến dân tình ngao ngán vì lộ nguyên vùng nhạy cảm - Ảnh 5
... nên cô vẫn tự tin thể hiện tiết mục của mình - Ảnh: Internet
Hồ Ngọc Hà táo bạo khoe hình ‘giường chiếu’ với Kim Lý, nhìn tới phần dưới ai cũng phải đỏ mặt

Hồ Ngọc Hà táo bạo khoe hình ‘giường chiếu’ với Kim Lý, nhìn tới phần dưới ai cũng phải đỏ mặt

Trong loạt ảnh chụp cho một tạp chí, Hồ Ngọc Hà không ngần ngại nằm vào lòng bạn trai khiến nhiều fan bấn loạn.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà lộ vùng nhạy cảm nữ hoàng giải trí Hà Hồ

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42