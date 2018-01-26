Mượn lời Phật dạy đá xéo kẻ 'đâm sau lưng' mình, Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người giật mình thon thót

Hậu trường 26/01/2018 11:55

Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ xôn xao bàn tán khi đăng dòng trạng thái ẩn ý, mượn lời Phật dạy để "đá xéo" một người cô từng gọi là bạn.

Trên trang Facebook cá nhân, “Nữ hoàng giải tríHồ Ngọc Hà vừa đăng dòng trạng thái thâm thúy, ngầm "đá xéo" một người bạn. Nguyên nhân là vì người này chuyên đi nói xấu mình khiến Hà Hồ không hài lòng.

Giọng ca Tội lỗi chia sẻ đầy ẩn ý: “Gửi cho ‘con bạn’ mãi vẫn không chịu lớn và niềm vui duy nhất của nó là nói xấu người khác.

Mượn lời Phật dạy đá xéo kẻ 'đâm sau lưng' mình, Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người giật mình thon thót - Ảnh 1
Hà Hồ bức xúc khi bị một người bạn nói xấu sau lưng - Ảnh: FBNV

Thế mạnh của nó là nó nói gì ai cũng tin. Thế yếu của nó là không ai coi nó là đứa có giá trị. Nên… đời nó cứ cố bám víu hết người này đến người khác… vui nó khen, hết vui nó chửi. Riết… thấy thương nó, vì mãi không lớn”.

Dù nữ ca sĩ Cả một trời thương nhớ không chỉ đích danh, nhưng không ít người "thót tim" với bài viết này. 

Mượn lời Phật dạy đá xéo kẻ 'đâm sau lưng' mình, Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người giật mình thon thót - Ảnh 2
Trước đó, người đẹp Quảng Bình không ít lần có những chia sẻ tâm thúy về chuyện xích mích trong showbiz Việt - Ảnh: Internet

Bên dưới bài viết, rất nhiều fan và bạn bè để lại bình luận suy đoán nhân vật đang được Hồ Ngọc Hà nhắc đến. Đặc biệt, người mẫu Xuân Lan có vẻ đã biết rất rõ nhân vật ẩn danh này là ai nhưng không tiện nói tên.

Mượn lời Phật dạy đá xéo kẻ 'đâm sau lưng' mình, Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người giật mình thon thót - Ảnh 3

Xuân Lan tiết lộ, đây không phải lần đầu Hà Hồ bị người bạn này “đâm sau lưng” - Ảnh: FBNV

Mượn lời Phật dạy đá xéo kẻ 'đâm sau lưng' mình, Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người giật mình thon thót - Ảnh 4
Hồ Ngọc Hà nhận được không ít lời hỏi thăm của fan - Ảnh: FBNV
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