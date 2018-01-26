Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ xôn xao bàn tán khi đăng dòng trạng thái ẩn ý, mượn lời Phật dạy để "đá xéo" một người cô từng gọi là bạn.
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Trên trang Facebook cá nhân, “Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà vừa đăng dòng trạng thái thâm thúy, ngầm "đá xéo" một người bạn. Nguyên nhân là vì người này chuyên đi nói xấu mình khiến Hà Hồ không hài lòng.
Giọng ca Tội lỗi chia sẻ đầy ẩn ý: “Gửi cho ‘con bạn’ mãi vẫn không chịu lớn và niềm vui duy nhất của nó là nói xấu người khác.
Thế mạnh của nó là nó nói gì ai cũng tin. Thế yếu của nó là không ai coi nó là đứa có giá trị. Nên… đời nó cứ cố bám víu hết người này đến người khác… vui nó khen, hết vui nó chửi. Riết… thấy thương nó, vì mãi không lớn”.
Dù nữ ca sĩ Cả một trời thương nhớ không chỉ đích danh, nhưng không ít người "thót tim" với bài viết này.
Bên dưới bài viết, rất nhiều fan và bạn bè để lại bình luận suy đoán nhân vật đang được Hồ Ngọc Hà nhắc đến. Đặc biệt, người mẫu Xuân Lan có vẻ đã biết rất rõ nhân vật ẩn danh này là ai nhưng không tiện nói tên.