Ăn thứ 'nhạy cảm' còn chụp hình đăng Facebook, đúng là chỉ có Hồ Ngọc Hà mới dám làm

Hồ Ngọc Hà khiến nhiều fan hoang mang khi đăng tải loạt ảnh đang thưởng thức món ăn có hình dáng 'nhạy cảm' lên mạng xã hội.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà gây choáng khi chia sẻ những khoảnh khắc đang thưởng thức một món ăn có màu đen và hình dáng kỳ quặc. Sợ bị nhiều người liên tưởng đến một thứ khác không phải để ăn nên “Nữ hoàng giải trí” cẩn thận ghi chú vào bức hình một dòng chú thích hài hước.

Hồ Ngọc Hà “đe dọa” sẽ chặn Facebooker nào dám bình luận trêu ghẹo mình - Ảnh: FBNV

“Đố mọi người mình đang ăn cái gì? Ai mà nói…mình block” - Hồ Ngọc Hà viết.

Dưới bài chia sẻ của Hà Hồ, MC Phan Anh và nhiều người nổi tiếng cũng để lại bình luận trêu ghẹo nữ ca sĩ. Bên cạnh đó, một số fan tinh ý nhận ra đây là món bánh mì đen quen thuộc của các cô nàng hay ăn kiêng để giữ dáng. Vì muốn đùa giỡn với fan, “Nữ hoàng giải trí” đã nặn miếng bánh ra hình thù lạ lẫm nhằm múc đích gây hiểu lầm.

“Nữ hoàng giải trí” thưởng thức món ăn có hình dạng lạ lùng - Ảnh: FBNV

Biểu cảm của Hồ Ngọc Hà khiến nhiều fan “hoang mang” - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là món bánh mì đen dành cho người ăn kiêng - Ảnh: FBNV

MC Phan Anh và ca sĩ Bằng Kiều để lại bình luận hài hước - Ảnh: FBNV

Hồ Ngọc Hà đón năm mới bên Kim Lý và con trai Ca sĩ được gia đình và diễn viên Việt kiều cổ vũ trong đêm nhạc chào 2018 tại Vũng Tàu, tối 31/12.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-thu-nhay-cam-con-chup-hinh-dang-facebook-dung-la-chi-co-ho-ngoc-ha-moi-dam-lam-266937.html