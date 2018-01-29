Hồ Ngọc Hà táo bạo khoe hình ‘giường chiếu’ với Kim Lý, nhìn tới phần dưới ai cũng phải đỏ mặt

Trong loạt ảnh chụp cho một tạp chí, Hồ Ngọc Hà không ngần ngại nằm vào lòng bạn trai khiến nhiều fan bấn loạn.
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Mới đây, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý được mời chụp ảnh thời trang cho một trang bìa tạp chí. Trong các bộ trang phục mang hơi hướng cổ điển, cặp đôi giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn dành cho nhau những ánh mắt tình tứ, nhiều cử chỉ quan tâm ngọt ngào.
Tuy nhiên, bức ảnh Hà Hồ nằm bên cạnh Kim Lý trên giường khiến nhiều người phải đỏ mặt ở chi tiết “Nữ hoàng giải trí” mặc quần áo xộc xệch. Trong khi đó, nam diễn viên Hương Ga không cài nút áo, để lộ ngực trần 6 múi "nóng bỏng".