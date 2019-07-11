Khoe ảnh quý bên bố ngày bé, Ốc Thanh Vân khóc cạn nước mắt nhớ đến ông sau 2 năm ngày mất

Hậu trường 11/07/2019 19:55

MC Ốc Thanh Vân khóc nghẹn nhắc đến bố: "Nhiều đêm con nhớ bố, càng gần ngày giỗ con càng nhớ, con nằm trằn trọc cả đêm".

Mới đây, MC Ốc Thanh Vân vừa đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh thuở bé bên bố mẹ và em gái. Bà mẹ ba con nhận được sự quan tâm của mọi người bởi đây là lần hiếm hoi cô công khai ảnh kỷ niệm quý giá lúc gia đình hạnh phúc, đầm ấm nhất.

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MC Ốc Thanh Vân khoe loạt ảnh bên bố mẹ khi còn bé - Ảnh: FBNV

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Nhìn lại những hình ảnh này cô càng nhớ ông - Ảnh: FBNV

Thế nhưng kèm theo đó là dòng tâm sự buồn của nàng Ốc viết về bố, gợi nhiều kỷ niệm trước khi ông về cõi vĩnh hằng.

2 năm trôi qua nhưng nỗi buồn mất bố của Ốc Thanh Vân vẫn còn vẹn nguyên. Cô nhớ lại: "2 năm đã qua nhưng đôi khi con vẫn cảm giác mình chưa qua được. Xem lại những hình ảnh này, hay lướt qua album ảnh mà con lưu tên “Bố ơi”, nhìn lại những hình ảnh cuối đời của bố, khi bố nằm đó, con chụp cùng bố bao nhiêu tấm cũng chỉ một góc giường trong bệnh viện và mặt con luôn có khẩu trang (vì con ở trong viện nhiều người để ý) cứ vậy là nước mắt con lại tuôn.

Con vừa nói với em con là hai năm rồi đấy, là con phải chui vào toilet để khóc, tại con không muốn các con con thắc mắc tại sao đang vui mẹ lại như thế".

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MC Ốc Thanh Vân bên bố khi còn bé - Ảnh: FBNV

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Những bức ảnh cũ, phai màu nhưng được cô cất giữ như báu vật - Ảnh: FBNV

Ốc Thanh Vân tâm sự, không biết bao đêm cô thức trắng vì nhớ bố, đặc biệt càng gần đám giỗ nỗi nhớ càng da diết. Thậm chí, mỗi khi làm chương trình về cha mẹ, nữ MC lại không kiềm được nước mắt.

Cô trải lòng: "Con có nguôi ngoai vì cuộc sống bận rộn quá đó bố, nhiều niềm vui nữa. Nhưng hễ làm chương trình nào về cha mẹ, là con lại khóc không ngừng. Một lỗ hổng mãi mãi nằm đó, trong tâm hồn con. Mất bố mẹ, mất người thân là điều đáng sợ và khủng khiếp nhất. Nó ám ảnh và gây đau đớn.

Con không ước thời gian trôi ngược trở lại vì điều đó không thể xảy ra. Con chỉ biết sống tốt, và tốt lên mỗi ngày. Dù sao sống tốt và an yên thì cũng giúp con tự xoa dịu vết thương".

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Ốc Thanh Vân khoe ảnh bên người cha quá cố - Ảnh: FBNV

Dù rất buồn và nhớ bố nhưng cô vẫn tự nhủ phải cố gắng sống vui, hạnh phúc để lo cho gia đình người thân thật tốt.

"Nhớ bố quá con viết một lèo vậy thôi. Con sẽ cố gắng không nghĩ ngợi nhiều nữa bố ạ. Con phải vui lên, vì mọi thứ của con hiện tại quá đủ đầy. Chỉ là, không còn bố thôi. Nhưng con còn mẹ và con phải thật hạnh phúc, khỏe mạnh cho mẹ yên lòng. Con cũng đã và sẽ luôn đưa mẹ đi khắp nơi khi mẹ còn có thể đi được.

Hàng ngày con luôn chào bố khi con đi và khi con về, bất kể lúc nào cần nói chuyện con đều chạy lại nhìn ảnh bố trên bàn thờ. Con luôn nói chuyện với bố, và với Chúa, về mọi sự của con...

Con viết đến đây con cảm thấy thoải mái hơn, nước mắt con khô rồi bố. Con ra ngoài cho các con con ngủ đây. Con nhớ bố nhiều. Hai chị em con nhớ bố nhiều!", Ốc Thanh Vân nghẹn ngào.

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Ốc Thanh Vân bên em gái Thanh Tâm - Ảnh: FBNV

Bài viết của nữ MC khiến cộng đồng mạng xúc động. Thanh Tâm - em gái Ốc Thanh Vân cũng không kiềm được nước mắt khi đọc tâm sự của chị ruột: “Nước mắt Vân khô nhưng mắt em nhoè đi”.

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