Đi du lịch cùng ông xã để hâm nóng tình cảm, Ốc Thanh Vân diện bikini sexy hết nấc khoe vòng 1 gợi cảm

Trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc hạnh phúc trong chuyến du lịch đến thiên đường Maldives cùng ông xã Trí Rùa.
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Sau nhiều năm kết hôn, Ốc Thanh Vân và ông xã Trí Rùa vẫn thường xuyên “trốn con” đi du lịch cùng nhau để hâm nóng tình cảm. Mới đây, vợ chồng cô đã dành thời gian cùng nhau đến thiên đường Maldives nghỉ dưỡng. Theo đó, 3 nhóc tì nhà Ốc Thanh Vân được gửi cho bà ngoại trông hộ.
Không chỉ ngưỡng mộ với hạnh phúc của “nàng Ốc”, người hâm mộ còn không ngừng xuýt xoa trước những bức ảnh khoe dáng nuột nà trong trang phục bikini của cô. Để giữ được vóc dáng cân đối, Ốc Thanh Vân thường xuyên dành thời gian để luyện tập yoga mỗi ngày. Đặc biệt, cô còn có hẳn một phòng tập riêng tại nhà với đầy đủ các dụng cụ cần thiết.
Trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân hài hước chia sẻ: "800 năm mới được Trí Rùa bấm cho một tấm hình đẹp. Ôi may mắn quá mà. Biển đẹp chịu không nổi. Lên đồ liền!”.
Sau hơn 20 năm bên nhau, vợ chồng Ốc Thanh Vân và Trí Rùa vẫn là một trong những cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ của showbiz Việt. Không ồn ào hay thị phi, cả hai chọn cho mình cuộc sống yên bình bên các con và thỉnh thoảng lại hâm nóng tình cảm bằng những chuyến du lịch khắp mọi nơi.