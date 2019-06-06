Đi du lịch cùng ông xã để hâm nóng tình cảm, Ốc Thanh Vân diện bikini sexy hết nấc khoe vòng 1 gợi cảm

Sau nhiều năm kết hôn, Ốc Thanh Vân và ông xã Trí Rùa vẫn thường xuyên “trốn con” đi du lịch cùng nhau để hâm nóng tình cảm. Mới đây, vợ chồng cô đã dành thời gian cùng nhau đến thiên đường Maldives nghỉ dưỡng. Theo đó, 3 nhóc tì nhà Ốc Thanh Vân được gửi cho bà ngoại trông hộ.

Cả hai vợ chồng đều thích đi du lịch và khám phá nhiều nơi trên thế giới – Ảnh: Internet

Không chỉ ngưỡng mộ với hạnh phúc của “nàng Ốc”, người hâm mộ còn không ngừng xuýt xoa trước những bức ảnh khoe dáng nuột nà trong trang phục bikini của cô. Để giữ được vóc dáng cân đối, Ốc Thanh Vân thường xuyên dành thời gian để luyện tập yoga mỗi ngày. Đặc biệt, cô còn có hẳn một phòng tập riêng tại nhà với đầy đủ các dụng cụ cần thiết.

Trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân hài hước chia sẻ: "800 năm mới được Trí Rùa bấm cho một tấm hình đẹp. Ôi may mắn quá mà. Biển đẹp chịu không nổi. Lên đồ liền!”.

Dù đã là ‘mẹ 3 con’, Ốc Thanh Vân vẫn giữ được vóc dáng thon gọn nhờ chăm chỉ luyện tập yoga – Ảnh: Internet

Nữ MC chẳng ngại ngần diện áo tắm 2 mảnh khoe vóc dáng nuột nà…

… cùng vòng 1 đầy quyến rũ – Ảnh: Internet

Sau hơn 20 năm bên nhau, vợ chồng Ốc Thanh Vân và Trí Rùa vẫn là một trong những cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ của showbiz Việt. Không ồn ào hay thị phi, cả hai chọn cho mình cuộc sống yên bình bên các con và thỉnh thoảng lại hâm nóng tình cảm bằng những chuyến du lịch khắp mọi nơi.