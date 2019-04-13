Sau 11 năm kết hôn, mẹ 3 con Ốc Thanh Vân e ấp bên ông xã, quyết 'cưới lại' lần nữa

Hậu trường 13/04/2019 10:36

Kỷ niệm 11 năm ngày cưới, Ốc Thanh Vân cùng chồng mặc lại đồ cưới ngày xưa sang Hàn Quốc chụp ảnh.

Ốc Thanh Vân và Trí Rùa là một trong những cặp đôi của showbiz Việt được khán giả quý mến, ngưỡng mộ bởi tình yêu lâu bền và gia đình hạnh phúc. Sau 11 năm kết hôn và có với nhau 3 nhóc tỳ đáng yêu, tình cảm của họ vẫn vô cùng ngọt ngào. Mới đây, cặp đôi cùng sang Hàn Quốc mặc lại trang phục cưới ngày xưa chụp ảnh, đánh dấu kỷ niệm 11 năm "về chung nhà".

Trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân khiến người hâm mộ thích thú khi khoe loạt ảnh trong chuyến du lịch kết hợp chụp ảnh cưới. Có thể thấy, vợ chồng nữ diễn viên đã mạnh tay chi tiền thuê lực lượng hùng hậu giúp lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mình.

Sau 11 năm kết hôn, mẹ 3 con Ốc Thanh Vân e ấp bên ông xã, quyết 'cưới lại' lần nữa - Ảnh 1
Vợ chồng Ốc Thanh Vân thuê ê-kíp hùng hậu sang Hàn Quốc chụp ảnh cưới - Ảnh: FBNV
Sau 11 năm kết hôn, mẹ 3 con Ốc Thanh Vân e ấp bên ông xã, quyết 'cưới lại' lần nữa - Ảnh 2
Cặp đôi quyết định mặc lại trang phục ngày xưa để kỷ niệm 11 năm bên nhau - Ảnh: FBNV

"Bao nhiêu đây con người với cả núi thiết bị lết qua Hàn Quốc để chụp hình, quay MV cho Ốc Rùa nè. Mới là hậu trường thôi nha. Đây là đồ cưới ngày xưa của tụi mình đó. Ảnh hoàn chỉnh sẽ khoe sau nha. 5 con người này lê lết mọi ngóc ngách, leo lên leo xuống các con dốc, dầm mưa chịu lạnh, tập trung lực tối đa để chăm sóc cho vợ chồng mình. Không chỉ là quay và chụp, còn tung váy, xách đồ, dặm mặt, tết tóc, nấu canh... không nề hà gì cả.

Món quà quý sau nhiều năm chung sống, 11 năm kể từ ngày kết hôn, bao nhiêu vất vả, thăng trầm để lại dư vị hôm nay là niềm vui và sự mãn nguyện. Vì vậy, trong những hình ảnh, những đoạn phim chỉ có nụ cười mà thôi", Ốc Thanh Vân hào hứng viết.

Sau 11 năm kết hôn, mẹ 3 con Ốc Thanh Vân e ấp bên ông xã, quyết 'cưới lại' lần nữa - Ảnh 3
Bất chấp thời tiết rét lạnh, hai vợ chồng vẫn đi đến nhiều địa điểm để lưu lại những hình ảnh đẹp nhất - Ảnh: FBNV
Sau 11 năm kết hôn, mẹ 3 con Ốc Thanh Vân e ấp bên ông xã, quyết 'cưới lại' lần nữa - Ảnh 4
Gia đình 5 người hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của Ốc Thanh Vân và Trí Rùa - Ảnh: FBNV

Ốc Thanh Vân và ông xã Trí Rùa quen nhau từ thuở còn cắp sách đến trường. Sau 8 năm yêu đương và cùng trải qua nhiều sóng gió, cả hai quyết định kết hôn. Sau 11 năm chung sống, tổ ấm nhỏ của họ ngày càng trọn vẹn khi 3 nhóc tỳ đáng yêu lần lượt chào đời, sự nghiệp viên mãn.

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Đưa cả 3 con đi du lịch, Ốc Thanh Vân tiết lộ cảnh tượng "thê lương" tại khách sạn khiến nhiều ông bố bà mẹ đồng cảm

Việc đưa cả 3 nhóc tỳ đi du lịch cùng khiến vợ chồng Ốc Thanh Vân vất vả hơn rất nhiều.

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