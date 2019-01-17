Học Ốc Thanh Vân cách xử lý cực khéo khi con mè nheo, khóc lóc không muốn đến trường

Hậu trường 17/01/2019 17:13

Cách xử lý vô cùng tinh tế của Ốc Thanh Vân khi con nhõng nhẽo, khóc lóc không muốn đi học được nhiều phụ huynh khen ngợi.

Mới đây, Ốc Thanh Vân nhận được sự quan tâm của nhiều bậc phụ huynh khi chia sẻ dòng trạng thái nói về cách dạy con trên trang Facebook cá nhân. Cụ thể, nữ diễn viên tâm sự về việc con gái mè nheo không muốn đến trường.

“Con gái sáng nay không muốn đi học! Cảm thấy mỏi mệt, cảm thấy nhàm chán, cảm thấy không có hứng, cảm thấy tủi thân.

Khóc rất lâu và đòi đi quay với mẹ. Mẹ xin lỗi, con vừa nghỉ đông dài ngày và lại sắp nghỉ Tết, mẹ hôm nay quay MC rất nhiều nên không tha con theo được. Mẹ thương lắm”, Ốc Thanh Vân viết.

Học Ốc Thanh Vân cách xử lý cực khéo khi con mè nheo, khóc lóc không muốn đến trường - Ảnh 1
Ốc Thanh Vân được nhiều người khen ngợi khi xử lý quá khéo trường hợp con không muốn đi học - Ảnh: FBNV

Thay vì quát mắng hay ép con đi học, Ốc Thanh Vân tỏ ra thấu hiểu: “Trẻ con cũng như chúng ta vậy thôi.

Chúng cũng có những chán chường của riêng mình, cũng có những áp lực nhất định. Học ngôi trường yêu thích là cả năm con đi học vui vẻ, thi thoảng có lười biếng một tí cũng chả sao. Mình cũng có nhiều ngày lười chảy thây chả muốn làm gì đấy thôi.

Đừng vội la mắng con là: ‘Đã học trường xịn mà còn ỏng ẹo, đã đủ đầy mà còn đòi hỏi... Hãy nhìn con nhà người ta kìa!'.

Học Ốc Thanh Vân cách xử lý cực khéo khi con mè nheo, khóc lóc không muốn đến trường - Ảnh 2
3 nhóc tỳ xinh xắn, đáng yêu nhà Ốc Thanh Vân và Trí Rùa - Ảnh: FBNV

Mình ôm con trên xe, vuốt ve con để con dịu cơn khóc xuống. Chúng cần điều đó, vậy nên cha mẹ càng điềm tĩnh càng có lợi cho con.

Chuyện về ông bố đánh con, tát con tới tấp khi bé sợ hãi lúc đi tiêm phòng là một sai phạm khủng khiếp. Chúng ta cũng có lúc phát điên cớ sao lại hà hiếp trẻ con khi chúng cũng có những nỗi sợ. Và phản ứng như vậy thì trẻ sợ cái đánh của bố hơn cả những mũi tiêm. Phải cần cảm thông trong mọi sự”.

Học Ốc Thanh Vân cách xử lý cực khéo khi con mè nheo, khóc lóc không muốn đến trường - Ảnh 3
Dù rất bận rộn với công việc diễn viên, MC...
Học Ốc Thanh Vân cách xử lý cực khéo khi con mè nheo, khóc lóc không muốn đến trường - Ảnh 4
...nhưng Ốc Thanh Vân luôn chu toàn việc chăm sóc con và vun vén gia đình - Ảnh: FBNV

Cô cũng nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh về cách xử lý khi con phạm lỗi: “Tất nhiên có lỗi thì vẫn phải phạt. Nhưng phạt thế nào và khi nào cần mềm mỏng thì phải phân định cho rõ. Kỷ luật vẫn cần linh hoạt và uốn nắn thì chắc chắn phải cần tình thương.

Cola sẽ còn khóc một lúc khi vào lớp. Rồi cũng sẽ nín thôi, các cô yêu lắm. Nhưng nếu sáng nay mình quát mắng con thì có lẽ con sẽ mất một ngày vui. Mỗi khi chúng buồn, chúng ngủ mà nước mắt chảy dài, thương lắm. Trẻ không mau quên như ta nghĩ đâu!”.

Dưới bài viết, Ốc Thanh Vân nhận được rất nhiều sự đồng tình của cư dân mạng. Nhiều chị em khen ngợi nữ MC dạy con khéo léo.

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