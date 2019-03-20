Ốc Thanh Vân tung bộ ảnh cưới cách đây 11 năm, lộ ‘bí mật’ về chiếc váy cưới cất giữ nhiều năm

Hậu trường 20/03/2019 15:48

Sau 11 năm kết hôn với ông xã Trí Rùa, bà mẹ 3 con bất ngờ chia sẻ lại bộ ảnh cưới lung linh ngày nào khiến fan thích thú.

Trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân bất ngờ chia sẻ lại ảnh cưới với ông xã Trí Rùa cách đây 11 năm. Kèm theo đó, nữ diễn viên tiết lộ đồ cưới ngày xưa của hai vợ chồng đều được giữ cho đến tận hôm nay. Cô còn có ý định lưu lại váy cưới làm kỷ niệm và sau này dành tặng cho con gái Cola khi cô bé kết hôn.

Ốc Thanh Vân chia sẻ thêm, tháng 4 này cô và ông xã sẽ sang Hàn Quốc chụp ảnh kỷ niệm 11 năm ngày cưới. Đặc biệt, cô sẽ diện lại chiếc đầm cưới của 11 năm trước. Dù váy hơi nhỏ so với vóc dáng hiện tại nhưng Ốc Thanh Vân coi đây là động lực để giảm cân.

Ốc Thanh Vân tung bộ ảnh cưới cách đây 11 năm, lộ ‘bí mật’ về chiếc váy cưới cất giữ nhiều năm - Ảnh 1
Ốc Thanh Vân cho biết vẫn giữ lại toàn bộ đồ cưới của mình và ông xã ngày xưa - Ảnh: FBNV
Ốc Thanh Vân tung bộ ảnh cưới cách đây 11 năm, lộ ‘bí mật’ về chiếc váy cưới cất giữ nhiều năm - Ảnh 2
Cô quyết định giữ lại váy cưới để dành tặng 'con gái rượu' Cola khi cô bé lấy chồng - Ảnh: FBNV

Ốc Thanh Vân viết: “Mặc thử lại áo cưới 11 năm trước... Tất cả đồ cưới của hai vợ chồng Ốc còn giữ đủ hết. Chiếc áo này Ốc rất yêu, thật sự còn định giữ lại để dành cho... Cola mặc cưới.

Mặc thử sau nhiều năm thì thấy cũng không đến nỗi, chỉ có 1 khúc hở ra (cái lỗ ngay sau hông đó), còn lại ráng hóp thì cũng... ok. Mục tiêu sẽ phải xẹp cái bụng để cái lỗ đó không còn thấy nữa, chuẩn bị cho bộ ảnh kỷ niệm 11 năm cưới chụp tại Hàn Quốc vào đầu tháng 4.

Bắt đầu luyện tập cường độ cao hơn và thêm tí bổ trợ giảm cân an toàn Ốc mama tài trợ. Không cho phép hai vợ chồng vào hình trong trạng thái bề xề. Dù có một bầy thì cũng không được bấy bá. Oke”.

Ốc Thanh Vân tung bộ ảnh cưới cách đây 11 năm, lộ ‘bí mật’ về chiếc váy cưới cất giữ nhiều năm - Ảnh 3

Ốc Thanh Vân tung bộ ảnh cưới cách đây 11 năm, lộ ‘bí mật’ về chiếc váy cưới cất giữ nhiều năm - Ảnh 4
Ốc Thanh Vân gây 'bão' mạng khi đăng tải loạt ảnh cưới cách đây 11 năm - Ảnh: FBNV

Ốc Thanh Vân tung bộ ảnh cưới cách đây 11 năm, lộ ‘bí mật’ về chiếc váy cưới cất giữ nhiều năm - Ảnh 5

Ốc Thanh Vân tung bộ ảnh cưới cách đây 11 năm, lộ ‘bí mật’ về chiếc váy cưới cất giữ nhiều năm - Ảnh 6
Nữ diễn viên tiết lộ, sắp tới cô và chồng sẽ chụp bộ ảnh mới tại Hàn Quốc để kỷ niệm 11 năm ngày cưới - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, cặp đôi nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ cộng đồng mạng.

Một cư dân mạng thảng thốt: “Mèn ơi! Nhìn anh Trí Rùa như trai Hàn Quốc á chị Ốc! Ốc đẹp trường tồn theo thời gian nè”.

“Chồi ôi, anh Trí hồi xưa giống nam thần quá, để mái tóc đó rất hợp”, một người hâm mộ khen.

“Trí Rùa thì có khác nhưng em chị thấy đẹp hơn hồi đó. Chúc hai vợ chồng mãi mãi hạnh phúc em nhé!”, lời khen dành cho Ốc Thanh Vân.

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