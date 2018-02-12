Khó tin: Đây là vóc dáng và nhan sắc thật của Tâm Tít sau hai lần đẻ con liền tù tì

Hậu trường 12/02/2018 13:01

Trải qua hai lần sinh nở, Tâm Tít không những đẹp lên mà còn quyến rũ và sexy hơn trước nhiều lần.

Lẽ thường tình, phụ nữ khi sinh hai con quá gần nhau thì sẽ không còn thời gian chăm sóc cho bản thân. Và dĩ nhiên, nhan sắc lẫn vóc dáng của họ cũng bị xuống cấp đi nhiều.

Tuy nhiên, với Tâm Tít thì khác. Cũng là bà mẹ bỉm sữa, bận rộn chăm sóc hai bé trai đều đang tuổi ăn tuổi ngủ nhưng cựu hot girl này lại sở hữu vẻ đẹp vạn người mê. Nhờ chịu khó tập luyện và chăm sóc nhan sắc, Tâm Tít dù đã sinh nở hai lần vẫn được xem là một trong những mỹ nhân có sức hút khó cưỡng bậc nhất trong showbiz Việt.

Khó tin: Đây là vóc dáng và nhan sắc thật của Tâm Tít sau hai lần đẻ con liền tù tì - Ảnh 1
Tâm Tít ngày càng sành điệu khi dát toàn hàng hiệu lên người - Ảnh: FBNV
Khó tin: Đây là vóc dáng và nhan sắc thật của Tâm Tít sau hai lần đẻ con liền tù tì - Ảnh 2
Dù đã sinh nở hai lần, nhan sắc và vóc dáng của Tâm Tít vẫn quyến rũ đến khó tin - Ảnh: FBNV
Khó tin: Đây là vóc dáng và nhan sắc thật của Tâm Tít sau hai lần đẻ con liền tù tì - Ảnh 3
Cựu hot girl Hà thành đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc - Ảnh: FBNV
Khó tin: Đây là vóc dáng và nhan sắc thật của Tâm Tít sau hai lần đẻ con liền tù tì - Ảnh 4
Nếu trước đây, Tâm Tít đẹp theo kiểu dễ thương thì bây giờ là mặn mà và sắc sảo - Ảnh: FBNV
Khó tin: Đây là vóc dáng và nhan sắc thật của Tâm Tít sau hai lần đẻ con liền tù tì - Ảnh 5
Tâm Tít hiện đã là mẹ của hai nhóc tì kháu khỉnh, trên ảnh là đại gia Ngọc Thành và con trai thứ 2 - Ảnh: FBNV
Khó tin: Đây là vóc dáng và nhan sắc thật của Tâm Tít sau hai lần đẻ con liền tù tì - Ảnh 6
Có cuộc sống nhung lụa sau khi lấy chồng, Tâm Tít ngày càng đẹp và sang chảnh - Ảnh: FBNV

Khó tin: Đây là vóc dáng và nhan sắc thật của Tâm Tít sau hai lần đẻ con liền tù tì - Ảnh 7

Khó tin: Đây là vóc dáng và nhan sắc thật của Tâm Tít sau hai lần đẻ con liền tù tì - Ảnh 8

Khó tin: Đây là vóc dáng và nhan sắc thật của Tâm Tít sau hai lần đẻ con liền tù tì - Ảnh 9
Tuy nhiên, nhiều người nhận xét gương mặt cô khác xa nhiều so với năm xưa - Ảnh: FBNV
Khó tin: Đây là vóc dáng và nhan sắc thật của Tâm Tít sau hai lần đẻ con liền tù tì - Ảnh 10
Không ít fan nghi ngờ Tâm Tít có đi phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cô chưa bao giờ lên tiếng về vấn đề này - Ảnh: FBNV
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