Khó tin: Đây là vóc dáng và nhan sắc thật của Tâm Tít sau hai lần đẻ con liền tù tì

Lẽ thường tình, phụ nữ khi sinh hai con quá gần nhau thì sẽ không còn thời gian chăm sóc cho bản thân. Và dĩ nhiên, nhan sắc lẫn vóc dáng của họ cũng bị xuống cấp đi nhiều.

Tuy nhiên, với Tâm Tít thì khác. Cũng là bà mẹ bỉm sữa, bận rộn chăm sóc hai bé trai đều đang tuổi ăn tuổi ngủ nhưng cựu hot girl này lại sở hữu vẻ đẹp vạn người mê. Nhờ chịu khó tập luyện và chăm sóc nhan sắc, Tâm Tít dù đã sinh nở hai lần vẫn được xem là một trong những mỹ nhân có sức hút khó cưỡng bậc nhất trong showbiz Việt.