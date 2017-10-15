Nhiều người cứ nghĩ đẹp như Tâm Tít thì hà cớ gì phải sợ mất chồng vào tay Maya? Tuy nhiên, khi nhìn thấy giọng ca "Là vì ai" mặc áo hai dây khoe ngực đầy thì ai cũng hiểu vì sao hot girl Hà thành lại phải đề phòng và lo xa như vậy.
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Maya được xếp vào hàng mỹ nhân sở hữu khuôn ngực nóng bỏng nhất trong showbiz Việt. Mặc dù so về nhan sắc thì bà mẹ đơn thân này có phần thua kém Tâm Tít nhưng nếu so về các vòng trên cơ thể thì hot girl Hà thành có vẻ lép vế hơn Maya khá nhiều.
Vì khá tự tin với vòng 1 hấp dẫn của mình nên giọng ca Là vì ai rất thích diện những bộ cánh kiệm vải để làm bật lên ưu điểm vượt trội. Cô cũng rất chăm chỉ đến phòng tập để giữ gìn vóc dáng. Ngắm nhìn Maya gợi cảm trong bộ đồ múa cột bó sát cơ thể, ai cũng phải nóng mắt mỗi khi bà mẹ đơn thân uốn dẻo người, để lộ vòng 1 căng tròn lấp ló phía sau lớp áo mỏng.
Không chịu thua kém Maya về khoản ăn mặc, tủ đồ của Tâm Tít cũng có rất nhiều những bộ váy hai dây hở bạo. Vợ đại gia Ngọc Thành tuy sở hữu vòng 1 không bốc lửa bằng Maya nhưng có lợi thế làn da trắng ngần cùng vòng eo thon gọn. Vì vậy mỗi lúc diện đồ gợi cảm, cựu hot girl cũng khiến nhiều đấng mày râu phải đứng ngồi không yên.
Xinh xắn, quyến rũ là vậy nhưng có vẻ như Tâm Tít vẫn luôn lo lắng một ngày nào đó Maya sẽ quay lại quyến rũ chồng mình.
Nhiều người cho rằng, việc Maya thường xuyên để lộ khuôn ngực đầy hấp dẫn là lý do lớn nhất khiến Tâm Tít luôn trong trạng bất an, e sợ chuyện "tình cũ không rủ cũng tới" giữa đại gia Ngọc Thành và bà mẹ đơn thân nóng bỏng sẽ trở thành sự thật.