Maya được xếp vào hàng mỹ nhân sở hữu khuôn ngực nóng bỏng nhất trong showbiz Việt. Mặc dù so về nhan sắc thì bà mẹ đơn thân này có phần thua kém Tâm Tít nhưng nếu so về các vòng trên cơ thể thì hot girl Hà thành có vẻ lép vế hơn Maya khá nhiều.

Vì khá tự tin với vòng 1 hấp dẫn của mình nên giọng ca Là vì ai rất thích diện những bộ cánh kiệm vải để làm bật lên ưu điểm vượt trội. Cô cũng rất chăm chỉ đến phòng tập để giữ gìn vóc dáng. Ngắm nhìn Maya gợi cảm trong bộ đồ múa cột bó sát cơ thể, ai cũng phải nóng mắt mỗi khi bà mẹ đơn thân uốn dẻo người, để lộ vòng 1 căng tròn lấp ló phía sau lớp áo mỏng.