Đẹp như Tâm Tít vẫn sợ Maya giật chồng: Thì ra độc chiêu lợi hại là những món này đây

Giải trí 15/10/2017 12:31

Nhiều người cứ nghĩ đẹp như Tâm Tít thì hà cớ gì phải sợ mất chồng vào tay Maya? Tuy nhiên, khi nhìn thấy giọng ca "Là vì ai" mặc áo hai dây khoe ngực đầy thì ai cũng hiểu vì sao hot girl Hà thành lại phải đề phòng và lo xa như vậy.

Maya được xếp vào hàng mỹ nhân sở hữu khuôn ngực nóng bỏng nhất trong showbiz Việt. Mặc dù so về nhan sắc thì bà mẹ đơn thân này có phần thua kém Tâm Tít nhưng nếu so về các vòng trên cơ thể thì hot girl Hà thành có vẻ lép vế hơn Maya khá nhiều.

Vì khá tự tin với vòng 1 hấp dẫn của mình nên giọng ca Là vì ai rất thích diện những bộ cánh kiệm vải để làm bật lên ưu điểm vượt trội. Cô cũng rất chăm chỉ đến phòng tập để giữ gìn vóc dáng. Ngắm nhìn Maya gợi cảm trong bộ đồ múa cột bó sát cơ thể, ai cũng phải nóng mắt mỗi khi bà mẹ đơn thân uốn dẻo người, để lộ vòng 1 căng tròn lấp ló phía sau lớp áo mỏng. 

Maya lộ vòng 1, lộ hàng, ảnh sex
Maya mặc áo 2 dây khoe vòng 1 gợi cảm - Ảnh: Internet

Maya lộ vòng 1, lộ hàng, ảnh sex
Nữ ca sĩ khiến nhiều người ghen tị khi sở hữu vòng 1 căng đầy - Ảnh: Internet

Maya lộ vòng 1, lộ hàng, ảnh sex

Maya lộ vòng 1, lộ hàng, ảnh sex

Maya lộ vòng 1, lộ hàng, ảnh sex

Maya lộ vòng 1, lộ hàng, ảnh sex
Dù đã sinh con 1 lần nhưng thân hình của Maya vẫn cực hấp dẫn - Ảnh: Internet

Maya lộ vòng 1, lộ hàng, ảnh sex
Nhiều người cho rằng chính vòng 1 bốc lửa của Maya là nguyên do khiến Tâm Tít luôn lo sợ mất chồng - Ảnh: Internet 

Không chịu thua kém Maya về khoản ăn mặc, tủ đồ của Tâm Tít cũng có rất nhiều những bộ váy hai dây hở bạo. Vợ đại gia Ngọc Thành tuy sở hữu vòng 1 không bốc lửa bằng Maya nhưng có lợi thế làn da trắng ngần cùng vòng eo thon gọn. Vì vậy mỗi lúc diện đồ gợi cảm, cựu hot girl cũng khiến nhiều đấng mày râu phải đứng ngồi không yên. 

Đẹp như Tâm Tít vẫn sợ Maya giật chồng: Thì ra độc chiêu lợi hại là những món này đây - Ảnh 8
Tâm Tít cũng là tín đồ của váy 2 dây - Ảnh: Internet

Đẹp như Tâm Tít vẫn sợ Maya giật chồng: Thì ra độc chiêu lợi hại là những món này đây - Ảnh 9

Đẹp như Tâm Tít vẫn sợ Maya giật chồng: Thì ra độc chiêu lợi hại là những món này đây - Ảnh 10
Vòng 1 của cựu hot girl có phần lép vế hơn Maya chút ít - Ảnh: Internet

Đẹp như Tâm Tít vẫn sợ Maya giật chồng: Thì ra độc chiêu lợi hại là những món này đây - Ảnh 11
Tuy vậy, nhờ có làn da trắng nên Tâm Tít vẫn nổi bật trong mẫu đầm 2 dây gợi cảm - Ảnh: Internet

Đẹp như Tâm Tít vẫn sợ Maya giật chồng: Thì ra độc chiêu lợi hại là những món này đây - Ảnh 12

Đẹp như Tâm Tít vẫn sợ Maya giật chồng: Thì ra độc chiêu lợi hại là những món này đây - Ảnh 13
Vợ đại gia Ngọc Thành luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sở hữu gương mặt đẹp không góc chết - Ảnh: Internet

Xinh xắn, quyến rũ là vậy nhưng có vẻ như Tâm Tít vẫn luôn lo lắng một ngày nào đó Maya sẽ quay lại quyến rũ chồng mình.

Nhiều người cho rằng, việc Maya thường xuyên để lộ khuôn ngực đầy hấp dẫn là lý do lớn nhất khiến Tâm Tít luôn trong trạng bất an, e sợ chuyện "tình cũ không rủ cũng tới" giữa đại gia Ngọc Thành và bà mẹ đơn thân nóng bỏng sẽ trở thành sự thật.

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Từ khóa:   Maya Tâm Tít Tâm Tít và Maya

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