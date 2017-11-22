Khoe ảnh con trai lớn phổng phao, Tâm Tít hãnh diện vì bé được khen sở hữu nhiều nét đẹp giống mẹ

Khoe con trai Alex lớn phổng phao, đáng yêu, Tâm Tít nhận được nhiều lời khen vì bé có nhiều nét giống mẹ.

Tháng 1/2015, Tâm Tít kết hôn với Ngọc Thành, là một thiếu gia giàu có nổi tiếng chịu chơi. Sau khi kết hôn, cựu hot girl Hà thành khiến nhiều chị em ngưỡng mộ với vẻ đẹp khó cưỡng và sở hữu một tổ ấm hạnh phúc viên mãn.

Mới đây, cô đã khoe hình ảnh con trai đầu lòng, bé Alex Chí An, lớn phổng phao và đứng tạo dáng cực dễ thương kèm dòng trạng thái: “Mẹ cứ chụp… tạo dáng, biểu cảm cứ để con lo”.

Dù chỉ mới hơn 2 tuổi nhưng cậu bé tỏ ra khá dạn dĩ trước ống kính. Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của quý tử đầu nhà Tâm Tít - Ngọc Thành khiến không ít người vô cùng thích thú khen ngợi, để lại những bình luận cưng nựng phía dưới bài viết.

Gái 2 con Tâm Tít tái xuất xinh đẹp, thon gọn bất ngờ sau 3 tháng sinh con Lần đầu xuất hiện sau sinh, mẹ hai con Tâm Tít gây bất ngờ với vóc dáng thon gọn, cuốn hút như thuở còn độc thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-anh-con-trai-lon-phong-phao-tam-tit-hanh-dien-vi-be-duoc-khen-so-huu-nhieu-net-dep-giong-me-257028.html