Khoe ảnh con trai lớn phổng phao, Tâm Tít hãnh diện vì bé được khen sở hữu nhiều nét đẹp giống mẹ

Giải trí 22/11/2017 11:59

Khoe con trai Alex lớn phổng phao, đáng yêu, Tâm Tít nhận được nhiều lời khen vì bé có nhiều nét giống mẹ.

Tháng 1/2015, Tâm Tít kết hôn với Ngọc Thành, là một thiếu gia giàu có nổi tiếng chịu chơi. Sau khi kết hôn, cựu hot girl Hà thành khiến nhiều chị em ngưỡng mộ với vẻ đẹp khó cưỡng và sở hữu một tổ ấm hạnh phúc viên mãn.

Mới đây, cô đã khoe hình ảnh con trai đầu lòng, bé Alex Chí An, lớn phổng phao và đứng tạo dáng cực dễ thương kèm dòng trạng thái: “Mẹ cứ chụp… tạo dáng, biểu cảm cứ để con lo”.

Dù chỉ mới hơn 2 tuổi nhưng cậu bé tỏ ra khá dạn dĩ trước ống kính. Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của quý tử đầu nhà Tâm Tít - Ngọc Thành khiến không ít người vô cùng thích thú khen ngợi, để lại những bình luận cưng nựng phía dưới bài viết.

Tâm Tít hãnh diện vì con trai được khen sở hữu nhiều nét đẹp giống mẹ
Tâm Tít khoe ảnh con trai tạo dáng đáng yêu trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Khoe ảnh con trai lớn phổng phao, Tâm Tít hãnh diện vì bé được khen sở hữu nhiều nét đẹp giống mẹ - Ảnh 2
Cậu bé nhận được nhiều lời khen của dân mạng - Ảnh: FBNV

Khoe ảnh con trai lớn phổng phao, Tâm Tít hãnh diện vì bé được khen sở hữu nhiều nét đẹp giống mẹ - Ảnh 3
Con trai đầu lòng của cựu hot girl Hà thành đã được 2 tuổi rưỡi - Ảnh: FBNV

Khoe ảnh con trai lớn phổng phao, Tâm Tít hãnh diện vì bé được khen sở hữu nhiều nét đẹp giống mẹ - Ảnh 4
Cậu bé nhí nhảnh tạo dáng để mẹ chụp hình - Ảnh: FBNV

Khoe ảnh con trai lớn phổng phao, Tâm Tít hãnh diện vì bé được khen sở hữu nhiều nét đẹp giống mẹ - Ảnh 5
Nhiều người thích thú với sự dạn dĩ, đáng yêu của Alex khi đứng trước ống kính - Ảnh: FBNV

Khoe ảnh con trai lớn phổng phao, Tâm Tít hãnh diện vì bé được khen sở hữu nhiều nét đẹp giống mẹ - Ảnh 6
Dù còn khá nhỏ tuổi nhưng Alex được bố mẹ chăm chút, mặc đồ sành điệu thế này đây - Ảnh: Internet

Tâm Tít hãnh diện vì con trai được khen sở hữu nhiều nét đẹp giống mẹ
Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ khi Alex càng lớn càng có nhiều nét giống mẹ - Ảnh: Internet

Gái 2 con Tâm Tít tái xuất xinh đẹp, thon gọn bất ngờ sau 3 tháng sinh con

Gái 2 con Tâm Tít tái xuất xinh đẹp, thon gọn bất ngờ sau 3 tháng sinh con

Lần đầu xuất hiện sau sinh, mẹ hai con Tâm Tít gây bất ngờ với vóc dáng thon gọn, cuốn hút như thuở còn độc thân.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm tít hot girl tâm tít

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 3 giờ 18 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp