Gái 2 con Tâm Tít tái xuất xinh đẹp, thon gọn bất ngờ sau 3 tháng sinh con

Lần đầu trở lại sau thời gian sinh con thứ hai, cựu hot girl Hà thành khiến nhiều người trầm trồ với vóc dáng thon thả, nuột nà. Cô nàng chia sẻ đã tăng cân khá nhiều khi mang thai nhưng vì cơ địa tốt nên có thể nhanh chóng lấy lại thân hình cân đối.

Ba tháng sau sinh, Tâm Tít lần đầu xuất hiện tại một sự kiện. Bà mẹ 2 con diện váy da trẻ trung kết hợp với áo thun hàng hiệu để tôn lên sự sành điệu của mình.

Vào tháng 9 vừa qua, Tâm Tít cũng gây xôn xao khi vướng vào cuộc khẩu chiến với Maya, tình cũ của chồng cô, trên mạng xã hội.

Thời điểm Maya có những chia sẻ về cuộc sống và tình yêu của bản thân thì Tâm Tít bất ngờ đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý khiến dư luận chú ý. Tâm Tít bức xúc cho rằng Maya đã mượn chuyện tình trong quá khứ của chồng mình để đánh bóng tên tuổi khi ra MV mới.

Ngay lúc đó, Maya đã đáp trả đanh thép: “Chị nghe nói ngày cưới của em mà em vẫn ghen với chị?Cuộc tình của chị với chồng em là 7 năm em nhé. Và nó đã kết thúc lâu lắm rồi, chị không hiểu em hậm hực gì với chị?”.