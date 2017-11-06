Gái 2 con Tâm Tít tái xuất xinh đẹp, thon gọn bất ngờ sau 3 tháng sinh con

Giải trí 06/11/2017 14:16

Lần đầu xuất hiện sau sinh, mẹ hai con Tâm Tít gây bất ngờ với vóc dáng thon gọn, cuốn hút như thuở còn độc thân.

Ba tháng sau sinh, Tâm Tít lần đầu xuất hiện tại một sự kiện. Bà mẹ 2 con diện váy da trẻ trung kết hợp với áo thun hàng hiệu để tôn lên sự sành điệu của mình.

Lần đầu trở lại sau thời gian sinh con thứ hai, cựu hot girl Hà thành khiến nhiều người trầm trồ với vóc dáng thon thả, nuột nà. Cô nàng chia sẻ đã tăng cân khá nhiều khi mang thai nhưng vì cơ địa tốt nên có thể nhanh chóng lấy lại thân hình cân đối.

Gái 2 con Tâm Tít tái xuất xinh đẹp, thon gọn bất ngờ sau 3 tháng sinh con - Ảnh 1
Sau 3 tháng ở cữ, Tâm Tít lần đầu tái xuất tại một sự kiện - Ảnh: Internet

Gái 2 con Tâm Tít tái xuất xinh đẹp, thon gọn bất ngờ sau 3 tháng sinh con - Ảnh 2
Bà mẹ 2 con khoe được vẻ trẻ trung, sành điệu khi diện chân váy đen kết hợp cùng áo hàng hiệu - Ảnh: Internet

Vào tháng 9 vừa qua, Tâm Tít cũng gây xôn xao khi vướng vào cuộc khẩu chiến với Maya, tình cũ của chồng cô, trên mạng xã hội.

Thời điểm Maya có những chia sẻ về cuộc sống và tình yêu của bản thân thì Tâm Tít bất ngờ đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý khiến dư luận chú ý. Tâm Tít bức xúc cho rằng Maya đã mượn chuyện tình trong quá khứ của chồng mình để đánh bóng tên tuổi khi ra MV mới.

Ngay lúc đó, Maya đã đáp trả đanh thép: “Chị nghe nói ngày cưới của em mà em vẫn ghen với chị?Cuộc tình của chị với chồng em là 7 năm em nhé. Và nó đã kết thúc lâu lắm rồi, chị không hiểu em hậm hực gì với chị?”.

Gái 2 con Tâm Tít tái xuất xinh đẹp, thon gọn bất ngờ sau 3 tháng sinh con - Ảnh 3
Cô nàng khiến nhiều chị em ngưỡng mộ với vóc dáng thon gọn bất ngờ của mình - Ảnh: Internet

Gái 2 con Tâm Tít tái xuất xinh đẹp, thon gọn bất ngờ sau 3 tháng sinh con - Ảnh 4
Hot girl Hà thành cũng tự tin chụp ảnh cùng bạn bè, đồng nghiệp tại sự kiện - Ảnh: Internet

Gái 2 con Tâm Tít tái xuất xinh đẹp, thon gọn bất ngờ sau 3 tháng sinh con - Ảnh 5
Hiện Tâm Tít đang có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình - Ảnh: Internet 

Tâm Tít lần đầu khoe cậu quý tử thứ hai vô cùng bụ bẫm, đáng yêu

Tâm Tít lần đầu khoe cậu quý tử thứ hai vô cùng bụ bẫm, đáng yêu

Không ít người nhận xét con trai thứ 2 của Tâm Tít có khá nhiều nét giống mẹ, trông đáng yêu và kháu khỉnh.

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Từ khóa:   tâm tít tâm tít - maya gia đình tâm tít

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