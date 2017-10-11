Sau khẩu chiến giữa vợ và tình cũ Maya, ông xã Tâm Tít hé lộ cuộc sống hôn nhân khiến nhiều người bất ngờ

Giải trí 11/10/2017 17:25

Sau loạt ồn ào thị phi giữa vợ và người tình cũ Maya, mới đây, chồng hot girl Tâm Tít đã bất ngờ hé lộ mối quan hệ thật sự giữa anh với bà xã. Động thái mới nhất của đại gia Ngọc Thành gây chú ý và thu hút nhiều sự quan tâm từ dư luận.

Cách đây không lâu, Maya - Tâm Tít đã làm dư luận "dậy sóng" khi có những màn đấu khẩu dữ dội trên mạng xã hội. Sự việc bắt nguồn từ dòng trạng thái của Tâm Tít được cho là ám chỉ Maya dùng chuyện tình cảm để PR cho MV mới ra mắt.

Sau khẩu chiến giữa vợ và tình cũ Maya, ông xã Tâm Tít hé lộ cuộc sống hôn nhân khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1
Trong tháng 9 vừa qua, cuộc khẩu chiến nảy lửa trên mạng xã hội giữa Maya và Tâm Tít khiến dư luận xôn xao - Ảnh: Internet

Trong lúc dư luận còn bán tín bán nghi, Maya đã bất ngờ đáp trả và tiết lộ lý do Tâm Tít mỉa mai mình là vì cô cùng Ngọc Thành - chồng của hot girl - từng có cuộc tình 7 năm. Trước những tiết lộ "động trời" từ tình địch, Tâm Tít khiến nhiều người bất ngờ khi nghe theo lời khuyên của mẹ chồng mà chủ động ngưng cuộc chiến.

Sau nửa tháng vợ đấu khẩu với Maya, chồng Tâm Tít - doanh nhân Ngọc Thành đã đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên bà xã xinh đẹp. Điều này đã chứng tỏ, sau biến cố vừa qua, mối quan hệ giữa hot girl và chồng đại gia gần như không bị ảnh hưởng. 

Sau khẩu chiến giữa vợ và tình cũ Maya, ông xã Tâm Tít hé lộ cuộc sống hôn nhân khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 2
Tình cảm giữa hai vợ chồng Tâm Tít vẫn hạnh phúc dù vừa mới trải qua nhiều sóng gió - Ảnh: Internet

Hiện tại, khi "bão" thị phi qua đi, Tâm Tít đang dần trở lại showbiz khi tích cực tham gia các sự kiện. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, bà mẹ 2 con chia sẻ loạt hình ảnh mới khoe nhan sắc "không góc chết" thu hút mọi ánh nhìn.

Sau khẩu chiến giữa vợ và tình cũ Maya, ông xã Tâm Tít hé lộ cuộc sống hôn nhân khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 3
Ngay sau khi đăng tải, Tâm Tít nhận được nhiều lời khen từ phía fan về nhan sắc và vóc dáng. Thậm chí, cô còn được khen xinh đẹp hơn cả thời thiếu nữ sau khi trải qua 2 lần sinh nở - Ảnh: FBNV

Sau khẩu chiến giữa vợ và tình cũ Maya, ông xã Tâm Tít hé lộ cuộc sống hôn nhân khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 4
Bà mẹ hai con với mái tóc bồng bềnh, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ toát lên đường nét quý phái, sang chảnh khiến không ít người phải ganh tỵ - Ảnh: FBNV

Sau khẩu chiến giữa vợ và tình cũ Maya, ông xã Tâm Tít hé lộ cuộc sống hôn nhân khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 5
Tâm Tít tên thật là Phạm Thanh Tâm (28 tuổi), là một trong những hot girl đời đầu của Hà thành. Sở hữu gương mặt thanh tú cùng đường nét hài hòa, người đẹp luôn nhận được tình cảm yêu mến từ người hâm mộ. Cuối năm 2014, Tâm Tít khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định lấy doanh nhân Ngọc Thành và rời xa con đường nghệ thuật - Ảnh: FBNV

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   Chồng Tâm Tít hôn nhân của Tâm Tít Maya Tâm Tít

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 52 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 52 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ