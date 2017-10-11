Sau khẩu chiến giữa vợ và tình cũ Maya, ông xã Tâm Tít hé lộ cuộc sống hôn nhân khiến nhiều người bất ngờ

Cách đây không lâu, Maya - Tâm Tít đã làm dư luận "dậy sóng" khi có những màn đấu khẩu dữ dội trên mạng xã hội. Sự việc bắt nguồn từ dòng trạng thái của Tâm Tít được cho là ám chỉ Maya dùng chuyện tình cảm để PR cho MV mới ra mắt.

Trong lúc dư luận còn bán tín bán nghi, Maya đã bất ngờ đáp trả và tiết lộ lý do Tâm Tít mỉa mai mình là vì cô cùng Ngọc Thành - chồng của hot girl - từng có cuộc tình 7 năm. Trước những tiết lộ "động trời" từ tình địch, Tâm Tít khiến nhiều người bất ngờ khi nghe theo lời khuyên của mẹ chồng mà chủ động ngưng cuộc chiến.

Sau nửa tháng vợ đấu khẩu với Maya, chồng Tâm Tít - doanh nhân Ngọc Thành đã đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên bà xã xinh đẹp. Điều này đã chứng tỏ, sau biến cố vừa qua, mối quan hệ giữa hot girl và chồng đại gia gần như không bị ảnh hưởng.