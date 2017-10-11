Sau khẩu chiến giữa vợ và tình cũ Maya, ông xã Tâm Tít hé lộ cuộc sống hôn nhân khiến nhiều người bất ngờ

Sau loạt ồn ào thị phi giữa vợ và người tình cũ Maya, mới đây, chồng hot girl Tâm Tít đã bất ngờ hé lộ mối quan hệ thật sự giữa anh với bà xã. Động thái mới nhất của đại gia Ngọc Thành gây chú ý và thu hút nhiều sự quan tâm từ dư luận.
- Từ ngày 26/8/2022, 'Trời không phụ lòng người', 3 con giáp 'hái ra tiền', may mắn trăm bề, công danh chạm đỉnh, ăn sung mặc sướng, không lo cơm áo gạo tiền
- Tử vi dự báo rằng, 3 con giáp sẽ bùng nổ tài lộc sau ngày 26/8/2022, phất lên thành đại gia bạc tỷ
Cách đây không lâu, Maya - Tâm Tít đã làm dư luận "dậy sóng" khi có những màn đấu khẩu dữ dội trên mạng xã hội. Sự việc bắt nguồn từ dòng trạng thái của Tâm Tít được cho là ám chỉ Maya dùng chuyện tình cảm để PR cho MV mới ra mắt.
Trong lúc dư luận còn bán tín bán nghi, Maya đã bất ngờ đáp trả và tiết lộ lý do Tâm Tít mỉa mai mình là vì cô cùng Ngọc Thành - chồng của hot girl - từng có cuộc tình 7 năm. Trước những tiết lộ "động trời" từ tình địch, Tâm Tít khiến nhiều người bất ngờ khi nghe theo lời khuyên của mẹ chồng mà chủ động ngưng cuộc chiến.
Sau nửa tháng vợ đấu khẩu với Maya, chồng Tâm Tít - doanh nhân Ngọc Thành đã đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên bà xã xinh đẹp. Điều này đã chứng tỏ, sau biến cố vừa qua, mối quan hệ giữa hot girl và chồng đại gia gần như không bị ảnh hưởng.
Hiện tại, khi "bão" thị phi qua đi, Tâm Tít đang dần trở lại showbiz khi tích cực tham gia các sự kiện. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, bà mẹ 2 con chia sẻ loạt hình ảnh mới khoe nhan sắc "không góc chết" thu hút mọi ánh nhìn.