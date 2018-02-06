Khó tin: Đây là nhan sắc của Đàm Thu Trang sau nghi án chia tay Cường Đô la

Lần đầu xuất hiện sau tin đồn chia tay Cường Đô la, Đàm Thu Trang khiến nhiều người bất ngờ vì nhan sắc quá xuống cấp.
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Sau nghi án rạn nứt tình cảm với Cường Đô la, mới đây Đàm Thu Trang bị người hâm mộ bắt gặp ăn mặc xuề xòa xuống phố. Đây là lần đầu tiên cô nàng lộ diện sau tin đồn chia tay “đại gia phố núi”.
Khác hoàn toàn với hình ảnh diện đồ hàng hiệu, sexy nóng bỏng thường gặp, người đẹp Lạng Sơn ăn mặc khá đơn giản. Chân dài sinh năm 1989 diện đồ thể thao, mang kính râm ngồi sau xe máy. Đáng chú ý, Đàm Thu Trang trông tiều tụy, gầy nhom, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống khiến fan khá lo lắng.
Trước đó, quản lý của chân dài xứ Lạng cũng xác nhận Đàm Thu Trang và Cường Đô la đang trục trặc tình cảm. Không ít người cho rằng chính chuyện này đã khiến cô xuống sắc nhanh chóng.