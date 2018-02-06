Khó tin: Đây là nhan sắc của Đàm Thu Trang sau nghi án chia tay Cường Đô la

Hậu trường 06/02/2018 15:18

Lần đầu xuất hiện sau tin đồn chia tay Cường Đô la, Đàm Thu Trang khiến nhiều người bất ngờ vì nhan sắc quá xuống cấp.

Sau nghi án rạn nứt tình cảm với Cường Đô la, mới đây Đàm Thu Trang bị người hâm mộ bắt gặp ăn mặc xuề xòa xuống phố. Đây là lần đầu tiên cô nàng lộ diện sau tin đồn chia tay “đại gia phố núi”.

Khác hoàn toàn với hình ảnh diện đồ hàng hiệu, sexy nóng bỏng thường gặp, người đẹp Lạng Sơn ăn mặc khá đơn giản. Chân dài sinh năm 1989 diện đồ thể thao, mang kính râm ngồi sau xe máy. Đáng chú ý, Đàm Thu Trang trông tiều tụy, gầy nhom, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống khiến fan khá lo lắng.

Khó tin: Đây là nhan sắc của Đàm Thu Trang sau nghi án chia tay Cường Đô la - Ảnh 1
Đàm Thu Trang trông thiếu sức sống khi bất ngờ xuất hiện tại một con đường ở quận 1, TP. HCM - Ảnh: Internet

Trước đó, quản lý của chân dài xứ Lạng cũng xác nhận Đàm Thu Trang và Cường Đô la đang trục trặc tình cảm. Không ít người cho rằng chính chuyện này đã khiến cô xuống sắc nhanh chóng.

Khó tin: Đây là nhan sắc của Đàm Thu Trang sau nghi án chia tay Cường Đô la - Ảnh 2
Đây là lần đầu tiên chân dài xứ Lạng xuất hiện sau tin đồn 'đường ai nấy đi' với bạn trai đại gia - Ảnh: Internet
Khó tin: Đây là nhan sắc của Đàm Thu Trang sau nghi án chia tay Cường Đô la - Ảnh 3
Khác với phong cách sang trọng và đẳng cấp, lần này Đàm Thu Trang ăn mặc khá đơn giản và bình dị xuống phố - Ảnh: Internet
Khó tin: Đây là nhan sắc của Đàm Thu Trang sau nghi án chia tay Cường Đô la - Ảnh 4
Người đẹp sinh năm 1989 diện đồ thể thao, để mặt mộc không trang điểm - Ảnh: Internet
Khó tin: Đây là nhan sắc của Đàm Thu Trang sau nghi án chia tay Cường Đô la - Ảnh 5
Có thể thấy, cô khá nhợt nhạt và kém tươi - Ảnh: Internet
Khó tin: Đây là nhan sắc của Đàm Thu Trang sau nghi án chia tay Cường Đô la - Ảnh 6
Nhiều người nhận xét, Đàm Thu Trang khá giản dị chứ không lung linh như những hình ảnh được chia sẻ trên các trang mạng xã hội - Ảnh: Internet
Phản ứng của Hồ Ngọc Hà khi nghe tin Cường Đô la và Đàm Thu Trang rạn nứt

Phản ứng của Hồ Ngọc Hà khi nghe tin Cường Đô la và Đàm Thu Trang rạn nứt

Hồ Ngọc Hà chia sẻ trách nhiệm của những người làm bố mẹ giữa tin đồn Cường Đô la và bạn gái người Tày rạn nứt tình cảm.

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