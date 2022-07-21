Khánh Thi khoe váy cưới đẹp tuyệt, Phan Hiển tự hào khen vợ là 'cực phẩm'

Sắp tới đây, Khánh Thi và Phan Hiển sẽ viết tiếp một chương mới trong cuộc đời mình. Sau nhiều năm chung sống, cuối cùng thì cặp đôi cũng sẽ dắt tay nhau vào lễ đường.

Hơn 1 thập kỷ bên nhau, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn dành cho đối phương tình cảm sâu đậm và cùng nắm tay xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Không chỉ thể hiện sự ăn ý trên các sàn đấu dancesport, cặp đôi còn cùng nhau chăm sóc hai người con ngoan ngoãn, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mới đây, cư dân mạng đã vô cùng bất ngờ và được dịp bàn tán xôn xao với hình ảnh Khánh Thi vô cùng xinh đẹp khi diện lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy. Được biết, chủ nhân của thiết kế này là một người bạn lâu năm của vợ chồng Phan Hiển.

Phan Hiển sau đó cũng chia sẻ thêm nhiều hình ảnh bà xã diện những thiết kế váy cưới cùng với dòng chú thích ngọt ngào: "Với tôi nàng ý là cực phẩm. Ngày đó sắp đến rồi". Có thể thấy, ông xã Khánh Thi đang rất mong đợi đến lễ cưới của mình.

Phan Hiển từng cho hay, vợ chồng anh vốn không hề có ý định tổ chức hôn lễ mà quan trọng là cả hai bên nhau hạnh phúc là được. Tuy vậy, anh lại rất muốn nhìn thấy bà xã mình một lần mặc váy cưới tiến vào lễ đường, nhất là những khi cùng cô đi dự đám cưới bạn bè.

Phan Hiển quỳ gối cầu hôn Khánh Thi trong một chương trình gần đây - Ảnh: Internet

Về đám cưới của mình và Khánh Thi, Phan Hiển cho hay sẽ được tổ chức vào cuối năm nay, sau khi anh trở về từ giải đấu châu Á. Dự kiến, cặp đôi sẽ mời khoảng 500 khách đến dự hôn lễ của mình.

Tiết lộ đặc biệt nhất trong đám cưới này chính ca khúc mà Phan Hiển đã "đặt hàng" riêng để dành cho tiết mục mở màn của mình. Anh nói: "Tôi sẽ đặt hàng nhạc sĩ viết riêng một vài bài về đám cưới. Đó là một trong những tiết mục mở màn đám cưới của chúng tôi".