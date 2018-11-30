Càng về cuối phim "Gạo nếp gạo tẻ", khán giả càng ức chế khi đạo diễn cố tình xoay chuyển vấn đề cho Kiệt có thể dễ dàng tha thứ cho Hân.

Chỉ còn khoảng 10 tập nữa thôi thì bộ phim Gạo nếp gạo tẻ sẽ kết thúc. Tuy nhiên, càng về cuối phim khán giả càng ức chế khi các nhân vật bị xoay chuyển tính cách và các mối quan hệ lại trở nên rối ren hơn bao giờ hết. Thay vì cho Hân phải trả giá thì đạo diễn lại đang bắt đầu biến Phúc trở thành con người mưu mô như để làm bàn đạp cho Hân được trở về. Ở những tập gần đây, khán giả vô cùng bất ngờ khi thấy Hân như biến thành một con người hoàn toàn khác. Từ một người phụ nữ ích kỷ, cô trở nên hiền hòa và sẵn sàng nghe những lời mắng nhiếc một cách đầy tội lỗi.

Càng về cuối phim, đạo diễn cố tình biến Phúc trở thành con người mưu mô, trong khi đó Hân lại trở nên tội nghiệp và cần được che chở - Ảnh: Internet Rõ ràng khi trở về từ trại giam Hân vẫn còn gân cổ lên cãi mọi người, trách móc người nhà đi đón trễ rồi chê ỏng chê eo vì nhà quá hẹp. Ấy thế mà chỉ sau một cái tát của Tường, Hân lại tỉnh ra và chấp nhận cảnh bỏ nhà đi rửa bát thuê, ngủ lề đường với bộ dạng rất hối hận. Chưa hết, Hân còn bí mật đi hiến gan cho mẹ dù từng không quan tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai. Việc làm của cô được xem là phi thường và khiên cưỡng. Nhiều khán giả cho rằng, Hân cần phải trả giá đắt hơn cho những việc làm khó chấp nhận quá khứ.

Không ai quên được việc Hân từng quay lưng phũ phàng khi Kiệt phá sản - điều khó chấp nhận đối với một người vợ - Ảnh: Internet Hân đối xử bạc bẽo với cha chồng hiền lành khiến hàng triệu người tức giận - Ảnh: Internet Có thể nói, bất kể ai xem phim từ đầu cũng đều ức chế với Hân và không bằng lòng khi đạo diễn để nhân vật này được tha thứ. Suốt từ tập 1, Hân đã bộc lộ bản chất với đủ các tính xấu trên đời. Cặp kè với người có vợ, ăn chơi hưởng thụ bằng tiền của kẻ khác, bắt nạt chị em trong nhà, bạc bẽo với cha chồng, quay lưng khi chồng phá sản, bỏ bê con cái, đạp lên tình nghĩa phu thê để ngoại tình... tất tần tật những điều đó đã phá vỡ hình tượng tốt đẹp về người phụ nữ Việt Nam. Như vậy, liệu có xứng đáng hay không nếu Hân tiếp tục được Kiệt bao dung và bắt đầu lại. Và liệu có hợp lý không khi Phúc đã chờ đợi bao năm, chấp nhận khổ đau để nuôi con một mình mà nay lại đánh mất hạnh phúc thêm lần nữa?. Chưa rõ diễn biến ở các tập tiếp theo ra sao nhưng nhiều người đã bắt đầu la ó, đòi bỏ xem phim vì các tình huống vừa rồi. Ở tập 91, có vẻ như Kiệt đã bắt đầu thương Hân hơn khi biết cô bí mật hiến gan cho bà Mai. Một người con dâu lại dùng kế ép cha chồng bán đất là một sai lầm nghiêm trọng tiếp theo của Hân - Ảnh: Internet Từ một con người ích kỷ và coi thường tất cả mọi người, Hân bỗng nhiên chấp nhận cảnh đi rửa bát thuê chỉ sau vài lời răn dạy từ Tường là điều khó xảy ra ngoài đời thực - Ảnh: Internet Khán giả nổi giận, cho rằng việc Phúc mưu mô là đúng trong thời điểm này... ...Tuy nhiên, nếu chỉ vì Kiệt phát hiện ra Phúc ích kỷ mà về bên Hân thì thật khó chấp nhận - Ảnh: Internet

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