Khán giả nổi giận đòi bỏ xem 'Gạo nếp gạo tẻ' vì Hân sắp được tha thứ đến nơi

Hậu trường 30/11/2018 16:57

Càng về cuối phim "Gạo nếp gạo tẻ", khán giả càng ức chế khi đạo diễn cố tình xoay chuyển vấn đề cho Kiệt có thể dễ dàng tha thứ cho Hân.

Chỉ còn khoảng 10 tập nữa thôi thì bộ phim Gạo nếp gạo tẻ sẽ kết thúc. Tuy nhiên, càng về cuối phim khán giả càng ức chế khi các nhân vật bị xoay chuyển tính cách và các mối quan hệ lại trở nên rối ren hơn bao giờ hết. Thay vì cho Hân phải trả giá thì đạo diễn lại đang bắt đầu biến Phúc trở thành con người mưu mô như để làm bàn đạp cho Hân được trở về.

Ở những tập gần đây, khán giả vô cùng bất ngờ khi thấy Hân như biến thành một con người hoàn toàn khác. Từ một người phụ nữ ích kỷ, cô trở nên hiền hòa và sẵn sàng nghe những lời mắng nhiếc một cách đầy tội lỗi.

Khán giả nổi giận đòi bỏ xem 'Gạo nếp gạo tẻ' vì Hân sắp được tha thứ đến nơi - Ảnh 1
Khán giả nổi giận đòi bỏ xem 'Gạo nếp gạo tẻ' vì Hân sắp được tha thứ đến nơi - Ảnh 2
Càng về cuối phim, đạo diễn cố tình biến Phúc trở thành con người mưu mô, trong khi đó Hân lại trở nên tội nghiệp và cần được che chở - Ảnh: Internet

Rõ ràng khi trở về từ trại giam Hân vẫn còn gân cổ lên cãi mọi người, trách móc người nhà đi đón trễ rồi chê ỏng chê eo vì nhà quá hẹp. Ấy thế mà chỉ sau một cái tát của Tường, Hân lại tỉnh ra và chấp nhận cảnh bỏ nhà đi rửa bát thuê, ngủ lề đường với bộ dạng rất hối hận.

Chưa hết, Hân còn bí mật đi hiến gan cho mẹ dù từng không quan tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai. Việc làm của cô được xem là phi thường và khiên cưỡng. Nhiều khán giả cho rằng, Hân cần phải trả giá đắt hơn cho những việc làm khó chấp nhận quá khứ.

Khán giả nổi giận đòi bỏ xem 'Gạo nếp gạo tẻ' vì Hân sắp được tha thứ đến nơi - Ảnh 3
Không ai quên được việc Hân từng quay lưng phũ phàng khi Kiệt phá sản - điều khó chấp nhận đối với một người vợ - Ảnh: Internet
Khán giả nổi giận đòi bỏ xem 'Gạo nếp gạo tẻ' vì Hân sắp được tha thứ đến nơi - Ảnh 4
Hân đối xử bạc bẽo với cha chồng hiền lành khiến hàng triệu người tức giận - Ảnh: Internet

Có thể nói, bất kể ai xem phim từ đầu cũng đều ức chế với Hân và không bằng lòng khi đạo diễn để nhân vật này được tha thứ. Suốt từ tập 1, Hân đã bộc lộ bản chất với đủ các tính xấu trên đời. Cặp kè với người có vợ, ăn chơi hưởng thụ bằng tiền của kẻ khác, bắt nạt chị em trong nhà, bạc bẽo với cha chồng, quay lưng khi chồng phá sản, bỏ bê con cái, đạp lên tình nghĩa phu thê để ngoại tình... tất tần tật những điều đó đã phá vỡ hình tượng tốt đẹp về người phụ nữ Việt Nam.

Như vậy, liệu có xứng đáng hay không nếu Hân tiếp tục được Kiệt bao dung và bắt đầu lại. Và liệu có hợp lý không khi Phúc đã chờ đợi bao năm, chấp nhận khổ đau để nuôi con một mình mà nay lại đánh mất hạnh phúc thêm lần nữa?. Chưa rõ diễn biến ở các tập tiếp theo ra sao nhưng nhiều người đã bắt đầu la ó, đòi bỏ xem phim vì các tình huống vừa rồi. Ở tập 91, có vẻ như Kiệt đã bắt đầu thương Hân hơn khi biết cô bí mật hiến gan cho bà Mai. 

Khán giả nổi giận đòi bỏ xem 'Gạo nếp gạo tẻ' vì Hân sắp được tha thứ đến nơi - Ảnh 5
Một người con dâu lại dùng kế ép cha chồng bán đất là một sai lầm nghiêm trọng tiếp theo của Hân - Ảnh: Internet
Khán giả nổi giận đòi bỏ xem 'Gạo nếp gạo tẻ' vì Hân sắp được tha thứ đến nơi - Ảnh 6
Từ một con người ích kỷ và coi thường tất cả mọi người, Hân bỗng nhiên chấp nhận cảnh đi rửa bát thuê chỉ sau vài lời răn dạy từ Tường là điều khó xảy ra ngoài đời thực - Ảnh: Internet
Khán giả nổi giận đòi bỏ xem 'Gạo nếp gạo tẻ' vì Hân sắp được tha thứ đến nơi - Ảnh 7
Khán giả nổi giận, cho rằng việc Phúc mưu mô là đúng trong thời điểm này...
Khán giả nổi giận đòi bỏ xem 'Gạo nếp gạo tẻ' vì Hân sắp được tha thứ đến nơi - Ảnh 8
...Tuy nhiên, nếu chỉ vì Kiệt phát hiện ra Phúc ích kỷ mà về bên Hân thì thật khó chấp nhận - Ảnh: Internet
"Gạo nếp gạo tẻ": Bà Mai ghép gan, Hân phẫu thuật, Hương phát điên, Minh gặp vấn đề sức khỏe... Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Gạo nếp gạo tẻ": Bà Mai ghép gan, Hân phẫu thuật, Hương phát điên, Minh gặp vấn đề sức khỏe... Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Dường như tất cả các nhân vật trong "Gạo nếp gạo tẻ" đều đang phải trải qua đại nạn khiến khán giả không hiểu chuyện gì đang xảy ra?

Xem thêm
Từ khóa:   Gạo nếp gạo tẻ Kiệt và Hân Thúy Ngân Trung Dũng - Thúy Ngân

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 6 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42