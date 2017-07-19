Khắc Việt sẽ tổ chức đám cưới với bạn gái hot girl vào cuối năm

Hậu trường 19/07/2017 15:12

Khắc Việt khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm với bạn gái got girt xinh đẹp.

Là người khá kín tiếng về đời sống tình cảm, song mới đây ca sĩ Khắc Việt khiến fan hâm mộ khá bất ngờ khi tiết lộ danh tính bạn gái xinh đẹp trên trang cá nhân. Đồng thời, nam ca sĩ cũng tiết lộ đám cưới sẽ được tổ chức vào cuối năm nay tại Hà Nội.

Khắc Việt khoe bạn gái trên trang cá nhân - Ảnh: Internet
Khắc Việt khoe bạn gái trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Khắc Việt sẽ tổ chức đám cưới với bạn gái hot girl vào cuối năm - Ảnh 2
Khắc Việt nhận được nhiều lời chúc mừng từ phía bạn bè. Nam ca sĩ còn khẳng định khi được ca sĩ Trịnh Thăng Bình hỏi thăm là sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay - Ảnh: Internet

ca sỹ Khắc Việt và bạn gái DJ
Được biết, bạn gái của nam ca sĩ là một hot girl khá xinh đẹp và đang làm DJ tại Hà Nội - Ảnh: Internet

ca sỹ Khắc Việt và bạn gái DJ

ca sỹ Khắc Việt và bạn gái DJ
Gương mặt xinh đẹp và body nóng bỏng của bạn gái ca sĩ Khắc Việt - Ảnh: Internet

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