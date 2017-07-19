Khắc Việt sẽ tổ chức đám cưới với bạn gái hot girl vào cuối năm

Khắc Việt khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm với bạn gái got girt xinh đẹp.
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Là người khá kín tiếng về đời sống tình cảm, song mới đây ca sĩ Khắc Việt khiến fan hâm mộ khá bất ngờ khi tiết lộ danh tính bạn gái xinh đẹp trên trang cá nhân. Đồng thời, nam ca sĩ cũng tiết lộ đám cưới sẽ được tổ chức vào cuối năm nay tại Hà Nội.