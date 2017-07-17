Thực hư chuyện Hồng Xuân rời Vietnam’s Next Top Model vì bị đánh gãy mũi tại nhà chung

Giải trí 17/07/2017 16:12

Tập 4 của chương trình Vietnam’s Next Top Model 2017 vào tối 15/7 khiến khán giả không khỏi choáng khi chứng kiến màn tranh cãi dữ dội, thậm chí đánh nhau giữa các thí sinh.

Nhiều người bày tỏ, câu nói của Hoàng Thùy “trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết” đã đúng với trường hợp của Hồng Xuân.

Trong tập 4 Vietnam’s Next Top Model, “cuộc chiến” giữa Nguyễn Hợp và Thùy Dương, thì người đứng ngoài phòng khách “lãnh đạn” lại là Hồng Xuân.

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Cuộc hỗn chiến tại tập 4 của chương trình giữa team Sang và Nguyễn Hợp - Ảnh: Internet
 

Thực hư chuyện Hồng Xuân rời Vietnam’s Next Top Model vì bị đánh gãy mũi tại nhà chung - Ảnh 2
Theo Yan.vn, trong lúc Nguyễn Hợp đang bực tức quăng sách thì Hồng Xuân đứng ngoài và bị ném trúng mặt. Khi bị ném trúng, Hồng Xuân lập tức phản ứng bằng cách chạy vào cào mặt Nguyễn Hợp và cả hai xảy ra xô xát.

Thực hư chuyện Hồng Xuân rời Vietnam’s Next Top Model vì bị đánh gãy mũi tại nhà chung - Ảnh 3

Thực hư chuyện Hồng Xuân rời Vietnam’s Next Top Model vì bị đánh gãy mũi tại nhà chung - Ảnh 4
Ngay sau khi Hồng Xuân bị loại khỏi cuộc thi, rất nhiều người đã lên tiếng đòi lại công bằng cho cô - Ảnh: Internet

Thực hư chuyện Hồng Xuân rời Vietnam’s Next Top Model vì bị đánh gãy mũi tại nhà chung - Ảnh 5
Hồng Xuân là thí sinh tiếp theo bị loại trong tập 4 của chương trình - Ảnh: Internet

Thực hư chuyện Hồng Xuân rời Vietnam’s Next Top Model vì bị đánh gãy mũi tại nhà chung - Ảnh 6
Sự việc Hồng xuân bị đánh gãy mũi đang khiến dư luận xôn xao, về phía Hồng Xuân cô chưa lên tiếng bởi còn vướng vào một số hợp đồng và không thể chia sẻ quá nhiều về việc này - Ảnh: Internet

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