Tập 4 của chương trình Vietnam’s Next Top Model 2017 vào tối 15/7 khiến khán giả không khỏi choáng khi chứng kiến màn tranh cãi dữ dội, thậm chí đánh nhau giữa các thí sinh.

Nhiều người bày tỏ, câu nói của Hoàng Thùy “trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết” đã đúng với trường hợp của Hồng Xuân.

Trong tập 4 Vietnam’s Next Top Model, “cuộc chiến” giữa Nguyễn Hợp và Thùy Dương, thì người đứng ngoài phòng khách “lãnh đạn” lại là Hồng Xuân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuc-hu-chuyen-hong-xuan-roi-vietnams-next-top-model-vi-bi-danh-gay-mui-tai-nha-chung-219635.html