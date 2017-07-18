Không thể nhịn cười với loạt ảnh chế Mỹ Tâm trong MV mới

“Họa mi tóc nâu" khiến fan khá bất ngờ và tạo ấn tượng mạnh về sản phẩm mới của mình trước người xem, đặc biệt là hình ảnh Mỹ Tâm khóc nức nở trong MV, đã nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng cho cư dân mạng chế ảnh hài hước.

Chiều 17/7, nữ ca sĩ Mỹ Tâm tung MV mới mang tên Đâu chỉ riêng em.

Trong MV, Mỹ Tâm xúc động khi thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Khắc Hưng. Bài hát nói về cuộc tình ngang trái và đau khổ. Lời bài hát kể về câu chuyện của cô gái đã chịu đựng việc người mình yêu phản bội.

Cô đã chịu đựng nỗi đau mà im lặng không nói nên lời cho đến khi không thể chịu đựng nổi và nước mắt bỗng rơi.

Tuy nhiên, biểu cảm đầy cảm xúc với ánh mắt sâu thẩm của Mỹ Tâm khi thể hiện trong MV đã bị nhiều fan chụp lại và chế thành nhiều hình ảnh khá hài hước.