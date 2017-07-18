Không thể nhịn cười với loạt ảnh chế Mỹ Tâm trong MV mới

Giải trí 18/07/2017 19:09

Mỹ Tâm khóc nức nở trong MV “Đâu chỉ riêng em”, nhưng dân mạng lại chế ảnh hài hước khiến fan không nhịn được cười.

Chiều 17/7, nữ ca sĩ Mỹ Tâm tung MV mới mang tên Đâu chỉ riêng em.

“Họa mi tóc nâu" khiến fan khá bất ngờ và tạo ấn tượng mạnh về sản phẩm mới của mình trước người xem, đặc biệt là hình ảnh Mỹ Tâm khóc nức nở trong MV, đã nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng cho cư dân mạng chế ảnh hài hước.

Không thể nhịn cười với loạt ảnh chế Mỹ Tâm trong MV mới
Mỹ Tâm khóc nức nở trong MV mới - Ảnh: Internet

Trong MV, Mỹ Tâm xúc động khi thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Khắc Hưng. Bài hát nói về cuộc tình ngang trái và đau khổ. Lời bài hát kể về câu chuyện của cô gái đã chịu đựng việc người mình yêu phản bội.

Cô đã chịu đựng nỗi đau mà im lặng không nói nên lời cho đến khi không thể chịu đựng nổi và nước mắt bỗng rơi. 

Không thể nhịn cười với loạt ảnh chế Mỹ Tâm trong MV mới
Em sẽ theo và lau đi những đau thương trong lòng chị... - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, biểu cảm đầy cảm xúc với ánh mắt sâu thẩm của Mỹ Tâm khi thể hiện trong MV đã bị nhiều fan chụp lại và chế thành nhiều hình ảnh khá hài hước. 

Không thể nhịn cười với loạt ảnh chế Mỹ Tâm trong MV mới
Fan thay nhau lau nước mắt cho Mỹ Tâm - Ảnh: Internet

Không thể nhịn cười với loạt ảnh chế Mỹ Tâm trong MV mới
Không chỉ lau nước mắt cho "Họa mi tóc nâu", dân mạng còn dùng tay... hứng nước mắt cho nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Không thể nhịn cười với loạt ảnh chế Mỹ Tâm trong MV mới
Một khán giả còn chế ảnh đang tô son môi cho Mỹ Tâm - Ảnh: Internet

Không thể nhịn cười với loạt ảnh chế Mỹ Tâm trong MV mới
Không chỉ tô son môi, dân mạng còn kẻ chân mày cho nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Không thể nhịn cười với loạt ảnh chế Mỹ Tâm trong MV mới
Nhiều người không thể nhịn được cười khi xem những bức ảnh này - Ảnh: Internet

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