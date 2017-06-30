Mỹ Tâm tình tứ nép vào Mr Đàm trong buổi tiệc nhóm

Giải trí 30/06/2017 13:58

Lâu lắm rồi mới lại thấy nhóm bạn quyền lực nhất showbiz họp mặt, với sự xuất hiện của Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc... trong buổi tiệc.

Cách đây không lâu, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh trong buổi tiệc nhóm gồm nhiều ngôi sao nổi tiếng như Mỹ Tâm, Hồng Ngọc, Quang Dũng, Dương Triệu Vũ.

Đã lâu lắm rồi các fan mới lại thấy nhóm bạn quyền lực này họp mặt. Trong một số bức ảnh, Họa mi tóc nâu nép vào người Mr Đàm vô cùng tình tứ khiến các fan rất thích thú. Dù là những ngôi sao hàng đầu có sự cạnh tranh trong công việc, họ vẫn duy trì tình bạn đẹp và giản dị hiếm có.

 

Mỹ Tâm tình tứ nép vào Mr Đàm trong buổi tiệc nhóm - Ảnh 1
Hình ảnh Mỹ Tâm nép vào người Mr Đàm khiến các fan vô cùng thích thú - Ảnh: FBNV

Mỹ Tâm tình tứ nép vào Mr Đàm trong buổi tiệc nhóm - Ảnh 2
Buổi họp mặt gồm có Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồng Ngọc, Dương Triệu Vũ, Quang Dũng, diễn viên Ngân Quỳnh và một số người khác - Ảnh: FBNV

Ai cũng biết, từ lâu lắm rồi "ông hoàng nhạc Việt" thầm yêu trộm nhớ Mỹ Tâm. Và với Họa mi tóc nâu, cô luôn xem Mr Đàm như người anh thân thiết. Mỗi lần hội ngộ, họ đều đem đến cho khán giả thật nhiều xúc cảm.

Mỹ Tâm tình tứ nép vào Mr Đàm trong buổi tiệc nhóm - Ảnh 3
Mỹ Tâm chụp hình tự sướng với Hồng Ngọc - Ảnh: FBNV

Mỹ Tâm tình tứ nép vào Mr Đàm trong buổi tiệc nhóm - Ảnh 4
Là những ngôi sao hàng đầu nhưng trông họ vẫn rất vô cùng giản dị, gần gũi - Ảnh: FBNV

Mỹ Tâm tình tứ nép vào Mr Đàm trong buổi tiệc nhóm - Ảnh 5
Những ngôi sao hàng đầu Vpop cùng góp giọng - Ảnh: FBNV

Mỹ Tâm tình tứ nép vào Mr Đàm trong buổi tiệc nhóm - Ảnh 6
Ca sĩ Vũ Hà, bạn thân của Đàm Vĩnh Hưng, cũng góp mặt - Ảnh: FBNV

Mỹ Tâm tình tứ nép vào Mr Đàm trong buổi tiệc nhóm - Ảnh 7
Ảnh: FBNV

Hoài Linh, Mỹ Tâm… cùng dàn sao Việt ‘biến hóa’ qua nét vẽ chibi đầy nghệ thuật

Hoài Linh, Mỹ Tâm… cùng dàn sao Việt ‘biến hóa’ qua nét vẽ chibi đầy nghệ thuật

Các sao Việt như Hoài Linh, Việt Hương, Mỹ Tâm, Ngô Kiến Huy, Bảo Thy... đều được thể hiện bằng hình vẽ chibi vô cùng đáng yêu và dễ thương.

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