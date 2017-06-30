Mỹ Tâm tình tứ nép vào Mr Đàm trong buổi tiệc nhóm

Cách đây không lâu, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh trong buổi tiệc nhóm gồm nhiều ngôi sao nổi tiếng như Mỹ Tâm, Hồng Ngọc, Quang Dũng, Dương Triệu Vũ.

Đã lâu lắm rồi các fan mới lại thấy nhóm bạn quyền lực này họp mặt. Trong một số bức ảnh, Họa mi tóc nâu nép vào người Mr Đàm vô cùng tình tứ khiến các fan rất thích thú. Dù là những ngôi sao hàng đầu có sự cạnh tranh trong công việc, họ vẫn duy trì tình bạn đẹp và giản dị hiếm có.