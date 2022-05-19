Kết luận cuối vụ hoa hậu 'tiện tay' trộm cắp đồng hồ bạc tỷ của đại gia: Nguyên nhân khiến 'nữ đạo chích' không kìm được lòng tham là gì?

Hậu trường 19/05/2022 08:27

Lã Thị Anh hay có tên khác là Lã Kỳ Anh – Hoa hậu người Việt tại Mỹ năm 2018 thừa nhận, trộm đồng hồ tiền tỷ mang đi cầm cố lấy 1 tỷ đồng để giải quyết nợ nần do đầu tư tiền ảo.

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lã Thị Anh (tức Lã Kỳ Anh, 32 tuổi, ngụ P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM) về tội "Trộm cắp tài sản".

Kết luận cuối vụ hoa hậu 'tiện tay' trộm cắp đồng hồ bạc tỷ của đại gia: Nguyên nhân khiến 'nữ đạo chích' không kìm được lòng tham là gì? - Ảnh 1
Lã Kỳ Anh tại CQĐT - Ảnh: Thanh Niên

Trên báo Người Lao Động đồng thời đưa tin, theo kết luận điều tra, anh Nguyễn Minh Tân (SN 1997, ngụ quận 3) quen biết Lã Kỳ Anh qua mạng xã hội vào tháng 8/2021. Sau đó, Tân nhờ tài xế chở qua chung cư Sunrise City (phường Tân Hưng, quận 7) để gặp Kỳ Anh. Sau lần gặp này, anh Tân rủ cô ta sang nhà mình chơi. 

Trong lúc chuyện trò, Kỳ Anh được Tân kể về giá trị của những chiếc đồng hồ đeo tay hàng hiệu được trưng bày ở trong phòng của anh. Trong số này, Tân giới thiệu với cô ta chiếc đồng hồ Rolex Daytona trị giá đến 90.000 USD.

Lần gặp gỡ thứ 3, Lã Kỳ Anh lén chụp hình đồng hồ Rolex rồi nhờ người mua một đồng hồ giả giống chiếc thật với giá 13,5 triệu đồng.

Ngày 11/9/2021, Tân rủ Kỳ Anh qua nhà chơi. Đợi lúc Tân ngủ say, cô ta tráo đồng hồ giả và lấy đồng hồ thật cho vào giỏ mình.

Sau khi chiếm đoạt đồng hồ, Kỳ Anh đem cầm cho anh T.V.T với giá 1 tỷ. T.V.T chuyển khoản cho Lã Thị Anh 970 triệu đồng, còn 30 triệu đồng là phí bảo dưỡng, đánh bóng đồng hồ và tiền lãi.

Tại CQĐT, Lã Thị Anh khai nhận, đã chuyển toàn bộ số tiền 970 triệu đồng để trả nợ, do đầu tư tiền ảo Forex thua lỗ. Trong thời gian này, Anh tiếp tục nhờ anh T.V.T tìm người để bán chiếc đồng hồ.

Vài ngày sau, anh Tân kiểm tra thì phát hiện chiếc đồng hồ Rolex Daytona đã bị đánh tráo nên đến Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3 trình báo. 

KLĐT thể hiện, anh T.V.T không biết đồng hồ của Lã Thị Anh đem thế chấp là tài sản do phạm tội mà có nên không có dấu hiệu tội phạm. Đồng thời, T.V.T yêu cầu Lã Thị Anh hoàn trả số tiền 1 tỉ đồng cầm cố đồng hồ, nhưng đến nay bị can và gia đình chưa bồi thường.

Được biết, Lã Thị Anh, có nghệ danh là Lã Kỳ Anh, từng đăng quang hoa hậu cuộc thi Miss Vietnam Continents 2018 (tức Hoa hậu Thế giới người Việt ở Mỹ). Sau đó, Lã Kỳ Anh còn kinh doanh nhiều lĩnh vực như: Bất động sản, tư vấn du học, ẩm thực…

Hoa hậu Phương Lê bất ngờ chỉ trích mẹ bé 8 tuổi: “Mẹ bé hành xử tệ, tôi đã sai khi chiến đấu giùm họ”

Hoa hậu Phương Lê bất ngờ chỉ trích mẹ bé 8 tuổi: “Mẹ bé hành xử tệ, tôi đã sai khi chiến đấu giùm họ”

Hoa hậu Phương Lê gây nên nhiều tranh cãi khi có động thái trách móc, chỉ trích phía gia đình mẹ bé 8 tuổi bị người tình của bố bạo hành tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   trộm cắp Lã Kỳ Anh Hoa hậu trộm đồng hồ

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?