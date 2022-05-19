Lã Thị Anh hay có tên khác là Lã Kỳ Anh – Hoa hậu người Việt tại Mỹ năm 2018 thừa nhận, trộm đồng hồ tiền tỷ mang đi cầm cố lấy 1 tỷ đồng để giải quyết nợ nần do đầu tư tiền ảo.

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lã Thị Anh (tức Lã Kỳ Anh, 32 tuổi, ngụ P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM) về tội "Trộm cắp tài sản". Lã Kỳ Anh tại CQĐT - Ảnh: Thanh Niên Trên báo Người Lao Động đồng thời đưa tin, theo kết luận điều tra, anh Nguyễn Minh Tân (SN 1997, ngụ quận 3) quen biết Lã Kỳ Anh qua mạng xã hội vào tháng 8/2021. Sau đó, Tân nhờ tài xế chở qua chung cư Sunrise City (phường Tân Hưng, quận 7) để gặp Kỳ Anh. Sau lần gặp này, anh Tân rủ cô ta sang nhà mình chơi.

Trong lúc chuyện trò, Kỳ Anh được Tân kể về giá trị của những chiếc đồng hồ đeo tay hàng hiệu được trưng bày ở trong phòng của anh. Trong số này, Tân giới thiệu với cô ta chiếc đồng hồ Rolex Daytona trị giá đến 90.000 USD. Lần gặp gỡ thứ 3, Lã Kỳ Anh lén chụp hình đồng hồ Rolex rồi nhờ người mua một đồng hồ giả giống chiếc thật với giá 13,5 triệu đồng.

Ngày 11/9/2021, Tân rủ Kỳ Anh qua nhà chơi. Đợi lúc Tân ngủ say, cô ta tráo đồng hồ giả và lấy đồng hồ thật cho vào giỏ mình. Sau khi chiếm đoạt đồng hồ, Kỳ Anh đem cầm cho anh T.V.T với giá 1 tỷ. T.V.T chuyển khoản cho Lã Thị Anh 970 triệu đồng, còn 30 triệu đồng là phí bảo dưỡng, đánh bóng đồng hồ và tiền lãi. Tại CQĐT, Lã Thị Anh khai nhận, đã chuyển toàn bộ số tiền 970 triệu đồng để trả nợ, do đầu tư tiền ảo Forex thua lỗ. Trong thời gian này, Anh tiếp tục nhờ anh T.V.T tìm người để bán chiếc đồng hồ. Vài ngày sau, anh Tân kiểm tra thì phát hiện chiếc đồng hồ Rolex Daytona đã bị đánh tráo nên đến Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3 trình báo. KLĐT thể hiện, anh T.V.T không biết đồng hồ của Lã Thị Anh đem thế chấp là tài sản do phạm tội mà có nên không có dấu hiệu tội phạm. Đồng thời, T.V.T yêu cầu Lã Thị Anh hoàn trả số tiền 1 tỉ đồng cầm cố đồng hồ, nhưng đến nay bị can và gia đình chưa bồi thường. Được biết, Lã Thị Anh, có nghệ danh là Lã Kỳ Anh, từng đăng quang hoa hậu cuộc thi Miss Vietnam Continents 2018 (tức Hoa hậu Thế giới người Việt ở Mỹ). Sau đó, Lã Kỳ Anh còn kinh doanh nhiều lĩnh vực như: Bất động sản, tư vấn du học, ẩm thực…

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