Huy Khánh chia sẻ về giai đoạn bế tắc: 'Một năm chỉ có 1 phim để đóng, từng từ chối Lý Hải khi ở đỉnh cao '

Hậu trường 01/05/2023 18:34

Huy Khánh chia sẻ trong 20 năm làm nghề, anh chỉ biết đóng phim mà không có nghề tay trái nào khác.

Tham gia trong tập 30 chương trình Mái ấm gia đình Việt, diễn viên Huy Khánh và ca sĩ, diễn viên Trương Quỳnh Anh đã vượt qua các thử thách để giúp đỡ 3 em nhỏ khó khăn. 

Phía sau hậu trường, diễn viên Huy Khánh cho biết, thời gian gần đây anh rất bận rộn với lịch quay phim. Thế nhưng khi nhận lời mời, anh đã ngay lập tức đồng ý và gác lại mọi công việc để tham gia chương trình. Đến tham gia chương trình, nam diễn viên không ngờ rằng có những hoàn cảnh khó khăn, éo le đến như vậy.

Huy Khánh chia sẻ về giai đoạn bế tắc: 'Một năm chỉ có 1 phim để đóng, từng từ chối Lý Hải khi ở đỉnh cao ' - Ảnh 1
Huy Khánh cùng Trương Quỳnh Anh và MC Quyền Linh trong chương trình - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, diễn viên Lật mặt 6 cũng tâm sự về những thăng trầm trong công việc và cuộc sống. Anh tiết lộ có những giai đoạn anh cảm thấy bế tắc khi công việc phim ảnh của bị chậm lại.

"Thông thường mỗi năm tôi đóng 5, 6 bộ phim nhưng thời gian đó, tôi chỉ có duy nhất 1 phim. Thu nhập giảm sút khiến gia đình tôi phải cân đối lại chi tiêu" - Huy Khánh chia sẻ.

Huy Khánh chia sẻ về giai đoạn bế tắc: 'Một năm chỉ có 1 phim để đóng, từng từ chối Lý Hải khi ở đỉnh cao ' - Ảnh 2
Huy Khánh từng có khoảng thời gian gặp áp lực kinh tế - Ảnh: Internet

Huy Khánh cho biết suốt 20 năm làm nghệ thuật, anh chỉ đóng phim và không có nghề tay trái. Chính vì thế, anh đã quyết định “lấn sân” làm YouTube với những clip đời thường mang phong cách hài hước, khám phá du lịch và ẩm thực Việt Nam.

Ngoài việc kiếm thêm thu nhập từ YouTube, anh mong muốn giới thiệu với khán giả về cảnh sắc tươi đẹp của quê hương. Ngoài ra, anh cũng tích cực tham gia các gameshow, làm MC, quay sitcom hài. Nam diễn viên Lật mặt 6 cho biết, để được tiếp tục làm nghề, anh tự đa năng bản thân mình.

Huy Khánh chia sẻ về giai đoạn bế tắc: 'Một năm chỉ có 1 phim để đóng, từng từ chối Lý Hải khi ở đỉnh cao ' - Ảnh 3
Huy Khánh từng từ chối Lý Hải trong Lật mặt phần đầu tiên khi anh ở đỉnh cao sự nghiệp - Ảnh: Chụp màn hình

Trong Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh vừa ra mắt, Huy Khánh vào vai một trong sáu người bạn chơi với nhau từ bé. Tình bạn của họ bị thử thách, khi tấm vé số mà cả nhóm mua chung trúng độc đắc. 

Huy Khánh nói đạo diễn Lý Hải là nhà làm phim mà anh đánh giá là tâm huyết, dám chịu chơi. Song, nam diễn viên chia sẻ một kỷ niệm bất ngờ, đó là anh từng từ chối đóng phần phim Lật Mặt đầu tiên của Lý Hải (ra mắt năm 2015).

 

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Từ khóa:   Huy Khánh Lý Hải Lật Mặt 6

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